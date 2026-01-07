Chiến dịch đột kích, bắt Tổng thống Venezuela của Mỹ qua ảnh

Quân đội Mỹ rạng sáng 3/1 tiến hành chiến dịch mang tên "Quyết tâm Tuyệt đối" nhằm vào Venezuela. Những tiếng nổ lớn bắt đầu vang lên ở thủ đô Caracas vào khoảng 1h30, khi chiến đấu cơ Mỹ phóng tên lửa tập kích các trạm radar và hệ thống phòng không Venezuela.
Trong ảnh là đám cháy bùng lên tại Fort Tiuna, khu phức hợp quân sự lớn nhất Venezuela, sau đòn tập kích của Mỹ.
Khoảng 150 máy bay, gồm máy bay không người lái, tiêm kích và oanh tạc cơ, được triển khai từ 20 căn cứ trong khu vực Mỹ Latin đã không kích nhiều mục tiêu ở Venezuela, vô hiệu hóa lưới phòng không, mở đường cho trực thăng của Trung đoàn Không vận Tác chiến Đặc biệt số 160, đơn vị tinh nhuệ của lục quân Mỹ, chở lực lượng đặc nhiệm bay thành đội hình tiến vào Caracas.
Người dân đứng nhìn một chung cư bị hư hại ở Catia La Mar, gần sân bay Caracas, do đòn tập kích của Mỹ.
Một quan chức Venezuela giấu tên nói rằng chiến dịch của Mỹ khiến ít nhất 80 người chết, gồm cả quân nhân và dân thường.
Từ khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida, Tổng thống Mỹ Donald Trump theo dõi chiến dịch của quân đội tại Venezuela từ xa, cùng với Giám đốc CIA John Ratcliffe (trái) và Ngoại trưởng Marco Rubio (phải).
Đặc nhiệm Mỹ tiếp cận khu dinh thự của ông Maduro trong căn cứ Fort Tiuna vào khoảng 2h01, nhanh chóng tiến vào tòa nhà và bắt ông Maduro cùng vợ ông, bà Cilia Flores.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đặc nhiệm Delta đã sử dụng thuốc nổ để phá cửa xâm nhập tòa nhà và chỉ mất 3 phút để tiếp cận vị trí của ông Maduro, trước khi vợ chồng ông có thể vào được hầm trú ẩn kiên cố. Hai người sau đó được đưa bằng trực thăng lên tàu chiến Mỹ neo đậu ngoài khơi, rồi di chuyển tới New York.
Trong bức ảnh được Tổng thống Trump đăng trên Truth Social, ông Maduro bị bịt mặt, còng tay, tai đeo tai nghe chống ồn trên tàu chiến USS Iwo Jima.
Tiêm kích tàng hình F-35 của Không quân Mỹ tại căn cứ hải quân Roosevelt Roads cũ ở Ceiba, Puerto Rico, sau cuộc tập kích vào Caracas.
Sau cuộc đột kích của Mỹ, không khí ở Venezuela trở nên căng thẳng, an ninh được siết chặt. Thành viên lực lượng vệ binh quốc gia Venezuela đứng gác tại lối vào căn cứ Fort Tiuna.
Tại Mỹ, an ninh cũng được tăng cường quanh Trung tâm Giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, New York, nơi ông Maduro và vợ Flores bị tạm giam. Vợ chồng Tổng thống Venezuela đối mặt các cáo buộc liên quan đến buôn lậu ma túy và một số tội danh khác.
Sau khi ông Maduro bị bắt, Phó tổng thống Delcy Rodriguez đảm nhận chức Tổng thống lâm thời Venezuela và chủ trì cuộc họp đầu tiên với các bộ trưởng vào đêm 4/1. Tổng thống Trump nói Mỹ đang "kiểm soát" Venezuela, nhưng cũng đang đàm phán với chính quyền lâm thời ở Caracas.
Biểu cảm của một số người Venezuela lưu vong ở Santiago, Chile sau khi ông Maduro bị Mỹ bắt.
Bên ngoài Trung tâm Giam giữ Metropolitan, nhiều người dân biểu tình phản đối hành động quân sự của Mỹ ở Venezuela, kêu gọi trả tự do cho vợ chồng ông Maduro.
Ba ngày sau khi vợ chồng ông Maduro bị bắt, các cuộc tuần hành ủng hộ ông vẫn diễn ra ở Caracas.
Tổng thống Trump phát biểu với các thành viên đảng Cộng hòa tại Trung tâm Kennedy ở Washington ngày 6/1. Ông cho biết Venezuela sẽ giao nộp cho Mỹ 30-50 triệu thùng dầu thuộc diện trừng phạt để bán theo giá thị trường, nhưng không nêu khung thời gian.
Venezuela có khoảng 303 tỷ thùng dầu thô, chiếm khoảng 17% trữ lượng dầu thế giới, song sản lượng khai thác chỉ chiếm 1%. Nguyên nhân là do lệnh trừng phạt từ Mỹ và nhiều thập kỷ quản lý không tốt, song một phần đến từ đặc tính của dầu mỏ Venezuela vốn khó tinh chế và đòi hỏi chi phí lớn.
Một gia đình ở ngoại ô Caracas tổ chức tang lễ cho nạn nhân thiệt mạng trong đòn không kích của Mỹ.
Giới chức Venezuela tới nay chưa công bố số liệu chính thức về tổng thương vong của lực lượng an ninh và dân thường. Quân đội Venezuela hôm 6/1 thông báo có 23 quân nhân nước này thiệt mạng. Cuba cũng xác nhận 32 quân nhân và nhân viên tình báo nước này đã thiệt mạng do đụng độ với đặc nhiệm Mỹ và các đòn không kích trong chiến dịch của Washington.
Chính phủ Venezuela đã tuyên bố quốc tang 7 ngày để tưởng nhớ những người thiệt mạng.
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tham gia cuộc tuần hành ở Havana hôm 3/1 để bày tỏ tình đoàn kết với Venezuela sau khi Mỹ bắt ông Maduro.
Trong lúc không khí căng thẳng bao trùm khắp Venezuela, hàng nghìn người dân nước này tìm cách vượt biên sang nước láng giềng Colombia với hy vọng có thể tránh được cuộc khủng hoảng hiện nay.
Chính phủ Colombia đã điều binh sĩ, thiết giáp đến biên giới giáp Venezuela nhằm đề phòng bùng phát làn sóng tị nạn, tuyên bố sẵn sàng ban bố tình trạng khẩn cấp.
Ảnh: AFP, AP, Reuters