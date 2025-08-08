Cảnh sinh hoạt của người miền Bắc hơn 100 năm trước

Người dân nô nức trên bến Đục khi đi lễ chùa đầu thế kỷ 20. Chùa Hương (Hà Nội) khai hội vào mùng 6 tháng giêng hàng năm đến hết tháng 3 âm lịch. Mùa lễ hội từng đi vào thơ ca, như bài Chùa Hương của Nguyễn Nhược Pháp: "Hôm nay đi chùa Hương/ Hoa cỏ mờ hơi sương/ Cùng thầy me em dậy/ Em vấn đầu soi gương".
Hình ảnh được giới thiệu trong chương về tôn giáo, tín ngưỡng của cuốn sách Ký ức Đông Dương: Việt Nam - Campuchia - Lào, do Nhà xuất bản Tổng hợp TP HCM và Viện Viễn Đông Bác Cổ (EFEO) Pháp tại Việt Nam thực hiện. Đơn vị ra mắt ấn phẩm dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Thầy cúng đang làm lễ ở cây đa trăm tuổi trước bảo tàng Louis Finot (nay là Bảo tàng Lịch sử Việt Nam).
Một người miền Bắc xưa qua ống kính người nước ngoài.
Hòa thượng ở chùa Bút Tháp, Bắc Ninh.
Đám tang của người Mường ở Hòa Bình (nay là Phú Thọ) năm 1937.
Lễ tang của người Mường mang nhiều giá trị văn hóa, nghệ thuật như nghi thức hát múa, tiễn đưa linh hồn về thế giới bên kia.
Phụ nữ Lào Cai trong trang phục truyền thống với khăn trùm đầu.
Sách còn có nhiều hình ảnh về triều đại phong kiến, như bức chụp quan lại trong trang phục cung đình, tháng 4/1926.
Bốn kỵ binh tập luyện trong quân phục, năm 1908. Theo ấn phẩm, giai đoạn này, phần lớn quân đội thuộc địa miền Bắc chỉ bao gồm bộ binh, riêng binh đoàn Hà Nội có một biệt đội kỵ binh. Do thời tiết bản địa khắc nghiệt, số ngựa được gửi từ Pháp sang Việt Nam có tỷ lệ tử vong cao.
Du thuyền trên vịnh Hạ Long đầu thế kỷ 20. Cách Hà Nội khoảng 160 km, Hạ Long, Quảng Ninh là điểm du lịch nổi tiếng không chỉ miền Bắc mà trên khắp thế giới.
