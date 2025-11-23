Bị dẫn 13 điểm nhưng THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm suýt nữa gỡ hòa Việt Đức, trước khi chịu thua với tỷ số sít sao 54-56.

Hai phút rượt đuổi ở tứ kết Giải bóng rổ Trẻ VnExpress

Bị dẫn tới 13 điểm trong hiệp ba, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm dồn lên mạnh mẽ và sự toả sáng của các cá nhân trong những pha lên rổ giúp họ thu hẹp cách biệt có lúc còn một điểm. Việt Đức, với chiến thuật phạm lỗi để phá lối chơi và giảm hưng phấn của đối thủ, suýt phải trả giá khi cầu thủ chủ lực của họ phạm đủ lỗi và phải rời sân. Tuy nhiên, Nguyễn Bỉnh Khiêm liên tục bỏ lỡ cơ hội ghi điểm ở những giây cuối, đành chịu thua sít sao 54-56.

Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress 2025 – Cup Ziaja do VnExpress và FPT Online tổ chức, có sự giám sát chuyên môn của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam, nằm trong đề án "Phát triển bóng rổ học đường đến năm 2030". Giải quy tụ 36 đội từ các trường THPT Hà Nội, thi đấu từ ngày 31/10 theo thể thức vòng tròn một lượt để chọn đội vào vòng trong.

Hải Long