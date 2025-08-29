Chiến sĩ nén nỗi đau mất bố để hoàn thành nhiệm vụ diễu binh

Hà NộiPhan Gia Huy, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324 đang tập luyện cho sự kiện A80 thì nhận tin bố qua đời ở quê nhà Đồng Hới, Quảng Trị.

Tin buồn đến vào trưa 26/8 lúc Huy đang ở Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Sơn Tây, Hà Nội) cùng các đồng đội tập luyện.

Ban tổ chức A80 cử cán bộ cùng Huy về quê chịu tang bố nhưng chàng binh nhất xin ở lại tiếp tục nhiệm vụ do là người đi chính trong đội hình. "Sự vắng mặt của em sẽ ảnh hưởng đến nhiều người. Em tin bố ở suối vàng sẽ hiểu và thông cảm", Huy nói.

Binh nhất Phan Gia Huy tập luyện ở Hà Nội, sáng 26/8. Ảnh: Xuân Diện

Gia đình Huy có bốn người, bố Huy là ông Phan Thanh Sơn, 57 tuổi, đã bệnh nhiều năm. Lúc sinh thời, ông luôn mong một ngày thấy con trai trong đội ngũ diễu binh, bước chân trên Quảng trường Ba Đình trong ngày Quốc khánh. Do đó, Huy xem việc ở lại là cách vừa giữ lời hứa cuối cùng với bố, vừa hoàn thành bổn phận của người lính với Tổ quốc.

Đầu năm 2025, khi Gia Huy nhập ngũ, ông Sơn đã yếu hơn nhưng con trai ít khi được về thăm. Lúc bố mất, chàng lính trẻ không thể có mặt. "Với gia đình, đó không phải sự vô tâm, mà là cách Huy thực hiện ước nguyện của bố", Khánh Nhi, 26 tuổi, chị gái Huy, nói.

Huy ra Hà Nội tham gia đội hình diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam từ cuối tháng 5. Khánh Nhi và mọi người thường xuyên nhắn nhủ, động viên giữ sức khỏe và yên tâm làm nhiệm vụ.

Trong mắt người chị gái, Huy ít nói nhưng sống tình cảm, luôn nghĩ đến gia đình. Trong ngày tang bố, anh gọi điện dặn "hôm 2/9 nhớ mở TV cho bố nhìn em". "Nghe câu nói đó, tôi nghẹn ngào", chị Nhi nói.

Khánh Nhi nhận thấy kể từ khi nhập ngũ, Huy có sự thay đổi rõ rệt. Từ một cậu trai đôi khi thiếu quyết đoán, anh trở nên kiên định, trách nhiệm và biết đặt tập thể lên trên cá nhân. Sự trưởng thành và bản lĩnh này là điều khiến gia đình tự hào nhất.

Đồng chí Quốc Quân, chỉ huy Tiểu đoàn 3, cho biết binh nhất Huy là người nghiêm túc trong công việc, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thời gian tập luyện cho lễ diễu binh, anh thể hiện tinh thần kỷ luật cao, chấp hành mệnh lệnh và nỗ lực hết mình trong từng bài tập.

Ban Chỉ huy Tiểu đoàn A80 và Ban Tổ chức diễu binh, diễu hành Quân khu 4 động viên Gia Huy. Ảnh: Xuân Diện

Sư đoàn 324 đã cử đoàn cán bộ phúng viếng và phối hợp cùng gia đình Huy lo tang lễ cho bố.

Ngày 27/8, được ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị do Phó Chính ủy, đại tá Trương Như Ý đã đến viếng và thăm hỏi gia đình.

Đại tá Như Ý cùng đoàn đã gửi lời chia buồn, động viên gia đình sớm vượt qua đau thương và trao đổi về quá trình rèn luyện, nhiệm vụ của Huy thời gian qua. Đại diện gia đình bày tỏ sự cảm ơn trước sự quan tâm kịp thời của các đơn vị, đồng thời cho biết đây là nguồn động viên lớn để anh Huy yên tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Ngọc Ngân