Chiến dịch đột kích, bắt Tổng thống Venezuela của Mỹ qua ảnh

Quân đội Mỹ rạng sáng 3/1 tiến hành chiến dịch mang tên "Quyết tâm Tuyệt đối" nhằm vào Venezuela. Những tiếng nổ lớn bắt đầu vang lên ở thủ đô Caracas vào khoảng 1h30, khi chiến đấu cơ Mỹ phóng tên lửa tập kích các trạm radar và hệ thống phòng không Venezuela.

Trong ảnh là đám cháy bùng lên tại Fort Tiuna, khu phức hợp quân sự lớn nhất Venezuela, sau đòn tập kích của Mỹ.