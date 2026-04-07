Cậu bé nhặt bóng trộm chỉ dẫn của Donnarumma

Bosnia & HerzegovinaAfan Cizmic, 14 tuổi, được dư luận Bosnia & Herzegovina ca ngợi vì lấy được tài liệu cản luân lưu của thủ môn Gianluigi Donnarumma ở trận tranh vé vớt World Cup 2026.

Trước loạt luân lưu trận chung kết tranh vé vớt dự World Cup hôm 31/3, Donnarumma được trao mảnh giấy ghi thói quen sút 11m của các cầu thủ Bosnia & Herzegovina.

Khi trở lại khung thành để chuẩn bị đối mặt với cú sút đầu tiên, thủ môn Italy đặt mảnh giấy bên ngoài đường biên cạnh chiếc khăn lau mồ hôi, với ý định sẽ tiếp tục tham khảo sau đó. Nhưng từ ngoài sân, cậu bé nhặt bóng Afan Cizmic đã lẻn vào lấy trộm.

Cậu bé nhặt bóng Afan Cizmic trả lời phỏng vấn về việc lấy tài liệu của thủ môn Gianluigi Donarumma sau trận Bosnia & Herzegovina - Italy ở vòng play-off tranh vé dự World Cup 2026 hôm 31/3. Ảnh: Face TV

Khi phát hiện bị mất "bảo bối", Donnarumma rất tức giận. Anh được cho là tìm cách giật và làm hỏng tờ giấy của đồng nghiệp Nikola Vasilj sau lượt sút đầu tiên. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy thủ môn chủ nhà cầm một mảnh giấy bị vò nhàu, tiến lại tranh luận với trọng tài Clement Turpin.

Chung cuộc, Bosnia & Herzegovina thắng 4-1 trong loạt luân lưu này. Cả bốn cầu thủ của họ thành công, trong khi đội khách chỉ một lần. Cú sút đầu tiên của Sebastiano Esposito đi vọt xà, còn Bryan Cristante đưa bóng trúng xà ngang ở lượt thứ ba. Kết quả này khiến Italy lần thứ ba liên tiếp thất bại ở các trận tranh vé vớt World Cup. Trái lại, Bosnia & Herzegovina lần thứ hai giành vé đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sau lần đầu vào năm 2014.

Mảnh giấy ghi thói quen sút 11m của các cầu thủ Bosnia & Herzegovina được trao cho Donnarumma trước loạt luân lưu hôm 31/3. Ảnh: Face TV

Sau trận, truyền thông Bosnia & Herzegovina mở chiến dịch truy tìm cậu bé nhặt bóng mà họ ví là "người hùng", và xác định được đó là Cizmic. Cậu bé là tiền đạo của đội trẻ NK Celik, và có thành tích thi đấu ấn tượng: ghi 18 bàn và 14 lần kiến tạo sau 12 trận mùa này.

Theo Cizmic, ngay từ đầu cậu đã chú ý đến tờ tài liệu của Donnarumma và hiểu nó quan trọng thế nào trong loạt sút luân lưu. Trong cuộc phỏng vấn với kênh Face TV, Cizmic đưa tờ giấy ra trước ống kính truyền hình, và giải thích cặn kẽ các thông số ghi trên đó, như: chân thuận hay hướng sút quen thuộc của cầu thủ Bosnia & Herzegovina.

Cizmic và cha thống nhất sẽ bán đấu giá mảnh giấy. Số tiền thu về sẽ được dùng làm từ thiện.

Cậu bé nhặt bóng trộm đồ của Donnarumma

Dưới các bài viết về Cizmic, người hâm mộ Bosnia & Herzegovina kêu gọi đưa Cizmic vào danh sách thành viên dự World Cup 2026. Tại giải đấu diễn ra từ 11/6 đến 19/7, Bosnia & Herzegovina nằm ở bảng B cùng Canada, Qatar và Thụy Sĩ.

