Chiến sự dập tắt hy vọng bùng nổ du lịch Israel

Israel mong chờ 2023 là năm bùng nổ du lịch và đã lên kế hoạch hút khách châu Á, nhưng mọi thứ tan biến sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10.

Israel đặt nhiều hy vọng vào du lịch trong năm nay, không chỉ nhằm khôi phục kinh tế sau đại dịch mà còn thể hiện thiện chí muốn hòa giải với phần còn lại của thế giới, đặc biệt là Trung Đông.

Bộ trưởng Du lịch nước này hồi đầu năm đặt ra mục tiêu đón 7 triệu lượt khách trong năm 2030. Israel cũng đang tìm cách tập trung để thu hút thị trường châu Á nhằm tăng lượng khách du lịch, đặc biệt là khách Trung sau khi nhận ra tầm quan trọng của thị trường này. Bộ Du lịch đã thực hiện các bước chủ động như thiết lập quan hệ đối tác với Weibo, mạng xã hội được ví như "Facebook của Trung Quốc" và phát động một chiến dịch hút khách trên nền tảng này.

Lực lượng an ninh Israel kiểm tra thiệt hại sau vụ tấn công bằng tên lửa từ dải Gaza ở Har Adar, một khu dân cư khá giả ở phía tây bắc thành phố Jerusalem. Ảnh: AFP

Nhưng hy vọng đó đã sụp đổ sau cuộc tấn công của Hamas sáng 7/10. Tính đến 11/10, hơn 3.000 người thiệt mạng tính trong các cuộc giao tranh giữa Israel và Hamas.

Ngành du lịch Israel bị đình trệ hoàn toàn. Các nước dừng mọi tour du lịch và khuyến cáo công dân tránh xa nơi này. Một số nước như Mỹ đã ban hành cảnh báo "không đi du lịch đến dải Gaza" và "thận trọng khi đến Israel hoặc Bờ Tây".

Các hãng bay lớn trên thế giới như American Airlines, Delta, Air Canada, Lufthansa, British Airways đồng loạt đình chỉ mọi hoạt động đến và đi từ thủ đô Tel Aviv hoặc đưa ra thông báo "tiếp tục hoạt động khi tình hình ổn định".

Châu Âu, Mỹ là những thị trường lớn nhất của Israel trong năm 2023 và trước dịch. Vì vậy, việc các hãng hàng không ngừng bay đến khu vực sẽ gây tác động lớn, làm giảm lượng khách đến du lịch vào mùa thu đông.

Bất chấp giao tranh, sân bay quốc tế lớn nhất và bận rộn nhất nước Ben Gurion vẫn phát đi thông báo: mở cửa và hoạt động. Sân bay lớn thứ hai, Ilan & Asaf Ramon International Airport nằm ở thành phố Eilat phía nam biển Đỏ, cũng cho biết tiếp tục cung cấp dịch vụ.

Về phía hãng bay, hãng hàng không quốc gia El Al hôm 8/10 tuyên bố "vẫn tiếp tục hoạt động như bình thường" nhưng theo hướng dẫn của lực lượng an ninh. Hãng cũng cung cấp nhiều lựa chọn cho khách hàng đã mua vé như miễn phí thay đổi điểm đến hay ngày bay. Đường dây nóng khẩn cấp dành cho những khách hàng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh cũng được lập.

Ngày 9/10, một số chuyến bay vẫn hạ cánh tại Ben Gurion, hầu hết đều do các hãng hàng không Israel khai thác bao gồm các chuyến bay của El Al từ Rome, Milan và Athens.

Hai hãng hàng không nhỏ hơn của nước này là Israir và Arkia Airlines sẽ khai thác các chuyến bay để giúp người Israel ở nước ngoài trở về nhà.

Nhiều hãng tàu du lịch lớn đã phải điều chỉnh vào phút cuối với các điểm dừng theo kế hoạch ở Israel. Tàu Norwegian Jade đã hủy các điểm dừng vào ngày 11 và 12/10 tại Ashdod và Haifa, thay vào đó là đến Thổ Nhĩ Kỳ trước khi kết thúc hành trình ở Athens, Hy Lạp. Royal Caribbean thông báo hủy hai chuyến đi do khởi hành từ Haifa trên tàu Rhapsody of the Seas. Hành khách mua tour này sẽ được hoàn tiền. Celestyal Cruises đình chỉ mọi hoạt động cập cảng Israel cho đến cuối tháng 11.

Năm 2019, Israel đón lượng khách quốc tế kỷ lục 4,7 triệu lượt khách. Năm 2022, đất nước này đón gần 2,7 triệu khách du lịch sau khi các hạn chế về Covid-19 được dỡ bỏ. Những du khách này đã mang lại 4 tỷ USD cho nền kinh tế đất nước.

Anh Minh (Theo CNN, Skift)