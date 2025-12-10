Cấp giấy phép xây dựng online, dự kiến tối đa 10 ngày

Việc cấp giấy phép xây dựng toàn trình trực tuyến (online), dự kiến tối đa 7-10 ngày, giúp giảm 30% thời gian, chi phí so với hiện nay.

Chiều 10/12, Quốc hội thông qua Luật Xây dựng (sửa đổi) với hơn 92% đại biểu tán thành. Theo đó, Quốc hội giao Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp giấy phép xây dựng.

Tại báo cáo giải trình, tiếp thu trước khi đại biểu biểu quyết thông qua luật, Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết nghị định hướng dẫn của Chính phủ sẽ quy định đơn giản tối đa thủ tục cấp phép xây dựng.

Theo ông, thủ tục này được thực hiện hoàn toàn trực tuyến, thời gian cấp dự kiến tối đa 7-10 ngày. Việc này giúp giảm tối thiểu 30% thời gian, chi phí theo yêu cầu của Chính phủ. Ngoài ra, Chính phủ sẽ đưa ra quy định tăng trách nhiệm của tư vấn thiết kế về đảm bảo an toàn công trình xây dựng.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh phát biểu tại phiên họp chiều 10/12. Ảnh: Media Quốc hội

Hiện tại, thời gian cấp giấy phép này với nhà ở riêng lẻ là 15 ngày, công trình (không phải nhà ở riêng lẻ) 20 ngày và công trình cấp I, II không quá 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thời gian qua, nhiều phản ánh cho thấy thủ tục xây dựng vẫn còn rườm rà, kéo dài và tốn kém dù nhiều nghị quyết đã dược ban hành nhằm cắt giảm thủ tục hành chính. Trước thực trạng này, Thủ tướng Phạm Minh Chính từng nhiều lần chỉ đạo cắt giảm thủ tục cấp phép xây dựng, tăng cường hậu kiểm.

Cũng theo luật sửa đổi, thủ tục thẩm định việc thực hiện thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công với công trình, dự án xây dựng có thiết kế cơ sở được bãi bỏ. Thay vào đó, chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm soát thiết kế xây dựng sau khi được duyệt. Việc này, theo Chính phủ, mỗi công trình, dự án chỉ thực hiện một thủ tục từ giai đoạn chuẩn bị đến khi khởi công.

Các công trình xây dựng trong diện không cần xin giấy phép cũng được "nới" hơn trước. Chẳng hạn, công trình cấp IV, nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng, với tổng diện tích sàn xây dựng dưới 500 m2, dự án đã thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi... được miễn giấy phép xây dựng.

Tuy nhiên, nhóm này không áp dụng với công trình, dự án thuộc khu chức năng, phát triển đô thị được xác định trong quy hoạch chung thành phố, khu du lịch quốc gia hoặc nơi đã có quy chế quản lý kiến trúc...

Luật Xây dựng (sửa đổi) có hiệu lực từ 1/7/2026, trừ quy định về một số trường hợp được miễn giấy phép xây dựng sẽ có hiệu lực ngay đầu năm sau.

Cũng trong chiều 10/12, Quốc hội thông qua luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Kinh doanh bảo hiểm. Theo đó, luật bổ sung quy định tổ chức, cá nhân có quyền tham gia góp vốn để thành lập, quản lý, kiểm soát doanh nghiệp bảo hiểm, tái bảo hiểm hay môi giới bảo hiểm và chi nhánh nước ngoài tại Việt Nam. Quy định này nhằm tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư, nâng cao năng lực quản trị, kiểm soát với các doanh nghiệp trong ngành.

Cùng với đó, quy định cá nhân không được làm đại lý cho hai doanh nghiệp cùng ngành tại cùng thời điểm được siết chặt hơn luật hiện hành, để bảo vệ quyền lợi người mua. Thay đổi này nhằm ngăn tình trạng một đại lý phân phối sản phẩm của nhiều công ty đối thủ (cùng lĩnh vực nhân thọ hoặc phi nhân thọ) cùng lúc, từ đó tập trung chất lượng tư vấn và tránh xung đột lợi ích.

Anh Tú