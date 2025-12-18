Cầu thủ Thái Lan được yêu cầu 'đá đến hơi thở cuối cùng trước Việt Nam'

Thái LanTrước chung kết bóng đá nam SEA Games 33 hôm nay, HLV trưởng ĐTQG Anthony Hudson yêu cầu các cầu thủ trẻ Thái Lan nêu cao tinh thần và quyết tâm khi đối đầu Việt Nam.

* Thái Lan – Việt Nam: 19h30 thứ Năm 18/12, trên VnExpress.

Anthony Hudson đang làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia Thái Lan. Chiều qua, ông có mặt tại Học viện STB ở Bangkok, để theo dõi buổi tập và khích lệ các tuyển thủ U22.

Sau những góp ý về chuyên môn, nhà cầm quân người Anh dành ra khoảng bốn phút để cổ vũ tinh thần các cầu thủ. Ông cho biết từng chơi một trận chung kết với đội mạnh hơn nhiều năm trước và giành chiến thắng. "Điều quan trọng nhất tôi rút ra được là thể lực và chiến thuật chỉ là một phần, còn lại nằm ở chính bản thân", Hudson nói.

HLV Anthony Hudson (thứ hai từ phải sang) trao đổi với tiền vệ Thái Lan Iklas Sanron trước buổi tập tại sân bóng thuộc Học viện STB ở Bangkok vào chiều 17/12/2025, một ngày trước chung kết SEA Games 33. Ảnh: Hiếu Lương

HLV sinh năm 1981 nhìn thấy các đồng đội đổ gục trên sân, đôi chân rã rời, thậm chí không thể ăn mừng vì đã cống hiến mọi thứ. Hudson cho biết: "Muốn thắng trận chung kết trước Việt Nam đòi hỏi nhiều thứ hơn các bạn nghĩ rất nhiều. Hãy chiến đấu đến hơi thở cuối cùng khi rời sân vì chiến thắng là điều quan trọng nhất ở chung kết".

Tiền vệ Kakana Khamyok cũng có chung suy nghĩ như HLV Hudson. Anh cho biết Việt Nam mạnh, nhưng Thái Lan còn mạnh hơn. "Trận này rất đơn giản. Ai chạy nhiều hơn và mắc ít lỗi hơn sẽ thắng", Kakana nói. "Chúng tôi đã sẵn sàng 100% và không gặp áp lực nào. Đây là giải cuối cùng với một số cầu thủ trong đội. Chúng tôi phải cố hết mình để biến ước mơ thành sự thật".

Thái Lan giàu thành tích nhất ở môn bóng đá nam SEA Games với 16 HC vàng, trong khi đội xếp sau Malaysia mới 10 lần đăng quang. Tuy nhiên, lần gần nhất họ chiến thắng đã xảy ra từ năm 2017, sau khi hạ chủ nhà Malaysia. Sau đó, đại diện xứ Chùa Vàng bị loại từ vòng bảng kỳ 2019, rồi thua hai trận chung kết trước Việt Nam (0-1) năm 2022 và Indonesia (2-5, hiệp phụ) năm 2023.

Trận đấu tối nay được xem là cơ hội để người Thái giải cơn khát giành HC vàng ngay trên sân nhà. Bên cạnh đó, họ cũng muốn phục thù trận thua Việt Nam 2-3 ở lượt về chung kết ASEAN Cup 2024, cũng tại Rajamangala.

Theo HLV Mano Polking, cựu HLV trưởng Thái Lan và hiện tại dẫn dắt Công an Hà Nội, nhận định: "Khoảng cách giữa hai nền bóng đá là rất nhỏ, điều này đã diễn ra nhiều năm qua. Trận chung kết hôm nay chỉ có thể được quyết định bởi những chi tiết nhỏ, chỉ một khoảnh khắc xuất thần cũng có thể định đoạt kết quả".

52.000 chỗ ngồi tại sân dự kiến được lấp đầy, với khoảng 3.000 CĐV Việt Nam. Các nhóm CĐV Thái Lan cũng đang lên kế hoạch để tiếp lửa cho đội trong suốt trận.

Hiếu Lương