Chiến sĩ hát, chụp hình cùng người dân trước giờ hợp luyện

Trong khi chờ đến giờ di chuyển vào Quảng trường Ba Đình, các chiến sĩ Tăng thiết giáp, Thông tin liên lạc giao lưu với người dân trên đường Thanh Niên. Tất cả bắt nhịp liên khúc Vì nhân dân quên mình, Như có Bác trong ngày đại thắng, Năm anh em trên chiếc xe tăng trong sự cổ vũ của người dân. Ảnh: Phạm Dự
Chiến sĩ Tăng thiết giáp chụp hình cùng các em nhỏ trên đường Thanh Niên. Ảnh: Phạm Dự
Hai nữ chiến sĩ thông tin selfie chụp hình cùng người dân. Ảnh: Phạm Dự
Bộ đội khối Nam sĩ quan Lục quân ghi lại kỷ niệm trước giờ tổng hợp luyện lần 2. Ảnh: Phạm Dự
Lúc 16h30, đoàn xe bánh lốp rời khu vực trường đua F1 dưới sự reo hò của hàng nghìn người dân đứng dọc hai bên đường Lê Quang Đạo. Đoàn xe rời đi trong khoảng 30 phút. Trong ảnh là xe kéo pháo nòng dài M46 cỡ 130 mm (cuối) và D20 cỡ nòng 152 mm. Ảnh: Phạm Chiểu
Đoàn xe qua đường Võ Chí Công lúc 17h. Người dân đứng kín vỉa hè dài hơn 300 m để xem và cổ vũ. Ảnh: Hiếu Lương
Đoàn xe chở khí tài di chuyển lên cầu Nhật Tân để vào trung tâm Hà Nội. Hai bên đường đông nghịt người dân hò reo. Ảnh: Hiếu Lương
Nữ cảnh vệ mang sticker cờ Tổ quốc, giơ tay chào người dân ven đường. Ảnh: Hiếu Lương
Người dân vẫy tay hò reo, cùng hát Như có Bác trong ngày vui đại thắng cổ vũ đoàn xe đi qua. Ảnh: Hiếu Lương
Cuối đường Hùng Vương giao Nguyễn Thái Học - nơi đoàn diễu binh đi qua và tách khối đã kín chỗ. Ảnh: Giang Huy
Theo kế hoạch, lúc 20h hôm nay, hơn 16.300 quân nhân gồm 43 khối đi, 18 khối đứng và các khối xe pháo quân sự, đặc chủng công an về Ba Đình chuẩn bị hợp luyện lần hai.
Nhóm phóng viên