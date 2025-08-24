Chiến sĩ hát, chụp hình cùng người dân trước giờ hợp luyện

Trong khi chờ đến giờ di chuyển vào Quảng trường Ba Đình, các chiến sĩ Tăng thiết giáp, Thông tin liên lạc giao lưu với người dân trên đường Thanh Niên. Tất cả bắt nhịp liên khúc Vì nhân dân quên mình, Như có Bác trong ngày đại thắng, Năm anh em trên chiếc xe tăng trong sự cổ vũ của người dân. Ảnh: Phạm Dự