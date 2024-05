Tại Mũi Né, các khu nghỉ dưỡng ven biển tập trung nhiều ở đường Nguyễn Đình Chiểu như The Anam, Sailing Club Resort, Anantara Mũi Né Resort & Spa, Pandanus Resort, The Cliff Resort and Residences, Centara Mirage Resort. Giá phòng đôi dao động từ khoảng gần 1 triệu đồng tới 10 triệu đồng một đêm. Các nhà nghỉ, khách sạn nhỏ hơn nằm trong ngách, tập trung chủ yếu trên trục đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài về phía Hòn Rơm, giá dưới 1 triệu đồng.

Từ sau Covid-19 năm 2022, đảo Phú Quý được đầu tư xây dựng nhiều điểm lưu trú mới, đa dạng hình thức như nhà nghỉ, khách sạn, homestay và các resort quy mô nhỏ. Nhiều khu nghỉ có thiết kế đẹp, đồng thời tạo nên những góc chụp ảnh ấn tượng cho giới trẻ như Queen Sea Resort, Roman Resort Phu Quy, Coco Villa, Villa Biển Xanh... Giá phòng dao động từ khoảng 300.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng một đêm.

Chiu Chiu Resort trên đảo Phú Quý. Ảnh: Chiu Chiu

Tham quan

Phan Thiết

Thành phố của tỉnh Bình Thuận,chia thành 4 khu vực chính gồm trung tâm, Mũi Né, Mũi Kê Gà và Hòn Rơm. Từ một trong bốn điểm này, du khách tiếp tục khám phá các địa danh nổi tiếng khác tại Phan Thiết.

Phan Thiết là điểm dừng chân tắm biển kết hợp nghỉ ngơi tại Mũi Né. Vì thế, du khách chỉ cần ở thành phố tối đa 2 ngày, ghé những điểm nổi tiếng như Công viên biển Đồi Dương, tháp nước Phan Thiết, khu di tích trường Dục Thanh nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy học, dinh Vạn Thủy Tú nơi có bộ xương cá voi lớn nhất Đông Nam Á, lầu Ông Hoàng, tháp Po Sah Inư, bãi đá Ông Địa...

Mũi Né



Mũi Né là dải đất vươn ra biển ở thành phố Phan Thiết, là trung tâm du lịch nổi tiếng của tỉnh Bình Thuận và cả nước. Tên gọi Mũi Né xuất phát từ ngư dân đánh cá, trong đó "mũi" là mũi đất đua ra biển, "né" là nơi tránh bão. Năm 2018, Mũi Né được công nhận là khu du lịch quốc gia.