Campuchia - điểm đến gắn liền với Angelina Jolie

Angelina Jolie cùng con gái Shiloh đang có chuyến du lịch kết hợp làm việc tại Campuchia. Đây là đất nước mà nữ minh tinh Hollywood xem như quê hương thứ hai, đã nhiều lần tới du lịch. Tại đây, cô quay bộ phim "Lara Croft: Tomb Raider" (Bí mật ngôi mộ cổ) và sau đó cùng chồng cũ Brad Pitt nhận nuôi Maddox từ trại trẻ mồ côi Battambang. Campuchia cũng là bối cảnh của bộ phim "First they killed my father" do nữ minh tinh đạo diễn và sản xuất. Ảnh: @angelinajolie/Instagram