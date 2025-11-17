Chính phủ đề xuất chương trình đầu tư cho giáo dục trị giá hơn 580.000 tỷ đồng

Tối 17/11, Chính phủ trình chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2026-2035 với tổng nguồn lực dự kiến 580.133 tỷ đồng.

Ngay sau phiên họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp, cho ý kiến về chương trình. Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết chương trình có mục tiêu chuẩn hóa, hiện đại hóa toàn diện hệ thống giáo dục quốc dân, tạo chuyển biến mạnh về chất lượng và mở rộng cơ hội học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao.

Theo mục tiêu cụ thể, đến năm 2030, chương trình hướng tới kiên cố hóa 100% trường lớp mầm non và phổ thông; bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị đạt chuẩn; xây dựng không gian học tập hiện đại như phòng bộ môn, phòng thực hành, không gian STEM/STEAM. Chính phủ cũng muốn hoàn thành phổ cập mầm non cho trẻ 3-5 tuổi, giáo dục bắt buộc đến hết THCS và mở rộng dạy học bằng tiếng Anh tại tối thiểu 30% cơ sở phổ thông.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: Hoàng Phong

Đối với phổ thông, chương trình phấn đấu 50% cơ sở xây dựng hệ sinh thái ươm mầm tài năng, tạo môi trường phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu, hỗ trợ tham gia dự án khoa học - công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo. Học sinh, sinh viên được khuyến khích phát triển toàn diện, với tối thiểu 70% tham gia hoạt động thể thao, văn hóa, nghệ thuật và 50% tham gia dự án phục vụ cộng đồng, nhằm góp phần hình thành phẩm chất, năng lực và trách nhiệm xã hội.

Tổng nguồn vốn 580.133 tỷ đồng gồm ngân sách Trung ương khoảng 349.113 tỷ, ngân sách địa phương 115.773 tỷ; phần còn lại là vốn đối ứng của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và nguồn huy động hợp pháp khác.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng 580.000 tỷ đồng là rất lớn, nhưng so với nhu cầu kiên cố hóa toàn bộ trường lớp, hiện đại hóa đại học trọng điểm và phục vụ 52.000 trường học, 1,6 triệu nhà giáo, 24 triệu người học thì vẫn rất nhỏ bé. Ông cho biết Bộ Tài chính đã tính toán kỹ nguồn lực và Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội cụ thể.

Ủy ban Văn hóa và Xã hội tán thành mục tiêu nhưng đề nghị đầu tư trọng tâm, trọng điểm, bố trí vốn sát khả năng giải ngân; làm rõ căn cứ xác định tỷ lệ vốn đối ứng của địa phương và khuyến khích nơi có nguồn thu cao chủ động đầu tư giáo dục. Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị xác định rõ tính khả thi của các nguồn vốn huy động khác để giảm áp lực ngân sách.

Phó chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh chủ trương đầu tư công phải dẫn dắt đầu tư tư, nhưng cơ cấu vốn hiện vẫn lệ thuộc lớn vào ngân sách Trung ương. Với tổng vốn hơn 580.000 tỷ đồng, ông đề nghị Chính phủ có giải pháp thu hút khu vực tư nhân, đặc biệt hệ thống giáo dục tư thục.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Hoàng Phong

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn góp ý chương trình phải xác định diện ưu tiên để phân bổ nguồn lực phù hợp, tập trung cho vùng khó khăn, dân tộc thiểu số, giáo dục mầm non và giáo dục đại học. Ông băn khoăn về khả năng bố trí vốn trong 5-10 năm tới khi nhiều dự án quan trọng khác cũng đang cần nguồn lực, đề nghị Chính phủ làm rõ phương án nguồn vốn, ưu tiên dự án khả thi và cho phép địa phương linh hoạt theo điều kiện thực tế.

Chính phủ dự kiến trình chủ trương đầu tư chương trình vào ngày 25/11, Quốc hội thảo luận ngày 2/12.

Sơn Hà