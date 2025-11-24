Cầu Giấy, Việt Đức vào bán kết Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025

Các đội tân binh THPT Cầu Giấy, Việt Đức và Vinschool The Harmony thắng tứ kết ngày 23/11, cùng Nguyễn Tất Thành vào bán kết nam Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja.

Tứ kết nam Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 - Cup Ziaja khởi tranh từ 8h sáng ngày 23/11 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội - cơ sở 2, số 17 Phạm Hùng. Tám đội THPT góp mặt gồm Nguyễn Tất Thành, Lý Thái Tổ, Alpha, Vinschool The Harmony, Việt Đức, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Trãi - Ba Đình và Cầu Giấy.

Việt Đức, Cầu Giấy có bề dày truyền thống bóng rổ học đường nhưng lần đầu dự giải. Trong khi đội bóng rổ Vinschool The Harmony mới được thành lập gần đây, nhưng được đánh giá là ứng viên vô địch.

Pha lên bóng của cầu thủ THPT Cầu Giấy (áo đỏ) trước THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình. Ảnh: VYB

Ở trận mở màn, Cầu Giấy tạo bất ngờ lớn khi đánh bại á quân mùa trước Nguyễn Trãi - Ba Đình. Đội bóng áo đỏ khởi đầu bùng nổ, ghi 24 điểm trong hiệp một nhờ bộ ba Bùi Nam Khánh, Nguyễn Trọng Anh Duy và Nguyễn Tiến Minh, trong khi đối thủ chỉ có 7 điểm.

Sang hiệp hai, Cầu Giấy tiếp tục áp đảo, nới cách biệt lên 42-12. Dù Nguyễn Trãi - Ba Đình siết lại thế trận và thắng hai hiệp cuối, khoảng cách lớn không thể san lấp. Cầu Giấy thắng 59-42 và lần đầu vào bán kết.

Bùi Nam Khánh, tác giả năm cú ném ghi 3 điểm, cho biết cả đội đã tập trung rèn kỹ thuật và lối chơi suốt tuần qua để đối đầu á quân mùa trước.

Ở trận tứ kết thứ hai, Việt Đức đánh bại đội hạng ba mùa trước là Nguyễn Bỉnh Khiêm với tỷ số 56-54. Đây là một trong những trận hay nhất từ đầu giải khi hai phút cuối của hiệp quyết định chứng kiến Nguyễn Bỉnh Khiêm suýt san bằng cách biệt 13 điểm.

Trận đấu giằng co trong hai hiệp đầu khi Việt Đức dẫn 18-15 rồi 28-26. Hiệp ba chứng kiến màn bứt phá của Hoàng Thanh Trương với 10 điểm, giúp đội tạo cách biệt 47-37. Hiệp cuối, Nguyễn Bỉnh Khiêm pressing toàn sân và có cơ hội san hòa ở những giây cuối. Tuy nhiên, những pha bỏ lỡ đáng tiếc khiến họ thất bại.

Hậu vệ Đặng Lâm Kiên (Việt Đức) kể lại khoảnh khắc thót tim: "Khi đó chỉ còn 3 giây, chúng tôi chỉ biết cố gắng phòng ngự đến cùng. May mắn là đối thủ không tận dụng được".

THPT Việt Đức vui mừng sau chiến thắng sít sao 56-54 trước THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: VYB

Ở trận thứ ba, Vinschool The Harmony khẳng định vị thế ứng viên vô địch với chiến thắng 68-39 trước Alpha. Đỗ Thế Bình mở đầu trận đấu bằng ba cú ném 3 trong hiệp một, đưa đội dẫn 15-8. Harmony kiểm soát thế trận trong hai hiệp kế tiếp, nâng tỷ số lên 48-21 sau ba hiệp. Alpha ghi điểm tốt hơn ở hiệp bốn nhưng không thể thu hẹp khoảng cách. Đỗ Thế Bình ghi 19 điểm và được bầu làm MVP. HLV Nguyễn Tiến Thành cho biết ông muốn tất cả 15 cầu thủ đều vào sân nhằm xây dựng lối chơi gắn kết và chiều sâu đội hình.

Trận cuối chứng kiến Nguyễn Tất Thành - đội duy nhất trong bốn cái tên đi tiếp từng vào bán kết mùa trước - thắng Lý Thái Tổ 50-42. Cơ sở cho chiến thắng là việc họ nhập cuộc tốt, dẫn 10-3 sau hiệp một nhờ khả năng pressing. Sang hiệp hai, Lý Thái Tổ bắt nhịp tốt hơn và thắng lại 14-10. Hiệp ba, đội áo tím lật ngược thế trận với các pha ném 3 của Hồ Quang Minh và Vũ Nam Khánh, dẫn 36-35 sau ba hiệp. Tuy nhiên, Nguyễn Tất Thành giữ được sự chắc chắn trong hiệp cuối, tận dụng các pha chuyển trạng thái để ghi điểm đều tay và giành chiến thắng.

Pha lên rổ của Đỗ Thế Bình (áo hồng) của THPT Vinschool The Harmony trong trận tứ kết gặp THPT Alpha. Ảnh: VYB

Bán kết diễn ra ngày 30/11 với hai cặp đấu: Cầu Giấy gặp Việt Đức lúc 12h30 và Vinschool The Harmony chạm trán Nguyễn Tất Thành lúc 14h30. Ở nội dung nữ, Vinschool The Harmony đối đầu Vinschool Smart City lúc 8h và Phan Đình Phùng gặp Việt Đức lúc 10h.

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 – Cup Ziaja do VnExpress và FPT Online tổ chức, có sự giám sát chuyên môn của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam, nằm trong đề án "Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030". Giải quy tụ 36 đội từ các trường THPT Hà Nội, thi đấu từ ngày 31/10 theo thể thức vòng tròn một lượt để chọn đội vào vòng trong.

Hải Long