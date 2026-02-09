Căn cứ F-16 Ukraine nghi trúng gần 10 tên lửa Iskander-M

Nga khai hỏa ít nhất 9 tên lửa đạn đạo nhằm tỉnh Kiev, dường như đã đánh trúng sân bay Vasilkov gần thủ đô Ukraine và gây đám cháy lớn.

"Đã xảy ra nhiều vụ nổ ở thủ đô, thành phố Kiev đang bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ, mọi người hãy vào nơi trú ẩn", Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko thông báo tối 8/2.

Khoảng 3 giờ sau, ông Klitschko nói rằng thủ đô Kiev tiếp tục hứng chịu các vụ nổ và kêu gọi người dân ở yên trong nơi trú ẩn.

Tên lửa đạn đạo Iskander-M khai hỏa nhằm vào mục tiêu Ukraine hồi năm 2022. Ảnh: RIA Novosti

Bộ tư lệnh không quân Ukraine phát cảnh báo phòng không, sau đó thông báo một "vũ khí đường không tốc độ cao" đã hướng về phía thủ đô Kiev và thành phố Vasilkov cách đó khoảng 30 km. Truyền thông Ukraine cũng cho biết đã xảy ra loạt vụ nổ tại tỉnh Kiev vào cùng thời điểm.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận tỉnh Kiev bị tấn công bằng tên lửa đạn đạo, song không nêu mục tiêu bị nhắm tới.

Tờ Times of Ukraine cho biết Nga đã tiến hành hai đợt tập kích bằng tên lửa đạn đạo Iskander-M nhằm vào thành phố Vasilkov, đợt thứ nhất có 6 quả và đã gây ra hỏa hoạn. Đợt thứ hai sử dụng ba tên lửa, mục tiêu là căn cứ không quân cùng tên.

Sân bay Vasilkov với nhiều bãi đỗ máy bay, nhà kho bị làm mờ trong ảnh vệ tinh. Ảnh: Google Maps

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, cũng đưa ra ước tính 9 tên lửa đạn đạo Iskander-M đã đánh trúng căn cứ Vasylkiv, dẫn tới các vụ nổ dữ dội và đám cháy lớn.

Sân bay Vasilkov là căn cứ chủ chốt của không quân Ukraine và nơi đóng quân của Lữ đoàn Không quân Chiến thuật số 40, đơn vị chủ yếu vận hành tiêm kích MiG-29. Sân bay này còn được cho là một trong những nơi đóng quân của phi đội tiêm kích F-16 Ukraine.

Thành phố Odessa, miền nam Ukraine, cũng hứng chịu cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) tự sát. Giới chức Ukraine cho biết đòn đánh đã gây hư hại cho hạ tầng dân sự ở thành phố và khiến ít nhất một người thiệt mạng.

Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận.

Vị trí thành phố Vasilkov. Đồ họa: Google Maps

Các nước phương Tây đã viện trợ cho Ukraine nhiều hệ thống phòng không hiện đại, trong đó uy lực nhất là Patriot, SAMP/T, IRIS-T và NASAMS. Những hệ thống Patriot Ukraine được trang bị tên lửa PAC-3 MSE hiện đại nhất do Mỹ sản xuất, có giá trung bình 4 triệu USD mỗi quả và khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo ở khoảng cách 60 km.

Tuy nhiên, các tổ hợp phòng không Ukraine đã nhiều lần rơi vào tình trạng quá tải và cạn kiệt đạn dược, nhiều khẩu đội cũng bị Nga tập kích và phá hủy. Nga còn liên tục nâng cấp tên lửa đạn đạo Iskander-M và triển khai "tên lửa xác sống" từ tổ hợp S-300, nhằm gây thêm khó khăn cho lưới phòng thủ của Ukraine.

Tướng Igor Romanenko, cựu phó tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, tháng 10/2025 tiết lộ tỷ lệ đánh chặn thành công của lá chắn Patriot đã giảm từ 42% xuống còn 6%, sau khi Nga điều chỉnh phần mềm để tên lửa Iskander-M và Kinzhal cơ động trong pha cuối.

Phạm Giang (Theo Ukrainska Pravda, Kyiv Independent, AFP)