Thành phố Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang, nằm bên bờ sông Hậu, cách TP HCM khoảng 210 km về phía đông, cách thành phố Cần Thơ khoảng 110 km và thành phố Long Xuyên khoảng 50 km về về phía nam. Châu Đốc là thành phố giáp biên giới, cách thủ đô Phnom Penh (Campuchia) 150 km về phía tây.

Các khách sạn 3 sao có giá từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng trong thành phố còn có The Lux Hotel Chau Doc, Paris Hotel Chau Doc, Sang Nhu Ngoc Resort, Chau Pho Hotel, khách sạn Yên Châu.

161 lồng bè trải dài hơn 1 km được phủ lên màu sắc theo thứ tự đỏ, vàng, cam, lục, lam, tím. Vị trí của làng bè nằm trên tuyến tham quan tìm hiểu, trải nghiệm đời sống sông nước và văn hóa cộng đồng người Chăm An Giang. Du khách có thể tham quan làng bè bằng ghe, trải nghiệm cuộc sống trên những nhà bè.

Làng bè nuôi cá ở khu vực ngã ba sông Châu Đốc, ngay trung tâm thành phố, do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang thực hiện nhằm tạo điểm nhấn cho sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Nuôi cá nước ngọt trong lồng bè là nghề truyền thống, nét đặc trưng của người dân quanh lưu vực sông Mekong.

Cách chợ Châu Đốc khoảng 200 m, sát bờ sông Hậu là tượng đài cá ba sa. Tượng cao cao 12 m, do nhà điêu khắc Trần Thanh Phong thực hiện. Tượng đài có hình dáng cách điệu một bè cá phần dưới, phần trên là hình tượng con cá ba sa đang lao lên khỏi mặt nước. Cá ba sa đã gắn bó với người dân An Giang gần 100 năm nay, giúp hàng chục nghìn hộ dân nơi đây có thu nhập ổn định và giàu có. Tượng đài không chỉ mang ý nghĩa nhớ ơn loài cá này, mà còn tôn vinh người làm nghề nuôi cá.

Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam



Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam, cách trung tâm thành phố Châu Đốc 5 km, là địa điểm quen thuộc với khách hành hương đến An Giang dâng lễ cầu xin bình an, tài lộc mỗi năm. Tọa lạc dưới chân núi Sam, lễ hội vía bà Chúa Xứ núi Sam diễn ra từ ngày 23 đến 27/4 Âm lịch. Đây là lễ hội tái hiện sinh động dấu ấn thời kỳ người Việt đến vùng đất An Giang, tưởng nhớ công lao người mở cõi, giúp dân dẹp loạn, ban mưa thuận gió hòa cho vùng đất phía tây nam tổ quốc.

Từ năm 2021, An Giang đã đưa vào vận hành hệ thống cáp treo lên núi với tổng chiều dài 900 m, với 37 cabin, mỗi cabin có sức chứa 8 khách. Hiện giá vé cáp treo hai chiều dành cho người lớn là 150.000 đồng.



Lễ hội vía bà Chúa Xứ núi Sam. Ảnh: Check in An Giang

Lăng Thoại Ngọc Hầu

Lăng Thoại Ngọc Hầu là công trình kiến trúc cổ, tiêu biểu dưới thời phong kiến và được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia của Việt Nam năm 1997. Công trình để tưởng niệm ông Thoại Ngọc Hầu - người có công khai khẩn và trấn giữ vùng đất An Giang. Lăng có khuôn viên rộng, được bao bọc bởi tường thành, cổng vào được đúc thành hình bán nguyệt, tạo nên thế vững chãi và chắc chắn. Ngoài việc viếng lăng mộ, bạn còn có cơ hội tham quan nhà trưng bày các hiện vật cổ quý hiếm, mang giá trị cao về lịch sử văn hóa.



Lăng Thoại Ngọc Hầu. Ảnh: Báo An Giang

Chùa Hang



Chùa Hang tọa lạc trên triền núi Sam, cũng là một điểm đến trên đường hành hương của du khách. Xung quanh chùa được bao bọc bởi núi non hùng vĩ cùng nhiều loài hoa khoe sắc quanh năm. Khuôn viên chùa được xây dựng với nhiều điểm tham quan như: chánh điện, đường hang, hồ liên trì hải hội, sân tiên. Ngôi chùa được thiết kế hài hòa với tông màu đỏ chủ đạo, lợp ngói ống, cột và mái chạm khắc tinh xảo, lối đi được lát đá theo bậc thang thuận tiện di chuyển.

Pháo đài núi Sam