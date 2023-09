Chiến thuật gọng kìm của Ukraine để chiếm làng chiến lược

Ukraine đang chia hai cánh quân để tạo gọng kìm tấn công làng Novoprokopivka, với mục tiêu chiếm được mục tiêu chiến lược tiếp theo trên đường tới Melitopol.

Quân đội Ukraine ngày 28/8 thông báo kiểm soát làng chiến lược Rabotino tại tỉnh Zaporizhzhia sau gần ba tháng phản công, đồng thời tuyên bố sẽ tiến quân nhanh hơn về phía nam sau khi phá vỡ phòng tuyến vững chắc nhất của Nga.

Theo chuyên gia quân sự David Axe của Forbes, sau khi chiếm được làng Rabotino và chọc thủng phòng tuyến thứ nhất của Nga, Lữ đoàn 46 và Lữ đoàn 82, các lực lượng chủ công của Ukraine trong mũi thọc sâu này, đang nhắm tới mục tiêu tiếp theo là Novoprokopivka, ngôi làng án ngữ quốc lộ T0408 chạy về phía nam, hướng về thành phố chiến lược Melitopol.

Chiếm được ngôi làng này, quân đội Ukraine sẽ khơi thông được một tuyến đường quan trọng để có thể đánh nống xa hơn về phía nam, nhằm cắt đứt hành lang trên bộ của Nga nối bán đảo Crimea với vùng Donbass.

Tuy nhiên, hai lữ đoàn chủ lực của Ukraine dường như không tấn công trực tiếp vào Novoprokopivka, nơi Nga đang điều các đơn vị chủ lực tới củng cố trận địa nhằm chặn đà tiến của đối phương.

Thay vào đó, họ đang triển khai một mũi di chuyển về phía đông để giành quyền kiểm soát làng Verbove cách Rabotino khoảng 15 km, nhằm gây sức ép với Novoprokopivka từ hai hướng theo thế "gọng kìm".

Xác xe tăng gần làng Rabotino ngày 25/8. Ảnh: Reuters

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), trụ sở tại Washington, ngày 31/8 cho hay Lữ đoàn 46 đã triển khai các đội xung kích tấn công các vị trí Nga ở rìa làng Verbove. Mũi tiến công này là động thái rất đáng chú ý, bởi nó cho thấy quân đội Ukraine rất tự tin rằng họ có thể giữ được Rabotino, biến nó thành bàn đạp để thọc sâu vào lớp phòng tuyến thứ hai của Nga.

"Chúng tôi sẽ tìm cách chiếm các cao điểm ở rìa phía nam và tây nam làng Verbove, sau khi tiếp cận khu vực phía tây", đại diện Lữ đoàn 46 cho hay.

Gọng kìm còn lại nhiều khả năng do Lữ đoàn 82 đảm nhiệm, với lợi thế là các xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 và thiết giáp do phương Tây cung cấp. "Đây là chiến thuật an toàn và từng được Ukraine áp dụng thành công trong nhiều cuộc đụng độ từ đầu chiến dịch", Axe nhận xét.

Trong chiến dịch nhằm vào làng chiến lược Urozhaynoye hồi tháng 8, quân đội Ukraine quyết định không đánh trực tiếp mà chuyển hướng sang chiếm quyền kiểm soát làng Staromayorskoye cạnh đó, tạo thế "gọng kìm" từ hai hướng tây và bắc trước khi tấn công.

Lực lượng Nga tại Verbove được cho là bao gồm một trung đoàn bộ binh cơ giới, một lữ đoàn đặc nhiệm và ba tiểu đoàn dự bị, ít hơn nhiều so với tại Novoprokopivka, nơi Nga bố trí 7 trung đoàn.

Để đối phó chiến thuật "gọng kìm" của Ukraine, Nga có thể điều bớt lực lượng từ Novoprokopivka tới Verbove, hoặc đưa các đơn vị thuộc Sư đoàn 76 tới tăng viện cho ngôi làng. Sư đoàn 76 là lực lượng tinh nhuệ bậc nhất của Nga, dường như đang được triển khai tới chiến trường phía nam để chặn đà phản công của Ukraine.

Hai gọng kìm của quân đội Ukraine từ làng Rabotino hướng về Novoprokopivka. Đồ họa: RYV

Theo chuyên gia Axe, việc điều động lực lượng của Sư đoàn số 76 tới làng Verbove sẽ khiến lớp phòng thủ của Nga tại các cứ điểm quan trọng khác ở phía nam bị yếu đi, do đây là sư đoàn dự bị cuối cùng của Nga tại Ukraine.

Trong trường hợp Moskva quyết định điều binh lực từ Novoprokopivka tới Verbove, lực lượng Ukraine quanh làng Rabotino có thể sẽ tấn công thẳng vào Novoprokopivka.

"Mọi thứ phụ thuộc vào quyết định của Nga, ngồi yên tại Novoprokopivka và hy vọng Verbove sẽ thủ vững, hoặc tăng cường lực lượng ở Verbove và hy vọng Novoprokopivka không sụp đổ", Axe nói.

Ukraine phát động chiến dịch phản công quy mô lớn từ đầu tháng 6, nhưng đà tiến diễn ra chậm chạp do quân đội Nga đã chuẩn bị sẵn mạng lưới phòng tuyến chằng chịt và bố trí lực lượng thiện chiến để đối phó.

Hai mục tiêu quan trọng của Ukraine trong chiến dịch phản công là thành phố Melitopol ở tỉnh Zaporizhzhia và thành phố Mariupol ở tỉnh Donetsk. Nếu giành được hai thành phố này, Ukraine sẽ cắt đứt hành lang trên bộ của Nga tới bán đảo Crimea, cũng như có thể mở đường ra biển Azov.

Tuy nhiên, Lữ đoàn 46 cũng bày tỏ thận trọng về chiến dịch khép gọng kìm với làng chiến lược Novoprokopivka, bởi ngay cả khi họ chọc thủng phòng tuyến thứ hai, lực lượng Nga có thể tung quân phản kích bất cứ lúc nào.

"Nga đang áp dụng chiến thuật phòng ngự chủ động, lấy tiến công để phòng thủ", chỉ huy Lữ đoàn 46 cho biết. "Sau nhiều tháng giao tranh, chúng tôi nhận ra rằng đối phương sẽ không dễ dàng từ bỏ mục tiêu đã kiểm soát và chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm".

Phạm Giang (Theo Forbes, Newsweek)