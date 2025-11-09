Cán bộ tài năng được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Cán bộ có đóng góp đặc biệt cho cơ quan, địa phương sẽ được ưu tiên cao nhất khi mua nhà ở xã hội, thuê hoặc được hỗ trợ kinh phí thuê nhà công vụ, theo kết luận mới của Bộ Chính trị.

Ngày 7/11, Bộ Chính trị ban hành kết luận về một số giải pháp đột phá trong tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ cán bộ. Văn bản nêu yêu cầu xác định các ngành, lĩnh vực chiến lược để thu hút, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời xây dựng cơ chế phát hiện, tiến cử và đào tạo sớm nhân tài cho đất nước. Một hệ thống cơ sở dữ liệu nhân tài quốc gia sẽ được thiết lập, cùng cơ chế pháp lý đặc biệt để thu hút người Việt Nam tài năng ở nước ngoài trở về đóng góp.

Hằng năm, ngân sách bố trí 10% tổng quỹ tiền lương (không tính phụ cấp) dành riêng cho việc thu hút, trọng dụng người tài. Các bộ, ngành, địa phương có thể huy động thêm nguồn lực xã hội để mở rộng chính sách này.

Cán bộ có thành tích, đóng góp nổi bật sẽ được ưu tiên cao nhất khi mua nhà ở xã hội, được bố trí thuê hoặc hỗ trợ kinh phí thuê nhà công vụ, hỗ trợ phương tiện đi lại và chăm sóc sức khỏe. Nhà khoa học trẻ, chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, người có trình độ cao, nhà quản lý, quản trị doanh nghiệp được hưởng lương và phụ cấp tăng thêm hằng tháng tối thiểu 300% trong 5 năm, có thể áp dụng khung lương, thưởng đặc biệt theo thỏa thuận nếu có thành tích xuất sắc.

Sinh viên sau khi được tuyển dụng vào làm công chức, viên chức được hưởng 100% lương và phụ cấp tăng thêm tối thiểu 150% trong 5 năm đầu. Cán bộ, công chức, viên chức đạt thành tích vượt trội được nâng ít nhất một bậc lương, hưởng phụ cấp tăng thêm 300% và ưu tiên cử đi đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước.

Cán bộ được thu hút phải cam kết cống hiến, bảo đảm thời gian công tác tối thiểu tại cơ quan, đơn vị tuyển dụng. Hằng năm, họ phải báo cáo kết quả công việc, sản phẩm cụ thể.

Phòng thí nghiệm bán dẫn Trung tâm nghiên cứu triển khai, Khu công nghệ cao TP HCM, tháng 12/2024. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo kết luận, cá nhân có quốc tịch Việt Nam, phẩm chất đạo đức tốt, trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu công việc có thể được áp dụng cơ chế đặc biệt trong tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ. Nhà khoa học trẻ dưới 47 tuổi có học hàm phó giáo sư, giáo sư; chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học đầu ngành trong các viện nghiên cứu, tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực chiến lược sẽ được tuyển dụng đặc cách, không qua thi tuyển.

Sinh viên xuất sắc trong và ngoài nước, đạt giải cao tại các kỳ thi uy tín quốc gia hoặc quốc tế cũng thuộc nhóm được xét tuyển đặc cách. Những người này sau khi được tuyển dụng sẽ được quy hoạch, đào tạo để làm lãnh đạo, quản lý; được cử đi học trong và ngoài nước dù chưa đủ điều kiện thông thường; được bố trí công tác phù hợp để phát huy năng lực.

Sinh viên mới tốt nghiệp được tuyển dụng nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm liên tiếp có thể được tập sự làm lãnh đạo cấp phòng hoặc vụ, sau một năm có thể được bổ nhiệm chính thức. Nhà khoa học trẻ, chuyên gia đầu ngành, nhà quản lý doanh nghiệp cũng có thể được xem xét bổ nhiệm làm lãnh đạo.

Cán bộ, công chức, viên chức có thành tích đặc biệt xuất sắc, vượt trội, sản phẩm cụ thể mang lại hiệu quả cao sẽ được quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử chức danh lãnh đạo vượt cấp, không bị giới hạn bởi độ tuổi hay yêu cầu về trình độ, nhằm khuyến khích, trọng dụng nhân tài thực chất.

Vũ Tuân