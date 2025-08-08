Cảnh sinh hoạt của người miền Bắc hơn 100 năm trước

Người dân nô nức trên bến Đục khi đi lễ chùa đầu thế kỷ 20. Chùa Hương (Hà Nội) khai hội vào mùng 6 tháng giêng hàng năm đến hết tháng 3 âm lịch. Mùa lễ hội từng đi vào thơ ca, như bài Chùa Hương của Nguyễn Nhược Pháp: "Hôm nay đi chùa Hương/ Hoa cỏ mờ hơi sương/ Cùng thầy me em dậy/ Em vấn đầu soi gương".

Hình ảnh được giới thiệu trong chương về tôn giáo, tín ngưỡng của cuốn sách Ký ức Đông Dương: Việt Nam - Campuchia - Lào, do Nhà xuất bản Tổng hợp TP HCM và Viện Viễn Đông Bác Cổ (EFEO) Pháp tại Việt Nam thực hiện. Đơn vị ra mắt ấn phẩm dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.