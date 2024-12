Car Awards 2024: Toyota Camry hybrid trẻ hóa, giữ giá trị cốt lõi

Toyota Camry thế hệ thứ 9 sở hữu ngôn ngữ thiết kế đồng nhất trên toàn cầu, trẻ hoá và giữ những giá trị làm nên tên tuổi của mẫu sedan cỡ D.

Toyota Camry Chuyên gia Car Awards đánh giá Toyota Camry thế hệ mới trong hành trình Car Test. Nguồn: Car Awards

Đánh giá tóm tắt:

Ngoại thất: Trẻ hóa là xu hướng trên Camry, nhưng yếu tố này không gây sốc kiểu xe Hàn, mà được Toyota áp dụng từng chút một qua hai thế hệ gần nhất. Ở thế hệ Camry hoàn toàn mới này, ngôn ngữ thiết kế của mẫu xe được áp dụng đồng nhất trên toàn cầu, không chia theo thị hiếu của từng khu vực như trước đây.

"Toyota Camry ở Mỹ, châu Âu hay Việt Nam đều tương đồng về thiết kế, điểm khác biệt chỉ là phiên bản và trang bị tính năng", chuyên gia Hoàng Linh (báo Hà Nội Mới) chia sẻ trong hành trình Car Test. "Sau nhiều thập kỷ hướng đến nhóm khách trung niên, Camry mới giờ đây phù hợp với những người trẻ tuổi hơn, thậm chí yêu thích cảm giác lái".

Cả hai chuyên gia đều cho rằng Camry mới gần như không có điểm trừ về thiết kế ngoại thất, đủ trẻ trung nhưng cũng không mất lòng nhóm khách truyền thống của Toyota. "Nếu phần đuôi xe được thiết kế tinh gọn, bớt rườm rà, có lẽ Camry sẽ đạt điểm gần tuyệt đối", vị chuyên gia nói.

Nội thất: Đây là yếu tố được cả ba chuyên gia Car Awards dành nhiều thời gian chia sẻ về Camry thế hệ mới, mẫu xe vốn hướng đến những giá trị thụ hưởng của người ngồi bên trong. Trang bị, tiện nghi nội thất của Camry tiếp tục là điểm mạnh, với không gian hướng đến vị trí của người ngồi phía sau.

Tổng quan nội thất và các chi tiết trên Camry mới được hoàn thiện chau chuốt, trực quan, dễ sử dụng và mang tính công thái học cao. Chuyên gia Việt Hưng (Thế giới phương tiện) cho rằng những khách hàng quen thuộc của Camry sẽ không cảm thấy bỡ ngỡ khi bước vào nội thất của mẫu xe thế hệ mới, bởi mọi chi tiết được hãng Nhật thiết kế thân thiện người dùng, không mất thời gian làm quen nhiều.

Cả ba chuyên gia góp ý, nếu mẫu xe có chất liệu da tốt hơn, trang bị kính cách âm 2 lớp và có chế độ massage cho hàng ghế thứ hai, Camry sẽ đạt điểm gần như tuyệt đối trong phân khúc.

Vận hành: Ở thế hệ mới, Camry vẫn là mẫu xe duy nhất phân khúc có trang bị phiên bản động cơ hybrid. Nhờ tính công thái học ở khoang lái, Camry dễ dàng làm quen và vận hành nhàn nhã trên đa dạng cung đường của hành trình Car Test, từ nội đô, cao tốc, đường tỉnh lộ, đèo dốc... Với kiểu thiết kế động cơ full hybrid, Camry thế hệ mới dễ khiến tài xế "giật mình" mỗi khi động cơ xăng tự động khởi động, dù tài xế không có thay đổi gì về phản ứng chân ga.

Các chuyên gia cho rằng, kiểu tác động này có thể khiến một số người chưa quen giật mình, thậm chí có cảm giác "xe điên" khi không tác động chân ga mà động cơ xăng đột ngột khởi động.

Ngoài ra, hộp số eCVT trên Camry mới phối hợp nhuần nhuyễn, cung cấp dải mô-men xoắn đều đặn trong suốt hành trình. Hệ thống treo cũng cho phản ứng thú vị hơn khi cầm lái, không còn bồng bềnh như trước đây.

An toàn và hỗ trợ người lái: Camry 2024 được Toyota áp dụng gói công nghệ an toàn TSS thế hệ mới nhất, gồm hàng loạt tính năng hỗ trợ người lái ADAS. Trong hành trình Car Test, hệ thống ADAS của Camry kích hoạt khá "hiểu ý" người lái, không tác động đột ngột hoặc phanh gấp quá mức cần thiết trong một số trường hợp.

So với thế hệ trước, Camry bổ sung 2 tính năng cho gói TSS gồm hỗ trợ rời xe an toàn và phanh hỗ trợ đỗ xe. Ngoài ra, xe vẫn có đầy đủ các tính năng an toàn như thế hệ tiền nhiệm.

Chi phí sử dụng: Giá trị sử dụng, chi phí vận hành, thậm chí tính thanh khoản của Camry được xây dựng qua hàng chục năm có mặt trên thị trường. Với phiên bản HEV, hãng công bố mức tiêu hao nhiên liệu trung bình 4,2 lít/ 100 km.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng chủ sở hữu Camry không quan tâm quá nhiều đến mức tiêu hao nhiên liệu, mà tập trung hơn vào giá trị mà dòng sedan cỡ D mang lại. Về chi phí bảo dưỡng xe Toyota hybrid gần như không khác biệt so với loại động cơ đốt trong truyền thống, hãng công bố tuổi thọ của bộ pin hybrid được chế tạo tương đương tuổi thọ của chiếc xe.

Toyota Camry thế hệ mới tại Việt Nam tiếp tục nhập khẩu từ Thái Lan với ba phiên bản, 2.0Q (từ 1,22 tỷ), 2.5HEV Mid (từ 1,46 tỷ) và 2.5HEV (từ 1,53 tỷ đồng), đã bao gồm VAT.

Quang Anh