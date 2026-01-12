Cấm xe tải từ 10 tấn, xe khách 45 chỗ vào trung tâm Hà Nội dịp Đại hội Đảng

Trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, xe tải từ 10 tấn và ôtô khách loại 45 chỗ trở lên bị tạm cấm vào trung tâm Hà Nội theo nhiều khung giờ mỗi ngày.

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết lệnh tạm cấm áp dụng trong các ngày 19-25/1, theo 4 khung giờ: 6h-8h, 10h30-11h30, 13h-14h và 16h-18h.

Trong các khung giờ trên, phương tiện bị hạn chế sẽ không được lưu thông trên các tuyến, đoạn tuyến hướng về Hà Nội, gồm các nút giao trên cao tốc Hà Nội - Ninh Bình, Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Lào Cai và các quốc lộ cửa ngõ vào thủ đô.

Riêng Vành đai 3 trên cao, đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao Quốc lộ 5A, xe tải từ 10 tấn trở lên bị tạm cấm lưu thông từ 6h đến 21h trong suốt thời gian diễn ra Đại hội, trừ xe phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe làm nhiệm vụ và các phương tiện ưu tiên.

Hà Nội sẽ tạm cấm nhiều phương tiện vào trung tâm thành phố dịp Đại hội Đảng. Ảnh: Cục CSGT

Cục Cảnh sát giao thông đề nghị các phương tiện chủ động đi theo hướng phân luồng, vòng tránh vào khu vực nội đô Hà Nội trong thời gian áp dụng lệnh tạm cấm.

>>> Chi tiết phân luồng

Việt An