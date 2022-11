Cảnh sát Hàn Quốc được báo trước nguy cơ thảm kịch giẫm đạp

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết trước khi thảm họa giẫm đạp xảy ra, giới chức nhận được nhiều báo cáo về tình trạng nguy hiểm tại phố Itaewon, nhưng xử lý chưa thích hợp.

"Đã có nhiều báo cáo tới cảnh sát về mức độ nghiêm trọng tại hiện trường ngay trước khi tai nạn xảy ra. Cảnh sát biết có đám đông lớn tụ tập, tiềm ẩn mối nguy", lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Yoon Hee-keun nói tại cuộc họp báo ở Seoul hôm nay, đồng thời thừa nhận cách xử lý thông tin của cảnh sát là "không đủ".

Ông Yoon cúi đầu xin lỗi vì những thiếu sót của cảnh sát. "Tôi cảm thấy có trách nhiệm sâu sắc đối với an toàn công cộng và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thảm họa như vậy không xảy ra nữa", ông nói.

Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Yoon Hee-keun cúi đầu xin lỗi tại cuộc họp báo ở Seoul ngày 1/11. Ảnh: Yonhap.

Yoon cho biết cơ quan của ông sẽ tìm hiểu để xác định liệu có bất kỳ vấn đề nào trong hệ thống ứng phó khẩn cấp của đất nước. Khi được hỏi liệu có từ chức để chịu trách nhiệm, ông Yoon nói điều quan trọng bây giờ là tìm hiểu rõ vấn đề và khi kết quả điều tra được công bố, ông sẽ đưa ra quyết định phù hợp.

Seoul có một hệ thống giám sát đám đông thời gian thực, sử dụng dữ liệu điện thoại di động để dự đoán quy mô đám đông, nhưng nó đã không được sử dụng vào tối 29/10, theo truyền thông địa phương. Giới chức Itaewon cũng không thiết lập kế hoạch kiểm soát đám đông nào, vì đây không phải sự kiện có nhà tổ chức cụ thể. Mọi người đổ xô đến khu vực này để vào các quán bar, câu lạc bộ và nhà hàng nhân dịp Halloween.

Vào tối 29/10, ước tính 100.000 người đã đổ đến phố Itaewon. 137 cảnh sát đã được triển khai túc trực tại Itaewon vào tối 29/10, so với 37-90 cảnh sát trong giai đoạn trước đại dịch Covid-19, năm 2017-2019. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ngày 1/11 cho biết nước này cần khẩn trương cải thiện hệ thống quản lý đám đông lớn sau thảm họa.

"Sự an toàn của người dân là quan trọng, cho dù có hay không có nhà tổ chức sự kiện", ông nói trong cuộc họp nội các.

Bộ trưởng Nội vụ và An toàn Lee Sang-min ngày 1/11 cũng xin lỗi trong phiên họp quốc hội được truyền hình trực tiếp và cam kết tìm ra nguyên nhân, ngăn chặn những trường hợp tương tự tái diễn. "Với tư cách là bộ trưởng giám sát sự an toàn của công chúng, tôi bày tỏ lời xin lỗi chân thành về sự việc", ông Lee nói, thêm rằng chính phủ có "trách nhiệm vô hạn đối với sự an toàn của người dân".

Trước đó, ông Lee vấp phải sự chỉ trích gay gắt của công chúng vì nói rằng việc triển khai thêm cảnh sát sẽ không thể ngăn chặn được thảm họa.

Ít nhất 156 người, chủ yếu là thanh niên, đã thiệt mạng khi đám đông tham dự sự kiện Halloween đổ vào con hẻm nhỏ. Nhân chứng cho biết một số người vấp ngã trên đường dốc, gây ra ùn tắc, trong khi đám đông tiếp tục chen về phía trước, ngã chồng lên nhau. Nhiều người bị chèn ép không thể nhúc nhích và ngạt thở.

Đêm ác mộng trong con hẻm tử thần ở Itaewon Đêm ác mộng trong con hẻm Itaewon. Biên tập video: Ngọc Huyền.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters, Joongang Daily)