Căn cứ Ukraine nghi trúng loạt tên lửa siêu vượt âm Zircon

Nga dường như đã phóng loạt tên lửa siêu vượt âm Zircon vào mục tiêu được cho là sân bay quân sự Buyalyk ở tỉnh Odessa.

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, cho biết Nga rạng sáng nay phóng 2-4 tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon từ bán đảo Crimea nhằm vào mục tiêu gần khu dân cư Buyalyk ở tỉnh Odessa, miền nam Ukraine. "Mục tiêu có thể là căn cứ không quân Buyalyk", tài khoản này cho hay.

Ít nhất 12 máy bay không người lái (UAV) tự sát Geran-2 cũng tấn công hai trạm biến áp 150 kV ở quận Khortytsia thuộc thành phố Zaporizhzhia do Ukraine kiểm soát, phần lớn số này trúng đích. Không quân Nga cũng thả 9-10 quả bom lượn dẫn đường vào mục tiêu bên trong và ngoại ô phía nam thành phố, theo AMK Mapping.

Căn cứ không quân Buyalyk trên ảnh vệ tinh. Ảnh: Google Earth

Lost Armour, trang phân tích thông tin tình báo dựa trên các nguồn công khai có trụ sở tại Nga, đưa tin không quân và lực lượng tên lửa nước này đã tập kích hàng loạt mục tiêu ở tỉnh Donetsk, Sumy, Kharkov, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Mykolaiv và Kherson trong đêm 23/2 và rạng sáng 24/2. "Một số tên lửa Zircon đã nhắm tới khu vực Buyalyk", bản tin có đoạn.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cùng ngày cho biết Nga đã tập kích nước này bằng 133 UAV các loại cùng một tên lửa đạn đạo Iskander-M phóng từ bán đảo Crimea.

"Các đơn vị phòng không đã bắn hạ 111 UAV. Tên lửa và 19 UAV đánh trúng 16 địa điểm, mảnh vỡ rơi xuống một khu vực", cơ quan này thông báo, không đề cập thông tin loạt tên lửa Zircon nhằm vào Buyalyk.

Theo trang thông tin điện tử của tỉnh Odessa, lực lượng phòng không Ukraine đã phát cảnh báo không kích từ tối 23/2 đến rạng sáng 24/2 do nguy cơ tập kích tên lửa. Trong thời gian này, một quả đạn lao xuống khu vực phía bắc tỉnh, các nhân chứng ở khu vực Buyalyk - Shiryaevo cũng nghe thấy tiếng nổ lớn. Không có UAV tham gia trận tập kích.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Vị trí khu dân cư Buyalyk. Đồ họa: RYV

Căn cứ không quân Buyalyk nằm ở phía tây nam khu dân cư cùng tên, từng là nơi đóng quân của các đơn vị tiêm kích dưới thời Liên Xô. Cơ sở này dừng hoạt động vào năm 2003, song được Ukraine khôi phục từ tháng 7/2014, trở thành địa điểm hoạt động của trinh sát cơ Su-24MR.

Các trang tin quân sự Nga cho biết Ukraine gần đây sử dụng sân bay Buyalyk để triển khai UAV tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga. Căn cứ từng trúng tên lửa đạn đạo Iskander-M trong vụ tập kích hồi tháng 11/2025.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)