Campuchia đối mặt án cấm quốc tế vì bỏ 9 môn ở SEA Games 33

Thái LanChủ nhà Thái Lan cho biết Campuchia phải chấp nhận các hình phạt sau khi rút khỏi 9 môn thể thao đã đăng ký ở SEA Games 33.

Campuchia ban đầu tuyên bố cử VĐV tham gia 21 môn thể thao. Sau đó, Ủy ban Olympic Campuchia (NOCC) gửi thư cho Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF) và Ban tổ chức SEA Games 33, để xác nhận không tham dự 9 môn thể thao, gồm bóng đá, bóng chuyền, cầu mây, bi sắt, đấu vật và các môn võ judo, karate, pencak silat, wushu.

Tuy nhiên, các môn này đã được Campuchia đăng ký lên hệ thống thi đấu và không thay đổi trong thời hạn cho phép. Giám đốc điều hành (CEO) SEA Games 33 Chaiphak Siriwat xác nhận Campuchia sẽ bị phạt.

Phó Chủ tịch Ủy ban Olympic Thái Lan kiêm Giám đốc điều hành SEA Games 33 Chaiphak Siriwat phát biểu tại cuộc họp ban tổ chức SEA Games 33 hôm nay 28/11 ở Bangkok. Ảnh: MGR Online.

"Việc Campuchia rút khỏi 9 môn khá đột ngột và ảnh hưởng đến hệ thống quản lý thi đấu", CEO Chaiphak nói ở cuộc họp BTC SEA Games 33 hôm nay 28/11. "Chúng tôi cân nhắc đến phạt tiền hoặc hình thức khác. Họ đã vi phạm quy định khi rút lui sau khi xác nhận danh sách VĐV".

Trước mắt, Liên đoàn cầu mây thế giới và Liên đoàn cầu mây châu Á đã cấm Campuchia tham dự môn này tại ASIAD 2026 ở Nhật Bản. "Đối với 8 môn còn lại, các liên đoàn phụ trách sẽ xem xét tình hình trước khi ra án cấm", Trưởng đoàn Thể thao Thái Lan Thana Chaiprasit cho hay.

Việc Campuchia rút lui đã khiến ban tổ chức phải điều chỉnh lại bóng đá nam. Theo đó, Singapore từ bảng C được chuyển sang bảng A thay Campuchia, qua đó giúp mỗi bảng có ba đội tham dự.

Lễ khai mạc SEA Games 32 tại sân Morodok Techo ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia vào tháng 5/2023. Ảnh: Phnom Penh Post.

12 môn Campuchia xác nhận tham gia gồm bơi, điền kinh, thể thao điện tử, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, ju-jitsu, kick boxing, taekwondo, cưỡi ngựa, mô tô nước, ba môn phối hợp và teqball. CEO Chaiphak cho biết Campuchia cam kết không có thêm sự rút lui nào.

Vào ngày 24/11, Campuchia đưa tin 333 VĐV, HLV và quan chức sẽ tham dự 21 môn thể thao ở SEA Games 33. Lễ xuất quân còn được tổ chức tại Cung Hòa bình ở thủ đô Phnom Penh, với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao (MOEYS) Hang Chuon Naron. Tuy nhiên, việc rút khỏi 9 môn khiến lực lượng giảm xuống còn hơn 100 người.

Quan hệ giữa Thái Lan và Campuchia căng thẳng sau những tranh chấp ở biên giới hai nước. Điều này tạo nên cuộc tranh luận của người dân Campuchia, trong đó nhiều người cho rằng không nên tham dự SEA Games 33 để đảm bảo an toàn cho VĐV.

Bộ trưởng đề nghị Thái Lan phải có trách nhiệm đảm bảo an ninh và an toàn cho tất cả thành viên Campuchia, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và công bằng ở các cuộc thi. "Nếu có chuyện gì xảy ra với các VĐV, nước chủ nhà sẽ phải xấu hổ", Bộ trưởng MOEYS nói thêm.

Đoàn thể thao Campuchia được yêu cầu giữ thận trọng và kỷ luật. Ủy ban Olympic Campuchia (NOCC) phải phân công nhân sự phụ trách từng môn thể thao và điểm danh hàng ngày. Các VĐV chỉ di chuyển theo nhóm, không được đi một mình và giữ liên lạc thông suốt.

Trung Thu (theo Siam Sports, MGR Online)