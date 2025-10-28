'Chất lượng bác sĩ bệnh viện Bạch Mai 2 sẽ tương đương cơ sở Hà Nội'

Ninh BìnhGiám đốc Bệnh viện Bạch Mai Đào Xuân Cơ khẳng định đội ngũ y bác sĩ tại cơ sở 2 ở Ninh Bình sẽ được đào tạo, tuyển chọn để đảm bảo chất lượng chuyên môn tương đương với cơ sở 1 tại Hà Nội.

Báo cáo Phó thủ tướng Lê Thành Long chiều 28/10 trong chuyến kiểm tra hai dự án Bệnh viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2, ông Đào Xuân Cơ cho biết yếu tố quan trọng nhất khi vận hành là nhân lực, nên bệnh viện đã tuyển công khai hơn 800 bác sĩ, điều dưỡng. Số nhân sự này sẽ được đào tạo thêm tại cơ sở 1 trước khi về làm việc tại Ninh Bình.

"Chúng tôi cam kết chất lượng bác sĩ, điều dưỡng ở cơ sở 2 tương đương cơ sở 1", ông nói, đồng thời cho biết hơn 600 cán bộ, nhân viên tại Hà Nội đã tình nguyện đăng ký về cơ sở mới công tác. Ông đề nghị địa phương sớm hoàn thiện khu ký túc xá để tạo điều kiện ổn định nơi ở cho nhân viên y tế.

Đại diện Bệnh viện Việt Đức cho biết đơn vị cũng đã triển khai kế hoạch đào tạo, tuyển dụng và luân chuyển cán bộ chất lượng cao từ cơ sở 1, bảo đảm sẵn sàng nhân lực khi cơ sở 2 đi vào hoạt động.

Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình, tháng 4/2025. Ảnh: Giang Huy

Thứ trưởng Y tế Lê Đức Luận cho biết dự án Bạch Mai 2 đã hoàn tất hợp đồng mua sắm 82 thiết bị, dự kiến lắp đặt xong trước 25/12, trong đó nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy hoàn thành ngày 20/12. Bệnh viện Việt Đức 2 hoàn thành thương thảo 83 thiết bị và sẽ ký kết trước 30/10, hoàn thiện lắp đặt trước 25/12. Cả hai dự án được yêu cầu hoàn thành xây dựng trước 30/11.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cho biết sẽ sớm bàn giao khu nhà ở xã hội 600 căn cho cán bộ, nhân viên y tế của hai bệnh viện.

Phó thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu hai dự án phải được hoàn thành đúng tiến độ và đưa một phần vào sử dụng dịp 19/12 - thời điểm cả nước đồng loạt tổ chức khánh thành, khởi công nhiều công trình. Ông đề nghị Bộ Y tế rà soát tổng chi phí, nếu vượt tổng mức đầu tư ban đầu phải báo cáo, đề xuất điều chỉnh kịp thời.

Hai dự án Bệnh viện Bạch Mai 2 và Việt Đức 2 khởi công năm 2015 tại tỉnh Hà Nam (nay là Ninh Bình), quy mô 1.000 giường, nhằm giảm tải cho cơ sở chính tại Hà Nội. Tuy nhiên cả hai dự án dừng thi công từ đầu năm 2021 khiến nhiều hạng mục xuống cấp.

Thanh tra Chính phủ xác định dự án vi phạm nhiều quy định về đầu tư, đấu thầu và quản lý xây dựng, dẫn đến chậm tiến độ hơn 7 năm và gây lãng phí khoảng 1.253 tỷ đồng. Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can liên quan vụ án lãng phí tại hai dự án này.

Vũ Tuân