Cán bộ Ninh Thuận cũ được hỗ trợ 3-4,5 triệu đồng thuê nhà mỗi tháng

Khánh HòaCán bộ, công chức, viên chức từ Ninh Thuận cũ đến công tác tại trung tâm hành chính mới của tỉnh được hỗ trợ tiền thuê nhà 3-4,5 triệu đồng/tháng trong 2 năm.

Chính sách này nằm trong nghị quyết được HĐND Khánh Hòa thông qua ngày 15/8, nhằm hỗ trợ nhà ở và chi phí đi lại cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị ảnh hưởng khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Cán bộ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Bùi Toàn

Theo đó, người đủ điều kiện được bố trí nhà công vụ nhưng muốn thuê nhà riêng hoặc chưa được bố trí nhà sẽ được nhận 4,5 triệu đồng/người/tháng (tương đương 76.000 đồng/m2 với nhà 60 m2).

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương ngân sách chuyển công tác đến trung tâm hành chính mới; hoặc được điều động, luân chuyển, biệt phái từ cấp tỉnh xuống cấp xã, làm việc cách nơi cư trú từ 30 km trở lên, sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng/người/tháng.

Ngoài ra, mỗi người sẽ được hỗ trợ 760.000 đồng/tháng chi phí đi lại. Thời gian áp dụng tối đa 24 tháng kể từ khi nghị quyết có hiệu lực, dự kiến hơn 2.200 người đủ điều kiện được hỗ trợ.

Sau sáp nhập với Ninh Thuận, Khánh Hòa rộng hơn 8.555 km2, dân số hơn 2,24 triệu người, với 65 đơn vị hành chính cấp xã (48 xã, 16 phường, một đặc khu).

Bùi Toàn