Chen chân chụp ảnh ở quán cà phê trang trí cờ đỏ sao vàng

Từ đầu tháng 8, quán cà phê tại khu đô thị Dương Nội (phường Hà Đông) thu hút chú ý với hàng loạt cờ đỏ sao vàng giăng kín phía trên và dọc lối đi. Hai bên cổng chính nổi bật tấm pano lớn in hình Chủ tịch Hồ Chí Minh, kèm trích đoạn Tuyên ngôn Độc lập - văn kiện khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cách đây 80 năm.
Quán gồm ba tầng có cả không gian ngoài trời và trong nhà, mỗi tầng được thiết kế một bối cảnh riêng. Riêng tầng một mang chủ đề Yêu nước, chào mừng Quốc khánh 2/9, thu hút đông du khách đến chụp ảnh.
Hầu hết các góc đều kín khách đứng chờ chụp ảnh, mỗi lượt mất khoảng 10-15 phút. Dù ngày thường hay cuối tuần, quán tấp nập người ra vào. Từ 15h đến 17h là khung giờ cao điểm, khu vực bên ngoài tầng một gần như không còn chỗ trống.
Khu đài phát thanh, mỗi lượt thường có 4-5 người cùng đứng, nhiều bạn trẻ đành chụp rồi chỉnh sửa ảnh để xóa bớt người sau đó.
Thu Hà (21 tuổi, phường Cầu Giấy) cho biết đã thuê áo dài với giá 75.000 đồng trong 24 giờ. "Khách quá đông khiến tôi chưa có tấm hình nào ưng ý. Hầu như góc nào cũng phải đợi hơn 10 phút mới có chỗ đứng. Tôi cố gắng đến khi trời tối để chụp hết các góc trong quán", Hà (ngoài cùng bên phải) chia sẻ.
Không gian quán được chia thành nhiều khu vực mang đậm dấu ấn lịch sử như đài phát thanh, gian hàng độc lập và khu trưng bày tôn vinh các văn nghệ sĩ, những người lan tỏa tinh thần yêu nước qua âm nhạc, thơ ca.
Đỗ Thị Huyền Trang, 21 tuổi, ở Bắc Ninh, chạy xe máy hơn 40 km, mất hơn 1,5 tiếng để tới quán. Cô cho biết đã chi khoảng 600.000 đồng mua quần áo để có bộ ảnh đẹp và dự định đăng ảnh vào dịp 2/9.
Trần Thu Trang (18 tuổi) mất hơn một tiếng để trang điểm, làm tóc và diện chiếc áo dài làm từ gấm được mua cách đây một tuần. "Lượng khách đông nên góc chụp nào cũng dính người. Tôi phải chờ lúc vắng và lựa chọn các góc khác nhau mới có được tấm ảnh ưng ý", cô cho biết.
Ngọc Ánh và Khánh Linh, ở Thuận Thành (Bắc Ninh), có mặt tại quán lúc 16h30, mang theo máy ảnh để có thể ghi lại những khung hình chất lượng cao. Ngọc Ánh (phải) cho biết cô đặc biệt yêu thích khu vực Gian hàng độc lập, nơi trưng bày nhiều vật dụng gợi hoài niệm như điện thoại quay số, đài cassette, phích nước.
Để phục vụ nhu cầu check in, quán chuẩn bị sẵn cờ cầm tay và nón lá vẽ hình cờ Việt Nam. Khách cũng có thể thuê áo dài chụp ảnh với giá 60.000 đồng/bộ.
Khu vực cổng chính với biển hiệu in dòng chữ "Chúc mừng 2/9/1945 Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa" là một trong những điểm check in được nhiều bạn trẻ yêu thích.
Trần Minh Hằng (20 tuổi, phường Từ Liêm) cho biết đã mua chiếc áo mới giá 159.000 đồng từ hôm trước, chuẩn bị thêm đôi giày đỏ để hợp tone màu quán. "Dù trời nắng nóng, tôi vẫn đến với tâm trạng háo hức, mong có bộ ảnh đẹp. Bất ngờ là lượng khách đông hơn tưởng tượng nên mới chụp được một góc. Nếu còn thời gian và đủ ánh nắng, tôi sẽ di chuyển ra Lăng Bác để chụp ảnh tiếp", Hằng chia sẻ.
Quán hoạt động từ 7h đến 22h hằng ngày.
Quán giới thiệu bộ đôi thức uống mang tinh thần yêu nước gồm Cờ đỏ tự do là trà dâu giá 60.000 đồng và Sao vàng tự hào là trà ô long sen vàng giá 55.000 đồng. Mỗi ly được phủ lớp bột thực phẩm màu đỏ, điểm ngôi sao vàng ở giữa, kèm lá cờ Tổ quốc mini. Ngoài ra, các đồ uống khác có giá khoảng 50.000 đồng.
Tùng Đinh