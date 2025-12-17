Chanapach: 'HC vàng bóng đá nam SEA Games phải ở lại Thái Lan'

Thái LanHậu vệ Thái Lan Chanapach Buaphan đánh giá cao Việt Nam, nhưng quả quyết đội nhà sẽ không để tuột HC vàng bóng đá nam SEA Games 33.

* Thái Lan - Việt Nam: 19h30 thứ Năm 18/12, trên VnExpress.

"Chúng tôi sẽ cống hiến hết mình ở mọi tình huống", Chanapach nói ở họp báo trước trận ở sân Rajamangala, vào sáng nay. "Cho dù chuyện gì xảy ra, HC vàng phải ở lại Thái Lan".

Trung vệ sinh năm 2004 cho biết đội đã chấn chỉnh lại sau trận bán kết chơi không tốt, khi thắng Malaysia 1-0. Bên cạnh đó, các cầu thủ cùng ban huấn luyện cũng đã họp chiến thuật, phân tích và nhận thấy Việt Nam mạnh trong tấn công. "Chúng tôi sẽ dựa trên kế hoạch của ban huấn luyện, phải cố gắng đoạt bóng và tận dụng tốt các cơ hội", Chanapach cho biết.

Chanapach trong cuộc họp báo trước trận tại sân Rajamangala, Bangkok sáng 17/12. Ảnh: FAT

Trong hành trình vào chung kết, Thái Lan lần lượt thắng Timor Leste 6-1 và Singapore 3-0 ở vòng bảng, trước khi hạ Malaysia. Đây là lần thứ hai đội vào chung kết trong ba kỳ SEA Games gần nhất. Tại kỳ 31, Thái Lan thua chính Việt Nam 0-1, sau cú đánh đầu của Nhâm Mạnh Dũng.

Thái Lan đặt mục tiêu giành cả 4 HC vàng bóng đá ở kỳ này, nhưng tuyển nữ và futsal nữ đều dừng bước ở bán kết. Cơ hội chỉ còn dành cho đội U22 và futsal nam. Áp lực đang tăng cao, nhưng không làm lay chuyển sự tự tin của Chanapach và đồng đội.

"Chúng tôi không hề lo lắng vì đang chiến đấu cho đất nước", trung vệ cao 1,9 m cho hay. "Nếu chúng tôi không tin vào bản thân thì còn ai tin chúng tôi. Ngày mai, đội sẽ giành chiến thắng".

Chanapach trên sân tập cùng U22 Thái Lan chiều 16/12. Ảnh: FAT

Ở phía đối diện, trung vệ Phạm Lý Đức của Việt Nam cũng bày tỏ quyết tâm chiến thắng. Anh cho biết đội đã chuẩn bị từ lâu và kỹ càng cho mục tiêu HC vàng. Ngoài ra, U22 Việt Nam còn được tiếp thêm sức mạnh từ chức vô địch ASEAN Cup 2024 của ĐTQG hồi tháng 1 cũng tại sân Rajamangala.

"HLV Kim Sang-sik dặn gặp đội nào ở chung kết cũng chiến hết mình", Lý Đức nói. "Các anh lớn đã vô địch ở đây, chúng tôi sẽ phải làm được".

Nhiệm vụ của bộ ba trung vệ Lý Đức, Nguyễn Nhật Minh và Nguyễn Hiểu Minh là phong tỏa tiền đạo Yotsakorn Burapha, đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 6 pha lập công. "Đó là cầu thủ chất lượng nhưng chúng tôi có cách để ngăn chặn", trung vệ sinh năm 2003 cho hay.

Hiếu Lương