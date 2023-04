Cháy kho nhiên liệu của Nga ở Crimea, nghi do UAV tấn công

Một kho nhiên liệu của Nga ở thành phố cảng Sevastopol, bán đảo Crimea, hôm nay bốc cháy dữ dội , dường như do bị UAV tấn công.

"Tất cả lực lượng an ninh và cứu hộ đều có mặt tại hiện trường. Khu vực đám cháy rộng khoảng 1.000 m2", Thống đốc do Nga bổ nhiệm ở Crimea Mikhail Razvozhaev thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram vào khoảng 5h sáng ngày 29/4. "Theo thông tin sơ bộ, vụ cháy là do máy bay không người lái (UAV) tập kích", ông cho biết, thêm rằng không có thương vong sau vụ hỏa hoạn.

Lửa cháy ngùn ngụt tại kho chứa nhiên liệu của Nga ở thành phố cảng Sevastopol, bán đảo Crimea, ngày 29/4. Ảnh: AP

"Tình hình đã được lính cứu hỏa và các cơ quan phản ứng khẩn cấp của chúng tôi kiểm soát", Razvozhaev nói. "Do khối lượng nhiên liệu lớn nên việc khoanh vùng đám cháy sẽ mất nhiều thời gian".

Ukraine chưa đưa ra bình luận

Sevastopol, thành phố nằm trên bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014, đã liên tục hứng chịu các cuộc tấn công kể từ sau khi xung đột giữa hai quốc gia bùng phát vào đầu năm ngoái.

Hồi đầu tuần giới chức Nga cho biết Hạm đội Biển Đen đã chặn đứng hai xuồng tự sát không người lái tập kích cảng Sevastopol.

Cột khói đen bốc lên ở Sevastopol sau đám cháy ngày 29/4. Ảnh: Reuters

Nga thời gian qua nhiều lần cáo buộc quân đội Ukraine dùng UAV và xuồng tự sát tập kích hạ tầng trên bán đảo Crimea, nhưng Kiev luôn phủ nhận liên quan đến các sự việc này.

Điện Kremlin yêu cầu Ukraine công nhận chủ quyền của Nga đối với Crimea và các khu vực khác mà Moskva đã sáp nhập như một điều kiện cho hòa bình. Kiev tuyên bố không đàm phán hòa bình nếu Nga chưa rời khỏi tất cả những vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát ở Ukraine, trong đó có Crimea.

Vũ Hoàng (Theo Reuters, RT)