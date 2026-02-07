Căn cứ không quân Ukraine 'trúng loạt tên lửa Kinzhal, UAV Nga'

Căn cứ Kanatovo, nơi triển khai nhiều máy bay Su-27 và Su-24 Ukraine, dường như trúng loạt tên lửa siêu vượt âm và UAV trong đòn tập kích của Nga.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Nga hôm 6/2 tập kích nước này bằng 328 máy bay không người lái (UAV) các loại, cùng hai tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và 5 tên lửa hành trình chiến thuật Kh-59/69.

"Các đơn vị phòng không đã bắn rơi và chế áp 297 UAV. Hoạt động tác chiến tích cực cũng khiến các tên lửa của đối phương không tới được mục tiêu. 22 phương tiện tấn công đã lao xuống 14 địa điểm, mảnh vỡ rơi xuống hai khu vực", Bộ tư lệnh không quân Ukraine tuyên bố, song không nêu cụ thể thông tin.

Đường bay của tên lửa Nga (xanh và tím) cùng UAV trong trận tập kích ngày 6/2. Đồ họa: X/Monitor War

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, cùng ngày cho biết căn cứ không quân Kanatovo nằm ở ngoại ô thành phố Kropyvnytsky thuộc tỉnh Kirovohrad, miền trung Ukraine, là mục tiêu chính trong đợt tập kích.

"Hai tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, 5 quả đạn hành trình Kh-69 phóng từ tiêm kích bom Su-34 và ít nhất 4 UAV phản lực Geran-4/5 đã đánh trúng căn cứ Kanatovo", tài khoản này cho hay.

Trong bài phát biểu sau cuộc tấn công, Tổng thống Volodymyr Zelensky bày tỏ "không hài lòng" với hiệu quả tác chiến của không quân Ukraine tại một số khu vực. "Tôi đã thảo luận cùng Bộ tư lệnh Không quân và Bộ trưởng Quốc phòng về những việc cần làm ngay lập tức để đánh chặn UAV Nga hiệu quả hơn", ông cho hay.

Bộ Quốc phòng Nga không công bố thông tin về đợt tập kích, chỉ tuyên bố đã mở các chiến dịch tập kích quy mô lớn trong tuần qua để trả đũa những cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào hạ tầng dân sự ở Nga.

"Mục tiêu là doanh nghiệp quốc phòng, hạ tầng năng lượng và giao thông phục vụ quân đội Ukraine, cũng như kho đạn, cơ sở chế tạo và cất giữ UAV, điểm triển khai tạm thời của các đơn vị Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài", quân đội Nga cho hay.

Lính cứu hỏa Ukraine dập lửa trong ảnh công bố ngày 2/6. Ảnh: DSNS

Kanatovo là căn cứ dự bị của không quân Ukraine, từng là nơi đóng quân của một số phi đội tiêm kích hạng nặng Su-27 và cường kích Su-24.

Quân đội Nga ngày 23/7/2022 tiến hành đòn tập kích dữ dội vào sân bay Kanatovo, sau khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga phá vỡ kế hoạch tuyển mộ phi công và đánh cắp tiêm kích bom Su-34 do một số đặc vụ thuộc Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine (GUR) tiến hành.

Không quân Ukraine hứng chịu tổn thất nghiêm trọng với 3 tiêm kích Su-27 và một chiếc Su-24 bị phá hủy. Đường băng, trang thiết bị và nhiều công trình ở căn cứ cũng hư hại nặng, trong khi một chỉ huy tại sân bay thiệt mạng và 17 người bị thương.

Trung tâm Rubikon, đơn vị vận hành thiết bị không người lái tinh nhuệ thuộc Bộ Quốc phòng Nga, hôm 29/1 cũng công bố video triển khai UAV tập kích và phá hủy mô hình chiến đấu cơ F-16ADV dùng để huấn luyện kỹ thuật viên Ukraine tại sân bay Kanatovo.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)