Khánh HòaÔng Phạm Thanh Liêm, Phó lữ đoàn 146 (Vùng 4 Hải quân), được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa sau sáp nhập.

Thông tin trên nằm trong Nghị quyết của HĐND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành về chỉ định Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND đặc khu Trường Sa nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngoài chức danh chủ tịch, ông Cấn Ngọc Sơn, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, được chỉ định chức Phó chủ tịch đặc khu Trường Sa.

Một góc Trường Sa lớn - đảo chính có diện tích lớn nhất Trường Sa, năm 2022. Ảnh: Phước Tuấn

Đặc khu Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, hình thành trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của thị trấn Trường Sa, xã Song Tử Tây và xã Sinh Tồn, rộng khoảng 500 km2, nằm phía đông và đông nam biển Việt Nam. Đảo gần đất liền nhất cách bán đảo Cam Ranh 480 km.

Trường Sa có các cầu cảng, sân bay, âu tàu, trạm hải đăng, đài khí tượng thủy văn được xây dựng, phục vụ nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trên đảo và ngư dân các địa phương làm ăn, phát triển kinh tế biển. Nơi đây cũng là điểm tránh trú cho tàu thuyền đi qua khu vực khi có bão.

Cư dân trên đảo Trường Sa lớn, năm 2022. Ảnh: Phước Tuấn

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, ngoài đặc khu Trường Sa, cả nước có 12 đặc khu, chính thức vận hành từ ngày 1/7, gồm: Cô Tô, Vân Đồn (Quảng Ninh); Cát Hải, Bạch Long Vĩ (Hải Phòng); Cồn Cỏ (Quảng Trị); Lý Sơn (Quảng Ngãi); Hoàng Sa (Đà Nẵng); Phú Quý (Lâm Đồng); Côn Đảo (TP HCM); Phú Quốc, Kiên Hải, Thổ Chu (An Giang).

Bùi Toàn