Chặn đường đoàn diễu hành lễ Tạ ơn để phản đối Israel

MỹNhóm biểu tình dàn hàng ngang trên tuyến đường đoàn diễu hành mừng lễ Tạ ơn đi qua tại New York, hô khẩu hiệu phản đối hành động của Israel ở Gaza.

Truyền thông địa phương cho biết hàng chục người biểu tình đã trèo qua rào chắn ở hai bên lề đường, xông vào giữa đường đi của đoàn diễu hành Macy mừng lễ Tạ ơn tại thành phố New York, Mỹ, hôm 23/11.

Họ hô lên "Đừng cấp một xu nào cho tội ác của Israel" và "Tự do cho người Palestine". Họ cũng giơ cờ Palestine, mặc áo và giơ biểu ngữ có dòng chữ "hãy dừng cuộc diệt chủng".

Một số người biểu tình dùng keo dán người họ xuống vỉa hè Đại lộ số 6, trong khi một số người đổ chất lỏng màu đỏ lên nhau.

Nhóm biểu tình ủng hộ người Palestine ngáng đường đoàn diễu hành mừng lễ Tạ ơn ở New York, Mỹ, hôm 23/11. Ảnh: Reuters

Các sĩ quan cảnh sát đã giải tán nhóm biểu tình, đưa họ rời khỏi tuyến đường dành cho đoàn diễu hành. Nhóm hoạt động Seven Circles Alliance đăng trên Instagram tuyên bố nhận trách nhiệm, cho biết cuộc biểu tình nhằm phản đối cuộc tấn công của Israel đối vào người Palestine.

Trong cuộc diễu hành Macy, chiếc xe của bộ lạc thổ dân Mashpee Wampanoag cũng gây chú ý khi một người trên xe giơ cao lá cờ Palestine. Tuy nhiên, bộ lạc Mashpee Wampanoag sau đó ra tuyên bố rằng họ không thể hiện quan điểm nào về cuộc xung đột Israel - Hamas.

"Hành động của cá nhân đó không đại diện cho Mashpee Wampanoag", bộ lạc này ra tuyên bố.

Người biểu tình phản đối chiến sự Israel - Hamas chặn đoàn diễu hành lễ Tạ ơn Nhóm biểu tình ủng hộ người Palestine ngáng đường đoàn diễu hành mừng lễ Tạ ơn ở New York, Mỹ, hôm 23/11. Video: Twitter/@BTnewsroom

Sở Cảnh sát New York cùng ngày thông báo đã bắt một người sau khi anh ta vẽ và tạt sơn đỏ lên tòa nhà thư viện công cộng để thể hiện sự ủng hộ với người Palestine.

Cuộc diễu hành Macy là sự kiện diễu hành lớn nhất thế giới trong ngày lễ Tạ ơn, do chuỗi cửa hàng bách hóa Macy tổ chức thường niên ở thành phố New York, bắt đầu từ năm 1924. Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên toàn nước Mỹ từ năm 1953. Lễ Tạ ơn là ngày nghỉ lễ chính thức của lao động Mỹ, với ý nghĩa ban đầu là mừng thu hoạch được mùa và tạ ơn Thiên Chúa đã giúp cho cuộc sống no đủ và an lành.

Kể từ khi nổ ra xung đột Israel - Hamas hôm 7/10, người dân khắp thế giới đã xuống đường biểu tình thể hiện quan điểm về chiến sự. Cơ quan y tế ở Dải Gaza hôm 23/11 cho biết hơn 14.800 người thiệt mạng trong khu vực vì những cuộc tấn công trả đũa của Israel, sau khi Hamas đột kích vào nước này giết 1.200 người.

Ngọc Ánh (Theo USA Today)