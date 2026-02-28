Hội Lim bắt nguồn từ các lễ hội ca hát, hội chùa cổ thời xa xưa. Những lễ hội này liên quan đến tiếng hát của Trương Chi trong chuyện cổ tích Trương Chi - Mỵ Nương vẫn được truyền miệng đến ngày nay. Xuyên suốt trong không gian sinh hoạt văn hóa sẽ có những hoạt động trò chơi dân gian và giao lưu văn hóa nghệ thuật. Trong đó đặc sản của Hội Lim là tục hát Quan họ mang đậm bản sắc văn hóa. Đối với người dân miền Bắc, Hội Lim còn mang ý nghĩa văn hóa tâm linh, đồng thời thể hiện lòng biết ơn thế hệ đi trước. Lễ hội giúp bảo tồn, truyền bá những giá trị văn hóa đặc sắc của quan họ Bắc Ninh. Hội diễn ra ngày 12 và 13 tháng Giêng hằng năm còn để thờ cha đẻ sáng lập ra tục hát quan họ tại Bắc Ninh là Hiếu Trung Hầu.

Hát quan họ trên thuyền rồng Hội Lim. Ảnh: TTXVN

Lễ hội 2026 Hội Lim 2026 sẽ được tổ chức trong hai ngày 28/2 và 1/3 (tức 12 và 13 tháng giêng, năm Bính Ngọ) tại 7 thôn thuộc xã Tiên Du. Trung tâm của lễ hội là khu vực núi Hồng Vân (núi Lim) và hồ điều hòa Vân Tương. Lịch trình chi tiết Ngày 28/2 (tức ngày 12 tháng giêng) Phần lễ - Từ 7h30: Lễ dâng hương Khai hội tại chùa Hồng Ân, lễ tại lăng Tướng công Nguyễn Đình Diễn. - Từ 8h30: Lễ đón Bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia đối với Lễ hội Lim tại sân khấu trung tâm núi Hồng Vân - Lễ rước sắc, tế lễ, dâng hương theo nghi thức truyền thống tại các đình, đền chùa... ở các làng có lễ hội Lim trên địa bàn xã.

Quang cảnh chuẩn bị cho Hội Lim 2026. Ảnh: Truyền thông xã Tiên Du

Phần hội

Tại trung tâm đồi Lim - Hát đối đáp, giao lưu quan họ tại các lán trại quan họ (8 lán) và trên sân khấu trung tâm của lễ hội. - Các trò chơi dân gian: tổ tôm điếm, thư pháp, hội thơ... - Từ 19h30: chương trình văn nghệ biểu diễn tại sân khấu trung tâm của Lễ hội. Tại khu vực Hồ điều hòa Vân Tương - Hát đối đáp, giao lưu quan họ tại các lán trại quan họ thực hành (4 lán). - Hát quan họ dưới thuyền tại hồ Điều hòa Vân Tương (từ 14h đến 16h). - Giải vô địch vật tự do, vật dân tộc cấp tỉnh. - Các trò chơi dân gian: đu tiên, bịt mắt bắt dê, đập niêu... - Các hoạt động văn hóa ẩm thực, vui chơi giải trí... - Bắn pháo hoa chào mừng Xuân Bính Ngọ và đón mừng di sản Lễ hội Lim vào 21h. Các khu vực khác - Khu trưng bày cây cảnh của Hội sinh vật cảnh tại đường trước Trung tâm Chính trị Tiên Du. - Thi cờ người, bóng chuyền hơi tại đình Lũng Giang. - Các canh hát quan họ truyền thống tại nhà chứa Quan họ thôn Lũng Giang, nhà chứa Quan họ tại khu Đình Lũng Giang. - Hát quan họ tại cửa đình, cửa chùa, hát quan họ dưới thuyền ở các làng Lũng Giang, Lũng Sơn, Duệ Đông, Đình Cả, Lộ Bao, Duệ Khánh... - Tổ chức hát quan họ tại các gia đình nghệ nhân ở các làng Lũng Giang, Lũng Sơn, Duệ Đông, Đình Cả, Lộ Bao... Ngày 1/3 (tức ngày 13 tháng giêng) Phần lễ - Từ 7h30: Lễ rước từ đình làng Đình Cả lên đồi Lim làm lễ tế, dâng hương tại Lăng Tướng công Nguyễn Đình Diễn. - Lễ rước sắc, tế lễ, dâng hương theo nghi thức truyền thống tại các đình, đền chùa... ở các làng có lễ hội Lim trên địa bàn xã. - Lễ rước từ trung tâm thôn Lũng Giang ra Đình làng Lũng Giang.

Nhóm hát quan họ chuẩn bị cho Hội Lim 2026. Ảnh: Truyền thông Tiên Du

Phần hội

Tại trung tâm quảng trường đồi Lim - Chương trình văn nghệ biểu diễn tại sân khấu chính của lễ hội. - Tổ chức hát đối đáp, giao lưu quan họ tại các lán trại quan họ (6 lán) và trên sân khấu của lễ hội. - Các trò chơi dân gian: Tổ tôm điếm, Thư pháp, hội thơ. Tại khu vực hồ điều hòa Vân Tương - Hát đối đáp, giao lưu quan họ tại các lán trại quan họ thực hành (4 lán). - Hát quan họ dưới thuyền tại hồ điều hòa Vân Tương (sáng từ 9h đến 11h, chiều từ 14h đến 16h). - Giải vô địch vật tự do, vật dân tộc cấp tỉnh. - Các trò chơi dân gian: Đu tiên, bịt mắt bắt dê, đập niêu... - Các hoạt động văn hóa ẩm thực, vui chơi giải trí... Các khu vực khác - Trưng bày cây cảnh của Hội sinh vật cảnh tại đường trước Trung tâm Chính trị Tiên Du. - Thi cờ người, bóng chuyền hơi tại đình Lũng Giang. - Tổ chức các canh hát quan họ truyền thống tại nhà chứa Quan họ thôn Lũng Giang, nhà chứa Quan họ tại khu Đình Lũng Giang. - Hát quan họ tại cửa đình, cửa chùa, hát quan họ dưới thuyền ở các làng Lũng Giang, Lũng Sơn, Duệ Đông, Đình Cả, Lộ Bao, Duệ Khánh... - Hát quan họ tại các gia đình nghệ nhân ở các làng Lũng Giang, Lũng Sơn, Duệ Đông, Đình Cả, Lộ Bao... Dự kiến có 5 nhà nghệ nhân quan họ sẽ tổ chức hát canh từ 19h ngày 12 tháng giêng để phục vụ khách chơi hội. Ngoài ra, vẫn có nhiều hoạt động dân gian đặc sắc khác như: đu tiên, cờ người, tổ tôm, đấu vật, bịt mắt bắt dê, đập niêu, trình diễn thư pháp, hội thơ và không gian ẩm thực truyền thống.



Di chuyển Hội Lim nằm ở xã Tiên Du, cách trung tâm Thủ đô Hà Nội 55 km. Du khách di chuyển bằng phương tiện cá nhân từ trung tâm Hà Nội đi qua cầu Chương Dương/Long Biên/Vĩnh Tuy - cầu Đuống - cao tốc Bắc Nam (CT01) đến Từ Sơn rồi đi thẳng hơn 1 km. Tuyến đường khác là Quốc lộ 1A, gần đến Bắc Ninh rẽ vào Đình Bảng. Xe khách: Hà Nội - Bắc Ninh dừng ở thị trấn Lim. Giá xe khách trung bình từ 70.000 đồng đến 100.000 đồng một lượt một người. Xe dừng ở ngã ba Tiên Du hoặc Phú Thịnh, đi tiếp bằng taxi hoặc xe ôm. Xe buýt: tuyến 54 từ Long Biên đến gần Hội Lim. Du khách thông báo trước với tài xế để có điểm dừng phù hợp. Tại Hội Lim 2026, Ban tổ chức bố trí các điểm gửi xe máy và ôtô quanh các tuyến đường vào Hội. Phí gửi xe được quy định rõ 6.000 đồng đối với xe gắn máy, ôtô dao động từ 24.000 đồng đến 60.000 đồng tùy loại. Có camera theo dõi và phạt nguội những hành vi chặt chém và gây rối.

Hoạt động Hội Lim diễn ra với nhiều hoạt động phần lễ và hội được tổ chức quy mô. Lễ dâng hương Một trong những nghi thức quan trọng nhất của Hội Lim là lễ dâng hương, được thực hiện ở chùa Lim vào sáng ngày 12 tháng giêng. Nghi lễ này để cầu bình an, phúc lộc và mùa màng bội thu cho bà con vùng Kinh Bắc. Người địa phương đổ về đây dâng hương, dâng lễ, gửi gắm những mong muốn cho năm mới thật may mắn, sức khỏe dồi dào, công danh sự nghiệp đều thành công. Lễ rước sắc Lễ rước sắc Hội Lim. Ảnh: Cục Du lịch quốc gia Lễ rước sắc sẽ được thực hiện vào 7h30 sáng ngày 13 tháng giêng. Đây là phần lễ thu hút nhiều người tham gia nhất. Những năm gần đây có hàng nghìn khách thập phương đổ về, hàng người kéo dài cả kilomet. Đứng đầu đoàn rước là các bô lão trong cổ phục uy nghiêm và trang trọng, phía sau là kiệu hoa, các nhóm Quan họ, đại diện làng xã, ủy ban, người dân địa phương... Đoàn rước sẽ đi từ đình làng Đình Cả sau đó đến đình làng Lộ Bao. Lễ tế Nghi thức cuối cùng để kết thúc phần lễ của Hội Lim là lễ tế. Phần này được tổ chức vào chiều ngày 13 tháng giêng để người dân tạ lễ, nhận lộc. Ngoài ra, trong lễ tế còn có nghi thức hát thờ thần do ban Quan họ nam nữ của tổng Nội Duệ đảm nhận thực hiện. Đội hát xếp thành một hàng phía trước cửa lăng và hát vọng vào bên trong. Các hoạt động phần hội Hát quan họ trong Hội Lim 2025. Ảnh: Ban tổ chức Sau khi hoàn thành các phần lễ, phần hội sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động náo nhiệt, trong đó có các trò chơi dân gian như đấu vật, đấu võ, đập niêu, cờ người, tổ tôm điếm, đu tiên, thi dệt vải. Ngoài ra, du khách còn có thể tham gia chơi ném bóng, phi tiêu để nhận quà. Phần được mong chờ nhất ở Hội Lim Bắc Ninh là hát hội. Đây là dịp để các nam thanh nữ tú giao lưu, tìm hiểu và thể hiện tình cảm qua những lời ca Quan họ ngọt ngào. Hát hội diễn ra trên sông Tiêu Tương, khung cảnh lãng mạn và thơ mộng. Hình ảnh những liền anh, liền chị nhẹ nhàng trong tà áo tứ thân, nón quai thao, áo the, khăn đóng đã tạo nên hình ảnh tiêu biểu của lễ hội. Các điểm đến khác ở Bắc Ninh

Đền Đô ở Bắc Ninh. Ảnh: Vương Lộc

Kết hợp với Hội Lim, du khách còn có thể đến thăm nhiều di tích lịch sử, đền chùa và cảnh đẹp của Bắc Ninh như chùa Bút Tháp - chùa Dâu - làng tranh Đông Hồ - đền Đô - Bảo tàng Bắc Ninh - chùa Phật Tích - lăng Kinh Dương Vương - làng gốm Phù Lãng - đền Nguyễn Cao - chùa Diên Quang, cây cô đơn đê Hữu Chấp... Du khách cũng có thể trải nghiệm điểm đến và ẩm thực theo MV nổi tiếng Bắc Bling gây sốt năm 2025. >> Xem thêm: Cẩm nang du lịch Bắc Ninh/ 48 giờ ở Bắc Ninh theo Bắc Bling/ Check in Bắc Ninh theo Bắc Bling



Đặc sản Đến Hội Lim, du khách còn có dịp thưởng thức ẩm thực và mua sắm nhiều đặc sản Bắc Ninh nổi tiếng. Bánh phu thê Đình Bảng

Bánh phu thê Bắc Ninh. Ảnh: Quỳnh Mai

Bánh phu thê được làm từ các nguyên liệu gồm tinh bột nếp cái hoa vàng, sợi đu đủ, đậu xanh, cơm dừa, hạt sen, đường kính trắng và màu vàng tự nhiên từ quả dành dành. Trước đây mọi công đoạn sản xuất đều được làm thủ công, nhưng nay khâu trộn bột đã dùng máy để đảm bảo chất lượng. Bánh sau khi gói được đem hấp và buộc theo cặp. Bánh tẻ làng Chờ Bánh được gói bằng lá dong lớn, to bằng khoảng 2 ngón tay, vỏ mỏng, nhân thơm. Điểm đặc trưng của bánh là dẻo thơm. Sau khi bóc lớp lá, du khách sẽ ngửi thấy ngay mùi thơm thanh của lá dong hòa quyện với mùi bột gạo chín, vị thơm của tiêu và đậm đà của thịt. Bánh tẻ làng Chờ ngon nhất khi ăn nóng. Phở gan cháy Món ăn vẫn dùng bánh phở truyền thống, nhưng thành phần chính là gan lợn được được làm cháy, ăn cùng thịt lợn nạc hoặc tim cật xào cùng các loại rau. Nước dùng ninh từ xương. Món ăn khá quen thuộc với người dân Bắc Ninh, thường được dùng vào buổi sáng hoặc trưa.

Nem Bùi Khu phố Bùi Xá nổi tiếng với Nem Bùi. Món ăn được chế biến từ thịt lợn tươi, chia riêng phần nạc và mỡ, thái mỏng sau đó đem hấp, nêm gia vị và trộn thính. Nem được nén chặt thành từng quả nhỏ, bọc cùng lá sung và gói bằng lá chuối bên ngoài, ép chân không. Du khách có thể mua nem, xem người dân làm nem. Hiện trong làng chỉ có vài hộ treo biển nhưng hầu như gia đình nào cũng làm nem, cho các bữa tiệc hay theo đơn đặt hàng.

Bánh khúc làng Diềm Vỏ bánh được chế biến từ rau khúc và bột gạo tẻ, hấp chín. Nhân bánh có hai loại hành và đỗ. Bánh nhân đỗ (hơi giống bánh chưng) có vị bùi, ngậy của thịt mỡ và thơm của hạt tiêu. Bánh nhân hành có thêm mộc nhĩ, hành khô, hạt tiêu, thịt ba chỉ băm nhỏ. Ngoài ra, còn có nhân chay. Bánh có hai hình, tròn như bánh rán hoặc hình tai voi. Vỏ bánh mỏng nhưng không lộ nhân. >> Xem thêm: Du lịch kết hợp food tour Bắc Ninh