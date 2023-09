Di chuyển

Nếu muốn chủ động thời gian và tự do dừng nghỉ, có thể đi ôtô cá nhân hoặc xe máy từ TP HCM theo hướng Quốc lộ 14. Đường đẹp nên bạn không cần lo lắng, nhưng trước khi khởi hành hãy kiểm tra và bảo dưỡng xe cẩn thận, đồng thời tuân thủ quy định về an toàn giao thông.

Lưu trú

Dãy núi lửa Nâm Kar được hình thành từ 3 núi lửa gồm một nón than chính và hai nón than phụ. Nón than chính cao 60 m, đường kính 220 m, miệng sâu khoảng 20 m tính từ đỉnh núi, có hình dạng oval điển hình. Ngọn núi có độ cao 660 m so với mực nước biển, được cấu tạo chủ yếu từ xỉ, mỗi viên xỉ có đường kính vài centimet.

Đồng bào M’Nông ở nơi đây vẫn còn lưu truyền những câu chuyện huyền bí về sự tích hình thành núi lửa Nâm Kar, với ý nghĩa giáo dục, nhắc nhở con cháu không xâm hại tài nguyên thiên nhiên.