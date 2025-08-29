Cắm trại 30 tiếng chờ xem tổng duyệt diễu binh

Hà NộiBà Phạm Lan, 55 tuổi, cùng hai người bạn từ Nghệ An ra đến Hà Nội lúc nửa đêm 28/8, đi thẳng ra đường Nguyễn Thái Học "xí chỗ".

Đây là lần đầu tiên ba người ra thủ đô xem diễu binh. Hành trang cho hơn 30 giờ chờ đợi là cơm nắm, muối vừng cho bữa sáng và trưa 29/8, còn tối và các bữa sau sẽ dùng bánh mì, lương khô. Họ mang theo 5 chai nước lớn, cùng ô và áo mưa để đối phó với thời tiết. Cả nhóm mua thêm tấm xốp giá 100.000 đồng, đủ cho ba người ngả lưng.

"Chúng tôi sẽ thay nhau chợp mắt, vừa để giữ sức, vừa để trông đồ", bà Lan nói. Chuyến đi của ba người được gia đình ủng hộ. Các con chỉ dặn mẹ tìm chỗ tránh mưa nắng, giữ gìn sức khỏe.

"Hơn 50 năm mới được xem diễu binh, mưa nắng cũng không thấy mệt, chỉ thấy phấn khởi khi được hòa vào không khí này", bà Lan nói.

Nhóm của bà dự định ở lại Hà Nội qua lễ 2/9 để tiếp tục xem buổi diễu binh chính thức. Lần tới, họ dự định cắm trại trên vỉa hè từ tối 31/8, 36 tiếng trước lễ.

Bà Bùi Yến, Phạm Loan và Kim Phi từ Nghệ An ra đường Nguyễn Thái Học "cắm trại" chờ xem diễu binh từ đêm 28/8. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Trên vỉa hè đường Trần Phú, vợ chồng bà Phạm Thị Ngoan, 66 tuổi và ông Phan Văn Quân, 68 tuổi, cũng tìm được một chỗ sát hàng rào. Ông bà đi từ xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình (Nam Định cũ), có mặt tại Hà Nội từ rạng sáng để giữ chỗ. Ông Quân là cựu chiến binh từng tham gia chiến tranh biên giới năm 1979, nên cả hai vợ chồng đều mong mỏi được một lần chứng kiến đoàn quân đi qua quảng trường.

"Giờ còn sức khỏe nên muốn hòa mình vào những niềm vui của dân tộc", bà Ngoan chia sẻ. Kế hoạch của ông bà là ăn, ngủ tại chỗ. Ban ngày ngồi dưới tán cây, đêm đến sẽ thay nhau tựa vào gốc cây chợp mắt. Chiếc chăn mỏng được mang theo để phòng đêm có mưa, sợ nhiễm lạnh. Việc vệ sinh cá nhân sẽ được giải quyết nhờ vào bệnh viện Xanh Pôn gần đó.

Sau lễ tổng duyệt, vợ chồng bà Ngoan sẽ thuê trọ gần Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để nghỉ ngơi, sau tiếp tục xếp hàng cho buổi chính lễ 2/9 tới.

Bà Phạm Thị Ngoan, 66 tuổi và ông Phan Văn Quân, 68 tuổi xếp hàng trên đường Trần Phú, trưa 29/8. Ảnh: Nga Thanh

Đông vui hơn cả là nhóm 20 người của bà Nguyễn Thắng, 70 tuổi, từ Hoài Đức. 3h sáng, cả nhóm đã có mặt gần Quảng trường Ba Đình. Bà Thắng vốn là "khán giả quen thuộc", từng đi xem các buổi hợp luyện trước đó. Rút kinh nghiệm, lần tổng duyệt này bà và mọi người quyết định đi sớm hẳn một ngày.

Hành trang của họ đủ cho 4 bữa ăn với xôi, gà, ruốc, bánh kẹo và nước uống. Cả nhóm còn cẩn thận mang theo bạt trải, thuốc men phòng say nắng, đau bụng.

"Chuyến này chẳng khác gì một buổi dã ngoại, chỉ thiếu mỗi cái lều", bà Thắng nói. Theo bà, việc "cắm trại" trên vỉa hè tuy chật hẹp nhưng lại có niềm vui riêng. Mọi người có cơ hội làm quen, trò chuyện với những người xa lạ, cùng nhau chia sẻ đồ ăn, thức uống.

"Chỉ những dịp thế này người dân mới xích lại gần nhau, kết giao thêm nhiều bạn mới. Nên dù trưa nắng, chiều mưa chúng tôi vẫn không nản lòng", bà Thắng chia sẻ.

Người dân dựng bạt trên đường Hùng Vương giao Trần Phú để tránh mưa chờ xem tổng duyệt diễu binh, trưa 29/8. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Không chỉ nhóm bà Lan, bà Thắng, từ đêm 28/8, vỉa hè các tuyến phố trung tâm Hà Nội như Nguyễn Thái Học, Hùng Vương, Trần Phú đã biến thành "trại dã chiến" của hàng nghìn người. Họ đến từ Hà Nội và nhiều tỉnh thành, có cả người già, trẻ nhỏ và các cựu chiến binh. Ngoài đồ ăn thức uống, nhiều gia đình mang theo bạt lớn, tấm xốp và quạt mini để người già, trẻ em có chỗ ngả lưng.

Đến 14h ngày 29/8, hầu hết các vị trí đẹp dọc tuyến đường diễu binh đã kín chỗ. Không khí háo hức lan tỏa khắp các con phố, xua tan đi sự mệt mỏi của việc chờ đợi.

Sáng 2/9, Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (A80) sẽ được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình. Lễ diễu binh, diễu hành có sự tham gia của gần 16.000 người thuộc 43 khối đi bộ, 18 khối đứng cùng 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an.

Quỳnh Nga