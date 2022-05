CĐV Thái bất ngờ trước tình yêu bóng đá của người Việt

Fan Thái sang Việt Nam theo dõi SEA Games 31 ấn tượng với những sân vận động chật kín khán giả, ngay cả những trận bóng không có Việt Nam thi đấu.

Ploysiri đến Nam Định ngày 14/5 để theo dõi trận đấu giữa Thái Lan và Campuchia. Cô đã có những giây phút khó quên trên sân Thiên Trường, bởi đây là lần đầu tiên cô xem đá bóng ở Việt Nam.

Theo Ploysiri, cổ động viên Việt Nam thực sự nhiệt tình. Dọc đường vào sân vận động, còn có những người dân đứng vẫy cờ chào đón khiến cô bất ngờ. "Không thể tin nổi, fan Việt Nam cuồng nhiệt với bóng đá đến nỗi đó không phải trận đấu của đội nhà, họ vẫn ngồi kín cả sân vận động. Đông đến mức một số người không thể vào sân", cô nói.

Ploysiri giao lưu cùng các cổ động viên trẻ ở Nam Định trong chuyến du lịch một ngày. Ảnh: NVCC

Đó là một trải nghiệm mới mẻ và ấn tượng với Ploysiri khi xem đá bóng và gặp gỡ người hâm mộ của các CLB địa phương. "Cổ động viên nước chủ nhà thân thiện chào đón chúng tôi, vài người còn cùng hát vang và cổ vũ với fan Thái Lan. Khoảnh khắc ấy rất dễ thương", cô bày tỏ.

Đặc biệt, Ploysiri thấy người dân Nam Định có tình yêu bóng đá cháy bỏng. Cô để ý rất nhiều gia đình đưa cả con nhỏ ra sân, người trẻ đi cùng bạn bè, khán đài còn có cả những người cao tuổi. "Bạn có thể gặp đông đảo người dân từ mọi lứa tuổi ở sân vận động".

Còn anh Tawatchai Suanapai, admin fanpage của cổ động viên Thái Lan, có mặt tại Hà Nội từ 6/5 để theo dõi gần như mọi hoạt động của đội nhà, không phân biệt môn thể thao nào. Suanapai chia sẻ bản thân có những ấn tượng tốt đẹp về fan Việt Nam: "Họ thân thiện và tốt bụng. Họ rất quyết tâm tham dự những trận đấu".

Suanapai (tráI) chụp ảnh cùng CĐV Vịet Nam. Ảnh: NVCC

Suanapai ấn tượng khi Hội cổ động viên bóng đá Nam Định còn mời fan Thái sang khu vực khán đài của fan Việt trong trận đấu với Singapore. "Đó là kỷ niệm đẹp khi chúng tôi có thể hiểu hơn về phong cách hô hào lên tinh thần, những bài hát và văn hóa cổ vũ của nhau. Chúng tôi học hỏi rất nhiều từ những gì họ đang cố gắng làm cho đất nước, thành phố của mình trong SEA Games 2021. Điều này khiến các nước ASEAN đoàn kết hơn", anh bộc bạch.

Ploysiri và Suanapai đều cho rằng vì tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của người hâm mộ mà có lúc cổ động viên hai quốc gia có những hiểu lầm trên khán đài. "Tôi hiểu rằng họ yêu bóng đá và không muốn bỏ lỡ trận đấu nào. Chúng tôi có rất nhiều điều hiểu lầm về fan Việt Nam vì những bình luận từ các fan quá khích trên mạng xã hội. Nhưng khi đến sân vận động, mọi thứ đều khác biệt, ai nấy đáng yêu và thân thiện. Tôi sẽ cố gắng để người Thái hiểu hơn về fan Việt Nam", Ploysiri nhận định.

Ploysiri đã chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ cùng người hâm mộ Việt Nam trong hành trình xem bóng đá SEA Games 31 trên kênh YouTube I Will Travel Around The World của mình.

CĐV Thái bất ngờ trước tình yêu bóng đá của người Việt Video: NVCC

Ploysiri đánh giá Thái Lan đã có trận bán kết khó khăn trước Indonesia vì đội bạn có rất nhiều cầu thủ chơi ở giải nước ngoài và được chuẩn bị thể lực tốt. Và trận với U23 Việt Nam sẽ là "trận đấu 5 sao" kịch tính. "Tôi dự đoán Thái Lan sẽ thắng 2-1", cô nói.

Suanapai cũng cho rằng trận chung kết sẽ đặc biệt căng thẳng, nhưng hy vọng Thái Lan sẽ mang HC vàng về nước. "Nếu tỷ số hòa và phải cần đến loạt sút luân lưu, tôi nghĩ Việt Nam sẽ thắng, vì động lực từ người hâm mộ sẽ ảnh hưởng đến phần trình diễn penalty của các cầu thủ", anh thẳng thắn.

Kết thúc SEA Games, Suanapai chưa có kế hoạch khám phá thêm Việt Nam. Đây là lần thứ 10 cổ động viên này đến Việt Nam, và anh vẫn rất ấn tượng với cảnh đẹp và đồ ăn ngon. Tại Nam Định, anh ăn thử phở và ghé thăm nhà thờ. Còn khi quay lại Hà Nội, anh đi uống cà phê phố đường tàu. Hiện anh nóng lòng chờ đến giờ G để theo dõi màn tranh tài giữa Việt Nam và Thái Lan trong trận chung kết bóng đá nam.

Phạm Huyền