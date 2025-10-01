Cấm leo núi Bà Đen vì nguy cơ sạt lở đá

Tây NinhDu khách cùng người dân không được leo núi Bà Đen do đang thời điểm mưa bão dễ xảy ra nguy cơ sạt lở đá.

Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen cho biết, việc tạm dừng các hoạt động leo núi, dã ngoại tại khu rừng văn hóa - lịch sử Núi Bà bắt đầu từ ngày 1/10 cho đến khi có thông báo mới.

Núi Bà Đen nhìn từ xa. Ảnh: Nguyễn Tấn Tuấn

Động thái được đưa ra trong thời điểm mưa bão đang diễn biến phức tạp do ảnh hưởng từ bão Bualoi, khiến khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, đá lẫn đường trơn trượt dễ té ngã.

Ban quản lý phối hợp với các cơ quan chức năng sẽ thường xuyên kiểm tra, kiên quyết ngăn chặn và xử lý vi phạm. Đơn vị này cũng cung cấp số đường dây nóng để các du khách được hỗ trợ nhanh chóng.

Nhóm du khách lạc trên núi Bà Đen hồi giữa tháng 8 được lực lượng cứu hộ tìm thấy. Ảnh: Ban Quản lý

Núi Bà Đen cao 986 m so với mực nước biển, ví như "nóc nhà Nam Bộ", là địa điểm leo núi và săn mây yêu thích của nhiều người.

Tuy nhiên, từ giữa năm ngoái đến nay đã có 3 trường hợp với gần 10 du khách leo núi do không trang bị đầy đủ vật dụng cần thiết đã bị lạc, trong đó một người trượt ngã phải nhờ lực lượng cứu hộ giải cứu đưa xuống núi.

Nam An