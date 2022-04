Chật vật tìm phòng nghỉ dịp 30/4

Nửa tháng trước kỳ nghỉ, nhiều người không thể tìm được phòng ở các khách sạn 4-5 sao tại Phú Quốc, Sa Pa, Đà Lạt...

Khi Covid-19 đã không còn đáng lo ngại, gia đình bà Thanh Nga, Phú Thọ lên kế hoạch đi du lịch biển trong dịp lễ, chi phí dự trù 6-7 triệu đồng mỗi người. Phú Quốc, Kiên Giang là điểm đến các thành viên thích nhất, nhưng hiện không thể đặt phòng 4-5 sao hay resort gần trung tâm, còn Côn Đảo cũng hết vé máy bay, không chỉ đợt nghỉ lễ mà cả trong tháng tư.

"Vẫn nghĩ có thể đặt dịch vụ sát ngày như trước đây, nhưng hiện giờ các kênh Agoda, Booking hay đại lý đều hết phòng ở khách sạn chúng tôi tìm. Giờ cả nhà đang phải lên các nhóm mạng xã hội xem đại lý nào còn phòng để đặt nhưng không khả quan", bà Nga nói và cho biết gia đình đang chuyển hướng sang đặt villa ở Flamingo Đại Lải, Vĩnh Phúc hoặc đi Nha Trang nhưng chấp nhận ở xa trung tâm.

Tương tự, chị Phương Linh, Hà Nội, cho biết vừa chật vật tìm được những "vé vớt" ở các công ty du lịch sau một thời gian hỏi han. Gia đình chị sẽ ở Vinpearl Hạ Long hai đêm và du thuyền một đêm. "Đặt trên mạng xã hội thì mình lo ngại không uy tín còn các công ty lớn thì gần như đã hết quỹ phòng. Nghỉ lễ biết rằng sẽ đắt đỏ nhưng không có nhiều dịp cả vợ chồng và các con được nghỉ 4 ngày như vậy nên cố gắng tìm", chị Linh nói.

Hòn Mây Rút, Phú Quốc sáng 5/2. Dịp Tết, Phú Quốc đón 79.000 lượt khách và dịp nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương là 75.000 lượt khách. Ảnh: Phan Phương

Thông thường, các khách sạn, khu nghỉ dưỡng chia phòng thành ba quỹ, dành cho công ty du lịch, đại lý du lịch trực tuyến và bán khách lẻ. Khảo sát tại công ty du lịch, hiện nay Phú Quốc, Đà Nẵng, Hội An đang là điểm đến hút khách có khả năng chi trả cao, các nhóm gia đình. Vì vậy các phân khúc khách sạn cao cấp ở đây thường hết sớm. Đà Lạt, Sa Pa, Nha Trang, Quy Nhơn... là điểm hút khách trẻ hơn, kết hợp du lịch, đi chơi, chụp ảnh. Vì vậy phân khúc 3 sao ở đây cũng hút khách.

Ông Bùi Thanh Tú, Giám đốc Marketing của công ty Best Price, cho biết lượng khách đặt phòng 30/4-1/5 trong nửa đầu tháng 4 đang cao gấp 6 lần so với nửa đầu tháng 3. Hiện nay quỹ phòng của công ty ở Phú Quốc đã hết từ sớm, các nơi như Sa Pa, Hạ Long, Đà Lạt, Lâm Đồng cũng gần hết.

"Theo khảo sát của chúng tôi, hiện các công ty mở bán đều sớm hết phòng nên nhiều du khách vất vả tìm được phòng ưng ý. Song du khách vẫn còn cơ hội đặt được dịch vụ ở Sa Pa, Hạ Long thông qua các kênh bán trực tuyến, đại lý nhưng mức giá sẽ cao", ông Tú nói.

Qua khảo sát trên Booking.com, Phú Quốc, một trong những điểm đến "nóng" nhất hiện nay, đã kín trên 90% các phòng 4-5 sao như Vinpearl Discovery, The Shells Resort, Intercontinental Phú Quốc Bãi Dài, Fusion Phú Quốc, Regent Phú Quốc... Khảo sát trực tiếp, khu nghỉ Sunset Beach Resort, Ocean Bay Resort kín trên 96% chỉ còn phòng dự trù. Các khách sạn 4-5 sao ở gần biển Nha Trang, Khánh Hòa cũng kín trên 90%.

Lúc 16h ngày 10/4, đoạn biển 500 m ở Bãi Sau, TP Vũng Tàu, đông nghịt người. Ảnh: Trường Hà

Đà Nẵng là một trong những điểm đến có lượng khách tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ giỗ Tổ (78.000 du khách). Ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, cho biết lượng phòng 30/4-1/5 đang được đặt cao hơn kỳ nghỉ giỗ Tổ, dự kiến lượng khách lớn sẽ tới đây. Tỷ lệ lấp phòng ở các khách sạn ven biển hơn 90%, khách sạn 4-5 sao khoảng 60%.

Theo khảo sát trên các trang đặt phòng trực tuyến, nhiều khách sạn lớn như Mercure Danang French Village Bana Hills, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort, Pullman Danang Beach Resort, The Ocean Villas, Vinpearl Resort & Spa Đà Nẵng... đã hết phòng hoặc chỉ còn trống vài phòng.

Hiện nay, những người chưa đặt phòng nghỉ muốn đi du lịch 30/4 vào giờ chót hầu như chỉ có thể tìm được phòng từ 3 sao trở xuống. Tại Sa Pa, Lào Cai, chỉ còn các khách sạn tầm trung, nhà nghỉ, homestay, nhà nguyên căn... còn phòng trống với mức giá từ 400.000 đồng tới hơn 1 triệu. Tại Đà Lạt, các khu nghỉ dưỡng ngoại ô thành phố, ven hồ Tuyền Lâm cũng hút khách trong dịp 30/4 và 1/5, nhiều điểm kín phòng tới 90% như Terracotta Hotel and Resort Dalat. Du khách có thể lựa chọn các khách sạn phân khúc 2-3 sao, homestay ở khu vực này như Gold View Hotel Da Lat, The Circle Vietnam Homesta, Homestay Vuon Tung, Moon Valley Dalat Hotel... với giá từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu một đêm.

Một người thường xuyên đi du lịch đưa ra lời khuyên, đợi sát ngày bạn vẫn có cơ may đặt được phòng như ý. Bởi trên trên website, sau ngày bắt buộc phải thanh toán (thường 5-7 ngày trước chuyến đi), có thể một số phòng sẽ được trả lại do nhiều người đặt trước đó thay đổi ý định, hành trình. Tuy nhiên, để có được phòng, bạn cần phải thường xuyên cập nhật thông tin và chờ đợi cả sự may mắn.

Lan Hương - Huỳnh Nhi