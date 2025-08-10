Chen chân chụp ảnh ở quán cà phê trang trí cờ đỏ sao vàng

Từ đầu tháng 8, quán cà phê tại khu đô thị Dương Nội (phường Hà Đông) thu hút chú ý với hàng loạt cờ đỏ sao vàng giăng kín phía trên và dọc lối đi. Hai bên cổng chính nổi bật tấm pano lớn in hình Chủ tịch Hồ Chí Minh, kèm trích đoạn Tuyên ngôn Độc lập - văn kiện khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cách đây 80 năm.

Quán gồm ba tầng có cả không gian ngoài trời và trong nhà, mỗi tầng được thiết kế một bối cảnh riêng. Riêng tầng một mang chủ đề Yêu nước, chào mừng Quốc khánh 2/9, thu hút đông du khách đến chụp ảnh.