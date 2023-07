Cẩm nang du lịch Lăng Cô

Thừa Thiên - Huế Lăng Cô nằm dọc quốc lộ 1A, dưới chân đèo Hải Vân, có bãi biển dài, cát trắng và nước xanh trong.

Thị trấn Lăng Cô cách thành phố Huế hơn 60 km và cách Đà Nẵng khoảng 25 km thuộc huyện Phú Lộc. Nằm lọt thỏm giữa nhánh của dãy Trường Sơn đâm ra biển, một bên là đèo Hải Vân, một bên là đèo Phú Gia, gần cảng Chân Mây, Lăng Cô hiện lên là một dãy cồn cát đẹp và chạy dài. Khu vực Lăng Cô còn có những cánh rừng nhiệt đới.

Vịnh Lăng Cô có chiều dài 42,5 km, với nước biển xanh trong, cát trắng mịn, hệ sinh thái đa dạng. Đây là một trong những thắng cảnh, địa danh du lịch nổi tiếng của tỉnh Thừa Thiên - Huế, được Vua Khải Định xem là chốn "bồng lai tiên cảnh". Năm 2009, vịnh Lăng Cô được bình chọn vào danh sách "Vịnh đẹp nhất thế giới" của Worldbays.

Mùa đẹp

Thời điểm thích hợp nhất để khám phá vịnh Lăng Cô là từ tháng 4 tới đầu tháng 8.



Nằm gần Đà Nẵng nhưng Lăng Cô vẫn ở phía bắc đèo Hải Vân, chịu ảnh hưởng của khí hậu miền bắc nên có mùa đông và hè rõ rệt. Nhiệt độ trung bình năm 24-25 độ C, trong đó mùa đông có thể xuống 10 độ C, mùa hè gần 40 độ C. Tuy nhiên, do khu vực này có đầm Cầu Hai rộng nên mức độ ảnh hưởng của bão và lũ lụt, gió tây khô nóng không gay gắt như những nơi khác trong tỉnh Thừa Thiên Huế.

Lăng Cô còn có mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12, trong đó hai tháng mưa nhiều nhất là 10 và 11.

Thị trấn Lăng Cô nằm dưới chân đèo Hải Vân. Ảnh: Bảo Châu

Di chuyển

Lăng Cô nằm dọc quốc lộ 1A, ngay chân đèo Hải Vân, nên thuận tiện di chuyển bằng đường bộ như ôtô riêng hay xe khách.

Nếu đi tàu hỏa hay máy bay, du khách nên chọn điểm đến là Đà Nẵng. Thời gian di chuyển từ sân bay/ga tàu về Lăng Cô khoảng 1 tiếng 15 phút. Nếu đến Huế, thời gian di chuyển sẽ gấp đôi.

Giá vé máy bay dao động từ 2 triệu đến 5 triệu khứ hồi, tùy thời điểm. Giá vé tàu nhanh nhất khoảng 2 triệu đồng.

Lưu trú

Lăng Cô có hệ thống nhà nghỉ, khách sạn và resort đa dạng, phục vụ nhiều đối tượng khách. Các khách sạn bình dân nằm dọc quốc lộ 1A, với giá dao động từ 300.000 đồng một đêm. Một số địa chỉ được đánh giá cao trên các website đặt phòng như BH Villa Lăng Cô, Hà Phương Homestay, Anh Dũng Guesthouse.