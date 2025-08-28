Chàng rể Đức 'nghiện' xem diễu binh Việt Nam

Đức16 năm qua, Jean Paul đã 15 lần đến Việt Nam, bốn lần trong số đó mang mục đích "được hòa mình vào không khí hào hùng của các cuộc diễu binh".

Anh đang nóng lòng chờ đợi lần thứ năm vào dịp 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

"Tôi đang sắp xếp công việc để kịp trở lại Hà Nội xem buổi tổng duyệt ngày 30/8 và lễ chính thức ngày 2/9", Jean Paul, 42 tuổi, ở thành phố Koeln, Đức nói.

Người đàn ông Đức thừa nhận mình "bị cuồng" Việt Nam. Trên tường phòng ngủ ở Koeln, Jean Paul treo lá cờ đỏ sao vàng, kỷ vật và ảnh của những cuộc diễu binh mà anh từng tham dự ở mảnh đất hình chữ S. Ở phòng khách, anh treo ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Paul từng chỉ biết Việt Nam là một quốc gia nhiệt đới, có đường bờ biển dài ở Đông Nam Á khi chuẩn bị tới đây du lịch năm 2008. Nhưng ngay khi đặt chân đến đây, anh đã phải lòng và quay lại 15 lần.

Với Paul, tình yêu Việt Nam đến từ dòng chảy lịch sử hào hùng, văn hóa đa dạng, cảnh sắc đẹp và trên hết là sự ấm áp và yêu nước của người dân. "Hành trình đấu tranh giành độc lập và những chiến công của các lãnh tụ cách mạng thôi thúc tôi tham gia những sự kiện trọng đại của đất nước này", anh nói

Jean Paul lần đầu đi du lịch Việt Nam năm 2008, lúc 26 tuổi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tháng 9/2015, lần đầu tiên Paul được hòa mình trong cuộc diễu binh mừng 70 năm Quốc khánh. Khi ấy, chàng nhân viên một công ty hóa chất loay hoay vì thiếu thông tin. Anh không biết chuyện gì sẽ diễn ra trong dịp này, chỉ chắc chắn sự kiện sẽ diễn ra quanh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng sớm ngày 2/9, anh lang thang giữa phố phường, thấy dòng người nô nức đổ về quảng trường Ba Đình. Paul đi theo họ. Mọi người cười nói vui vẻ, tặng nước, những em bé bắt tay chàng ngoại quốc.

Tới phố Nguyễn Thái Học, Paul chọn một bức tường thấp để leo lên. Từ vị trí ấy, anh nhìn rõ từng khối diễu binh. Tiếng giày dồn dập trên mặt đường vang vọng như trống trận, làm lồng ngực anh rung lên.

Khi những lá quốc kỳ đỏ rực tung bay, tiếng Quốc ca dội vang trên khắp các con phố, Paul thấy mình nổi gai ốc. "ôi chưa từng thấy một dân tộc nào cùng thức dậy trong niềm tự hào lớn lao đến vậy", anh nói. "Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu lòng yêu nước là thứ cảm xúc không biên giới, không cần ngôn từ".

Kể từ đó, Việt Nam thành một phần trong đời sống tinh thần của Paul. Anh đặt mục tiêu mỗi năm trở lại một hai lần, có những dịp ở lại vài tháng.

Đoàn diễu binh qua phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội trong kỷ niệm 70 năm Quốc Khánh 2015. Ảnh: Jean Paul

Paul nhận ra quy luật cứ mỗi 10 năm Việt Nam sẽ có một cuộc diễu binh. Khi lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ đến gần, anh đã trở lại vùng đất này lần thứ ba.

Ống kính của anh liên tục ghi lại những khoảnh khắc cựu binh hội ngộ trên đồi A1, thiếu nữ dân tộc trong sắc váy áo rực rỡ dưới tán phượng đỏ như ngọn lửa ký ức. Nhưng hình ảnh chạm đến anh nhiều nhất là một cựu chiến binh trên xe lăn, đôi mắt đỏ au khi nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại tướng Võ Nguyên Giáp và đồng đội đã ngã xuống.

Năm nay, anh chủ động thu xếp công việc để có mặt sớm và ở lại lâu hơn trong các sự kiện diễu binh kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước tại TP HCM và 70 năm giải phóng Hải Phòng. Giữa hàng chục khối quân hùng tráng tiến qua, sống mũi anh lại thêm một lần cay xè trong tiếng bước chân của đoàn cựu chiến binh.

Paul nhớ đến những cuốn sách đã đọc về Hồ Chí Minh hay cuốn "Chân trần, chí thép" của cựu trung tá thủy quân lục chiến James G. Zumwalt viết về những người lính Việt Nam. Ngày ấy, anh chỉ hình dung qua từng trang chữ. Hôm nay, trước mắt là những người lính tóc bạc, có lẽ trong người vẫn còn vài mảnh đạn, bước đi giữa tràng pháo tay như thể bước ra từ trang sách. Khoảnh khắc ấy, Paul thêm hiểu vì sao mình chọn mảnh đất này.

Qua năm lần dự các cuộc diễu binh ở Việt Nam, Jean Paul nhận thấy nhiều đổi thay như quân phục ngày càng chỉn chu, vũ khí khí tài phong phú hơn và sự kiện thu hút đông đảo người tham dự, đặc biệt là giới trẻ.

Một kỷ niệm thú vị là lần ở Điện Biên, có một nữ chiến sĩ trong đoàn diễu binh đã tìm đến Paul xin phép sử dụng bức ảnh anh chụp cô cho tạp chí Phụ nữ Quân đội. Khi tấm ảnh ấy được in trên báo, Paul cảm thấy hạnh phúc xen lẫn tự hào, như chính mình đã góp một phần nhỏ bé vào câu chuyện của lịch sử.

Những bức ảnh khác được anh chia sẻ với bạn bè, người thân ở Đức. Nhiều người ngạc nhiên: "Người Việt Nam trông thật vui vẻ, mãn nguyện và biết trân trọng cuộc sống".

Chính sự ngạc nhiên đó khiến Jean Paul càng nhận rõ khác biệt giữa Việt Nam và phương Tây. Ở châu Âu, hiếm khi có sự kiện nào cả một dân tộc cùng hòa chung niềm vui. Lần gần nhất anh còn nhớ là World Cup trên sân nhà, nhưng ngay cả khi ấy, sự sẻ chia cũng không đằm thắm như cách của người Việt.

"Tôi chưa từng thấy một dân tộc nào yêu đất nước mình đến thế. Những cuộc diễu binh đã giúp tôi hiểu người dân và đất nước là một khối thống nhất", anh nói

Jean Paul cùng khối nữ diễu binh tại kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Năm 2018, Paul gặp chị Nguyễn Kim Yến, một nhân viên ngân hàng. Họ kết hôn vào 2022.

Chị Yến kể vẫn nhớ như in cảm giác lần đầu bước vào căn hộ của người đàn ông ngoại quốc ngỡ ngàng khi thấy lá cờ đỏ sao vàng và ảnh chân dung Hồ Chủ tịch. "Điều đó khiến tôi vô cùng hạnh phúc vì đã lấy được một người chồng yêu đất nước của mình sâu sắc", chị chia sẻ.

Trước khi trở lại Hà Nội, Paul nói đang háo hức nhưng cũng lo lắng không tìm được vị trí tốt để ghi lại khoảnh khắc trọng đại này. Vài tháng qua, anh đã tìm mọi cách để tham gia sự kiện với tư cách phóng viên vì nghĩ những bức ảnh đẹp nhất là tại Quảng trường Ba Đình. Anh đã gửi thư cho 20 tờ báo quốc tế lẫn báo Việt Nam xin làm cộng tác viên đều chưa thành công. Điều đó khiến anh chạnh lòng bởi tin rằng mình am hiểu và yêu nước Việt hơn tất cả những phóng viên nước ngoài khác.

"Tôi không đơn thuần chụp vài bức ảnh về những người lính, mà muốn lưu giữ trải nghiệm có một không hai trong đời - trải nghiệm chứa đựng cảm xúc và niềm tự hào sâu sắc về Việt Nam, nơi giờ là quê hương của mình", anh nói.

Xem thêm ảnh diễu binh Jean Paul chụp.

Phan Dương