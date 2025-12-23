Cần Thơ duyệt nhiệm vụ quy hoạch siêu đô thị hơn 6 tỷ USD

UBND Cần Thơ vừa duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong quy mô gần 3.000 ha, với tổng vốn đầu tư hơn 6 tỷ USD.

Theo quyết định, khu vực lập quy hoạch có diện tích khoảng 2.945 ha, quy mô dân số 300.000 người. Phạm vi nghiên cứu nằm trong ranh giới hành chính các xã Châu Thành, Đông Phước, Phú Hữu và Thạnh Hòa.

Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng quy mô lớn, kết hợp các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí mang tính trải nghiệm. Các hạng mục chính gồm công viên nước, trung tâm thể thao đa năng, khu vui chơi giải trí, sân golf, góp phần hình thành điểm đến du lịch mới của Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Một phần hình ảnh TP Cần Thơ. Ảnh: Huy Phong

UBND TP Cần Thơ giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố cùng các sở, ngành lập đồ án quy hoạch theo nhiệm vụ đã được phê.

Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong từng là trọng điểm đầu tư của tỉnh Hậu Giang trước khi điều chỉnh địa giới hành chính. Trong giai đoạn nghiên cứu ban đầu, Tập đoàn Vingroup từng được chọn là đơn vị nghiên cứu, lập đồ án quy hoạch, với tổng mức đầu tư khoảng 6,2 tỷ USD.

Các hạng mục được tập đoàn này nghiên cứu gồm công viên nước, công viên giải trí cảm giác mạnh, phố đi bộ ẩm thực và chợ nổi Mekong, làng - bảo tàng Mekong, sân golf 36 lỗ, trung tâm điều dưỡng - dưỡng lão, khu nhà vườn kết hợp vườn cây ăn trái... Hồi tháng 8, lãnh đạo TP Cần Thơ tiếp tục làm việc với tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng để rà soát tiến độ nghiên cứu quy hoạch.

Sau khi sáp nhập với Hậu Giang và Sóc Trăng từ 1/7, TP Cần Thơ trở thành đô thị trung tâm lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giữ vai trò đầu mối hành chính, kinh tế và giao thương quốc tế. Với lợi thế cảng biển Trần Đề, sân bay quốc tế Cần Thơ cùng mạng lưới cao tốc kết nối toàn vùng, thành phố được kỳ vọng bứt phá ở các lĩnh vực bất động sản, công nghiệp, logistics và dịch vụ. Thời gian qua nhiều tập đoàn lớn như Alphanam, Novaland, Hưng Thịnh, T&T, Vingroup... quan tâm, đề xuất đầu tư các khu đô thị, nghỉ dưỡng tại địa phương này, kỳ vọng đón đầu nhu cầu đô thị hóa.

Phương Uyên