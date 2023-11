'Cảm ơn anh đã không nghe lời em'

Đây là câu nói mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên và sẽ là một trong những gì ấn tượng nhất.

Câu nói tới từ một chị khách hàng đến với Trung tâm phục vụ khách hàng của chúng tôi vào buổi chiều tháng 8 mưa lất phất bay. Tôi biết rằng ngoài kia sẽ có biết bao người đang không do dự mà buông lời từ chối chúng tôi mỗi ngày nhưng chỉ cần một lần nghe câu nói này của chị mà đã khiến đôi chân tôi thêm phần vững chãi, khối óc tôi thêm phần kiên quyết và trái tim tôi thêm phần ấm áp, nhẫn nại. Sự quyết tâm trong tôi ngày một mạnh mẽ hơn nhờ có những câu chuyện dưới đây. Tin tôi đi, bạn cũng sẽ tin tưởng như tôi thôi.

Tính đến ngày 19/11/2023 tới đây, tôi chính thức trở thành tư vấn viên của Prudential được tròn 3 năm. Khoảng thời gian qua không phải là quá dài nhưng tôi thật may mắn khi có nhiều cơ hội được hỗ trợ và làm việc với rất nhiều khách hàng cũng như trải nghiệm trực tiếp với nhiều trường hợp khác nhau. Từ những khách hàng dễ tính cởi mở, khách hàng nghi ngờ hay so sánh, khách hàng hay phân tích và đi vào chi tiết cho đến những khách hàng khó tính nhất hoặc thậm chí là quá đáng nhất với mọi yêu sách; từ ca dễ nhất đến ca khó nhằn nhất. Tuy nhiên, tôi luôn tin rằng bằng sự chuyên nghiệp, năng động và nhiệt huyết của một người trẻ tôi sẽ hỗ trợ cho mọi khách hàng tốt nhất có thể, để khách hàng của chúng tôi, của Prudential luôn được bảo vệ tài chính lẫn sức khỏe một cách hiệu quả nhất.

Quay trở lại với nhân vật chính của tôi ở đây, chị tên Duyên - một phụ nữ 39 tuổi, dáng người nhỏ bé, gầy gộc và xanh xao nhưng duyên dáng như cái tên của chị vậy, nhờ vậy mà trông chị trẻ hơn nhiều so với tuổi cùng với nét mặt hiền lành, chất phác của một phụ nữ sinh ra ở miền Tây sông nước. Chị được nhân viên chúng tôi hướng dẫn đưa đến bàn nơi tôi đang làm việc để chờ khách hàng tiếp theo. Tôi niềm nở chào chị và hỏi rằng chị cần hỗ trợ gì không.

Chị cười hiền chào tôi, ngồi xuống ghế và nhanh chóng đưa ra bộ hợp đồng cũ - kiểu hợp đồng của những sản phẩm trước đây, hiện công ty đã ngưng hoàn toàn từ lâu: "Chào em, chị đến nhận quyền lợi tiền mặt định kỳ hợp đồng bảo hiểm của chồng chị, đây là quyền lợi định kỳ đầu tiên, chị đã nhận quyền lợi nhân thọ rồi". Tôi mở bộ hợp đồng đã sờn rách ra xem, ngay lập tức nhìn thấy đầu tiên là bức "Thư thông báo chấp thuận giải quyết quyền lợi bảo hiểm" cho trường hợp người được bảo hiểm tử vong, mà người được bảo hiểm ở đây không ai khác là anh Sơn - người chồng yêu thương đã mất của chị Duyên.

Năm 2014, anh là Bên mua bảo hiểm và đã tham gia cho chính mình. Những tưởng sẽ mãi êm ấm bên gia đình nhỏ của mình, tuy nhiên hành trình đời người thật mong manh giữa bao biến cố. Anh Sơn ra đi mãi mãi vào một ngày cũng tháng 8 nhưng là 7 năm về trước, năm 2016. Lúc này, chị mới vừa qua tuổi 32 - một người mẹ trẻ cùng cô con gái bé bỏng lúc này vừa tròn 7 tuổi - cô bé là tình yêu lớn nhất của anh chị.

Giờ đây, khi ngồi trò chuyện với tôi tại một trong những Trung tâm phục vụ khách hàng lớn nhất của Prudential, chị đã bình thản hơn nhiều so với cái lúc chị nhận được tin dữ là chồng chị mất do bị tai nạn lao động tại công trình dân dụng nơi anh đang làm việc. Anh được đưa vào viện cấp cứu nhưng không qua khỏi vì đa chấn thương quá nặng. Đối với chị lúc đó mà nói, mọi thứ như chao đảo, tất cả như sụp đổ bởi chị biết sống sao nếu không có anh. Lúc này chị làm công nhân cho một xí nghiệp may thu nhập thấp. Thời điểm trước khi biến cố xảy ra, anh chị chắt chiu mãi với hy vọng mua được một ngôi nhà ở Sài Gòn, dù nhỏ cũng được nhưng ít nhất không phải sống cảnh nhà thuê nữa, rồi tương lai cho bé Phụng. Bấy nhiêu thôi cũng là giấc mơ của đôi vợ chồng trẻ.

Thế nhưng, cuộc sống không phải vì chúng ta nỗ lực hay cố gắng bao nhiêu mà sẽ "giơ cao đánh khẽ", rủi ro tai nạn đến với anh quá bất ngờ khiến cho chị gần như suy sụp. Cuộc sống trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết, ước mơ tương lai tươi sáng bỗng chốc trở nên tăm tối. Ngôi nhà nhỏ bé với "hai chiếc cột" chống đỡ nay chỉ còn một chiếc lẻ loi, đơn độc và chông chênh. Gạt đi nước mắt, chấp nhận sự thật rằng từ nay chỉ còn lại bản thân nuôi con và lèo lái tương lai. Mạnh mẽ là lựa chọn duy nhất. Đến đây, chị nói với tôi với ánh mắt dịu dàng rằng "Chị biết ơn anh vô cùng dù khi biết anh mua bảo hiểm nhân thọ chị đã rất phản đối, đòi anh hủy hợp đồng nhiều lần vì chị không tin bảo hiểm, chị chỉ tin bản thân mình.

Chị đã nghĩ bảo hiểm chẳng giúp ích gì cả. Lúc khỏe mạnh, bình an chẳng ai nghĩ đến rủi ro làm chi. Với lại thu nhập của vợ chồng chị lúc đó cũng chỉ vừa đủ thôi, còn phải nuôi con nhỏ, biết bao chi phí không tên, lấy đâu ra tiền dư mà tham gia những thứ xa xỉ như bảo hiểm hả em. Thật vô ích! Nhưng em biết không, anh ấy đã không nghe lời chị đi hủy hợp đồng bảo hiểm này. Anh ấy vẫn giấu chị giữ nó và để lại cho hai mẹ con chị một cái phao cứu sinh cuối cùng trong những năm tháng đen tối nhất đời chị. Bảy năm đã trôi qua, dù anh không còn đồng hành cùng chị nữa, nỗi đau mất mát phần nào đã nguôi ngoai nhưng có lẽ mãi mãi chị cũng không bao giờ quên cái ngày chị cầm trên tay hợp đồng bảo hiểm này và nhận số tiền bảo hiểm công ty em bồi thường. Lúc đó, chị mới thấm thía hết tình yêu mà anh dành cho hai mẹ con chị sâu sắc đến nhường nào. Những gì anh đã hứa với chị, anh chưa từng một lần thất hứa, những gì anh hứa với bé Phụng anh cũng chưa một lần đánh rơi".

Nói đến đây, tôi thấy chị rưng rưng trong giọng nói vốn nhẹ nhàng, đôi vai mảnh mai rung lên: "Chị cám ơn anh đã không nghe lời chị!" để chị có thể viết tiếp hành trình này cùng con. Anh chẳng đi đâu xa cả, anh ấy đang ở ngay đây, bên hai mẹ con chị mãi mãi, một cách thực tế nhất, bằng tình yêu thiêng liêng nhất, kiên định nhất của một người chồng, người cha thể hiện trách nhiệm của anh dưới hiện thân "Nữ thần thận trọng - Prudential, luôn sát cánh cùng mọi gia đình Việt trên hành trình cuộc đời. Tôi đã rất xúc động và tự hỏi liệu có bao nhiêu người vợ, chồng... ngoài kia có đang ngăn cản người bạn đời của mình tham gia bảo hiểm nhân thọ, gạt chúng tôi ngay khi chúng tôi đưa ra một giải pháp tài chính nào đó.

Như chúng ta thấy đây là một trong rất nhiều những hoàn cảnh tương tự ngoài kia mà đâu đó chúng ta từng được nghe qua, gặp qua, chứng kiến qua. Tôi biết bạn cũng như tôi, ước gì mình chẳng bao giờ phải gặp hoàn cảnh nào tương tự. Ước gì mọi gia đình đều bình yên bên nhau mãi mãi, đúng không? Mặc dù vậy, đời không như là mơ. Ai nào muốn rủi ro ghé qua dù chỉ một lần nhưng "cơn mưa cuộc đời" có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Vậy bạn đã có sẵn cho mình "chiếc áo mưa" nào chưa? Sẽ chẳng có nghĩa lý gì nữa khi bạn đã ướt rồi mới đi tìm mua áo mưa? Hãy suy ngẫm về những gì tôi chia sẻ và câu chuyện trên.

Ngày hôm đó, chị Duyên đã quyết định tham gia cho chị và bé Phụng một hợp đồng bảo hiểm mới nhờ vào quyền lợi định kỳ mà anh Sơn đã để lại, tiếp nối bảo vệ hai mẹ con mãi về sau. Chị từ một người khước từ bảo hiểm nay đã trở nên cởi mở hơn và đặt niềm tin trọn vẹn vào bảo hiểm nhân thọ và tôi chính là người chị cần. Chúng tôi - Prudential chính là người canh giữ giấc mơ cho con gái bé bỏng của chị dù có bất kỳ điều gì xảy ra đi chăng nữa. Cám ơn chị đã chọn tôi và Prudential một lần nữa!

Sau cùng, tôi tin rằng: "Mọi người có thể từ chối bảo hiểm nhưng sẽ không ai phản đối việc được bảo vệ khỏi các rủi ro. Bởi sinh - lão - bệnh - tử là những rủi ro chắc chắn xảy ra, mang lại những điều không chắc chắn đến với chính chúng ta và những người yêu thương nhất. Tôi muốn trở thành một tư vấn viên "chân cứng đá mềm" vì tôi biết rằng dù thách thức bao nhiêu vẫn luôn có những người chồng, người vợ, người cha, người mẹ, người con... yêu thương gia đình mình vô điều kiện cần tôi đến tư vấn giải pháp bảo hiểm mỗi ngày. Vì "Cảm ơn" là thứ bạn muốn nói chứ không phải "Giá như" là những gì bạn phải thốt lên để rồi tiếc nuối. Đúng không?

Huỳnh Phan Hoài Thương