'Cần nâng cấp hệ thống dự báo, cảnh báo thiên tai'

Một số đại biểu Quốc hội cho rằng cần sớm nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống dự báo và cảnh báo thiên tai để người dân kịp thời ứng phó, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Phát biểu tại phiên thảo luận Tổ về kinh tế - xã hội sáng 21/10, đại biểu Nguyễn Thị Thủy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội (đoàn Thái Nguyên), cho biết sau đợt mưa lũ vừa qua, người dân ở nhiều địa phương vẫn đang thu dọn nhà cửa, tài sản mất trắng. Bà nói chỉ một trận lũ cũng có thể cuốn trôi toàn bộ thành quả tích lũy của người dân sau nhiều năm lao động, vì vậy Chính phủ cần xem đây là ưu tiên trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

Theo bà Thủy, việc nâng cấp hệ thống dự báo, cảnh báo thiên tai là rất cần thiết để người dân có thời gian ứng phó, hạn chế thiệt hại. "Nếu dự báo chính xác và kịp thời, người dân sẽ có thể di chuyển tài sản lên tầng hai, tầng ba, tránh được nhiều tổn thất", bà dẫn chứng.

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (đoàn Hà Nội), cũng cho rằng ứng phó thiên tai cần chuyển trọng tâm từ khắc phục sang phòng ngừa, thích ứng thông minh dựa trên khoa học, công nghệ và kinh nghiệm bản địa. Ông đề nghị Chính phủ phát triển hệ thống cảnh báo sớm liên thông từ trung ương tới địa phương, cảnh báo trực tiếp đến người dân qua tin nhắn, mạng xã hội và loa truyền thanh, giúp chủ động hơn trước thiên tai.

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành, Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội (đoàn Thái Nguyên) thì cho rằng cần rà soát tổng thể hạ tầng ứng phó thiên tai, đặc biệt tại miền núi - nơi chịu tác động đầu tiên. Ông lưu ý Việt Nam đang thiếu nghiêm trọng hệ thống quy hoạch cao độ nền quốc gia, dẫn đến công trình xây dựng cao thấp không đồng bộ, gây ứ đọng và ngập cục bộ, như thực tế tại Hà Nội.

Xây dựng đề án tổng thể chống ngập Hà Nội và TP HCM

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (đoàn TP HCM) cho rằng ngập lụt, triều cường và thiên tai đang gây thiệt hại nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh, hạ tầng và năng lực phát triển của các đô thị. Ông dẫn số liệu 9 tháng đầu năm 2025 cho thấy thiên tai làm 241 người chết, gần 400 người bị thương, thiệt hại kinh tế hơn 39.700 tỷ đồng, hơn 245.000 căn nhà hư hỏng, gần 566.000 ha lúa và hoa màu bị ngập.

Tại Hà Nội, đợt mưa đặc biệt lớn cuối tháng 9 khiến hàng chục tuyến phố ngập sâu nhiều giờ, hơn 60 điểm úng ngập kéo dài, giao thông tê liệt, hàng loạt phương tiện hư hỏng. Ở TP HCM, từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 10, mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao tại trạm Phú An và Nhà Bè gây ngập diện rộng các tuyến phố trung tâm như Trần Xuân Soạn, Điện Biên Phủ, Nguyễn Văn Cảnh.

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội

"Dù chưa có thống kê cụ thể, song chi phí khắc phục, sửa chữa phương tiện, tiêu thoát nước và khôi phục nhà cửa là rất lớn", ông nói và cho rằng đây không chỉ là câu chuyện của từng địa phương mà là vấn đề quốc gia, gắn với an ninh dân sinh và an toàn đô thị.

Vì vậy đại biểu Nguyễn Tâm Hùng đề nghị Chính phủ sớm xây dựng đề án tổng thể chống ngập, thích ứng biến đổi khí hậu tại các đô thị lớn, trong đó Hà Nội và TP HCM là trọng điểm. Đề án cần kết hợp đồng bộ giữa các giải pháp công trình và công nghệ, như hệ thống đê bao, hồ điều tiết, trạm bơm thông minh, bản đồ ngập theo thời gian thực. Các công trình này nên sử dụng vật liệu xanh, ứng dụng công nghệ dự báo khí tượng hiện đại để nâng cao khả năng chống chịu của đô thị.

Ông Hùng cũng kiến nghị huy động vốn xanh, trái phiếu đô thị, vốn ODA và mô hình hợp tác công - tư cho các dự án trọng điểm, biến các công trình chống ngập thành cấu phần quan trọng của hạ tầng phát triển bền vững.

Vũ Tuân - Anh Tú - Sơn Hà