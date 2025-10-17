Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Bộ Công an đối soát hơn 125 triệu thuê bao di động, trong đó chuẩn hóa 11 triệu và chặn 6 triệu thuê bao không chính chủ, từ năm 2023 đến nay.

Theo báo cáo gửi đại biểu Quốc hội trước kỳ họp 10, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết Việt Nam nằm trong nhóm khoảng 20 quốc gia đã triển khai đối soát, xác thực thông tin thuê bao với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trước khi kích hoạt. Các SIM di động hiện nay đều có thông tin đầy đủ, đúng quy định.

Trong hai năm 2023-2024, Bộ đã thanh tra 8 doanh nghiệp viễn thông di động, tập trung vào các chi nhánh, điểm cung cấp dịch vụ và các tổ chức, cá nhân đăng ký số lượng lớn SIM bất thường. Các sai phạm đã bị xử phạt theo quy định.

Bộ cũng cảnh báo tình trạng SIM "chính chủ ảo", tức có thông tin đăng ký nhưng không đúng người sử dụng. Nhiều người lợi dụng loại SIM này để lừa đảo, vi phạm pháp luật, trốn tránh truy vết khi bị điều tra.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Để khắc phục, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Bộ Công an sẽ yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông triển khai xác thực ảnh chân dung trên giấy tờ tùy thân với Cơ sở dữ liệu dân cư, đồng thời xác thực danh tính trực tuyến khi thuê bao đổi thiết bị đầu cuối. Bộ cũng lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm soát công tác quản lý thông tin thuê bao, xử lý SIM rác, tập trung vào những thuê bao chưa đối soát hoặc xác thực đầy đủ.

Bộ nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các vi phạm như đình chỉ phát triển thuê bao mới, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trách nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp, công khai kết quả và chuyển cơ quan công an với trường hợp có dấu hiệu hình sự.

Về lâu dài, Bộ sẽ trình Chính phủ hoàn thiện thể chế, ban hành nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý thông tin thuê bao, yêu cầu các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ để chủ động phát hiện, ngăn chặn SIM và tin nhắn rác.

Sơn Hà