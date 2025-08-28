Cán bộ TP HCM đi làm xa được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng mỗi tháng

Cán bộ, công chức, người lao động đi làm xa do ảnh hưởng bởi sáp nhập tỉnh sẽ được hỗ trợ tiền thuê nhà từ 4,8 đến 10,4 triệu đồng mỗi tháng.

Theo Nghị quyết được HĐND thành phố thông qua chiều 28/8, mức hỗ trợ cao nhất 10,4 triệu đồng áp dụng cho cán bộ có phụ cấp chức vụ từ 0,9 trở lên; mức 8 triệu đồng cho người hưởng phụ cấp từ 0,7 đến dưới 0,9; 4,8 triệu đồng cho người có phụ cấp dưới 0,7, không có phụ cấp hoặc lao động hợp đồng.

Chính sách này áp dụng cho cán bộ các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, cùng nhiều cơ quan Trung ương đóng tại TP HCM.

Cán bộ từ khu vực Bình Dương lên trụ sở ở TP HCM làm việc. Ảnh: An Phương

Hỗ trợ được chi trả từ ngày 1/7 đến khi cán bộ được bố trí nhà công vụ hoặc chậm nhất đến 30/6/2027. Theo UBND thành phố, sau sáp nhập có hơn 1.400 trường hợp cần nhà ở công vụ, trong khi quỹ hiện hữu không đủ, việc đầu tư xây dựng mới cần nhiều thời gian.

Mức hỗ trợ thuê nhà của TP HCM dành cho cán bộ cao hơn một số địa phương khác sau sáp nhập. Khảo sát của các chuyên trang bất động sản, giá rao cho thuê chung cư TP HCM bình quân khoảng 12 triệu đồng mỗi tháng. Trong đó, căn hộ studio khoảng 5-12 triệu đồng, khu vực các quận ven đô cũ như: 12, Bình Tân, Tân Phú giá dao động 4-10 triệu đồng, căn hộ mini cũng từ 5-7 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, còn có phòng trọ, nhà nguyên căn... giá tùy vào khu vực.

Ngoài hỗ trợ thuê nhà, HĐND TP HCM cũng thông qua chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thôi việc sau sắp xếp được vay tín chấp tối đa 300 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, lãi suất 6,6% một năm, thời hạn đến 10 năm. Năm đầu tiên, dự kiến có 575 trường hợp vay với tổng vốn hơn 172 tỷ đồng.

UBND TP HCM đánh giá các chính sách trên nhằm ổn định tổ chức bộ máy sau sáp nhập, bảo đảm hoạt động thông suốt và giúp cán bộ, người lao động an tâm công tác, sớm ổn định cuộc sống.

Tại kỳ họp, HĐND TP HCM cũng thông qua nghị quyết chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức được hưởng mức chi tối đa 1,8 lần lương ngạch, bậc, chức vụ.Người được tuyển dụng trong chỉ tiêu biên chế tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, cùng một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, được hỗ trợ 3 triệu đồng mỗi tháng.

Ngoài ra, lái xe phục vụ lãnh đạo thành phố có chức vụ tương đương Bộ trưởng trở lên, thuộc diện áp dụng chính sách như công chức theo Nghị định 111, cũng được hưởng mức chi tối đa 1,8 lần lương theo ngạch, bậc.

Lê Tuyết