Cách Prudential xây dựng đội ngũ tư vấn viên chất lượng

Trang bị bước đệm về kiến thức nền tảng cùng việc tạo môi trường để thực chiến rèn nghề liên tục là cách Prudential phát triển đội ngũ tư vấn viên chất lượng.

Tại vòng chung kết cuộc thi "Tư vấn viên toàn năng 2023 - Người bạn cần" do Prudential tổ chức, top 10 thí sinh được yêu cầu giải quyết tình huống và tư vấn một gói bảo hiểm cho một khách hàng không có thiện cảm với sản phẩm này, từng nhiều lần từ chối tham gia với lý do "kinh tế khó khăn, nên cất tiền ở túi cho an toàn".

Ngoài việc thuyết phục khách hàng này tham gia bảo hiểm, top 10 tư vấn viên cuối cùng của cuộc thi còn cần thiết kế một gói bảo hiểm phù hợp với nhu cầu "chuẩn bị quỹ học đại học cho con trong 16 năm tới" hoặc "bảo vệ tài chính trước rủi ro tai nạn, sức khỏe".

Thí sinh phản biện trực tiếp với các tình huống từ giám khảo. Ảnh: Quỳnh Trần

Đề bài được các chuyên gia và hội đồng cố vấn đánh giá không dễ, gắn với tình huống thực chiến. Song theo giám khảo Ngô Trung Dũng -Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm, 10 tư vấn viên đều có thể giải thích rõ sản phẩm, giải quyết tình huống khi khách hàng từ chối hoặc có nhiều băn khoăn.

Hay giám khảo Vũ Thùy Linh - sáng lập cộng đồng Kinh tế đơn giản lại ấn tượng về sự đồng cảm của tư vấn viên với khách hàng.

"Thí sinh có sự đồng cảm với các hoàn cảnh để đưa ra gói tư vấn phù hợp, thậm chí, các tư vấn viên còn quan tâm, nghĩ trước cho những tình huống mà khách hàng chưa nghĩ đến", bà Linh nói.

Việc các thí sinh dễ dàng vượt qua các thử thách ngoài phản ánh nỗ lực của các tư vấn viên trong quá trình tự rèn nghề còn thể hiện chất lượng đào tạo tư vấn viên của Prudential Việt Nam. Ở khía cạnh doanh nghiệp bảo hiểm, các chuyên gia, giám khảo đánh giá cuộc thi thể hiện việc các công ty bảo hiểm đã chú tâm, khuyến khích để tư vấn viên giữ lửa nghề. Đồng thời, đây cũng là sân vơi để tư vấn viên tăng kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực chiến.

Các thí sinh cùng ban giám khảo. Ảnh: Quỳnh Trần

Việc tổ chức cuộc thi với các đề bài gắn liền thực tiễn không phải là hoạt động duy nhất để nâng cao chất lượng tư vấn viên tại Prudential Việt Nam. Ngay từ bước đầu tuyển dụng hay trong suốt quá trình làm việc, Prudential Việt Nam luôn chú trọng xây dựng bước đệm, đặt các nền móng để nâng cao chất lượng tư vấn viên - cầu nối của doanh nghiệp với khách hàng.

Với những tư vấn viên mới, việc tiếp cận khối lượng lớn kiến thức tài chính, góc nhìn định kiến về bảo hiểm nhân thọ hay cách phục vụ khách hàng tin tưởng để mua một sản phẩm "vô hình" chính là những rào cản ban đầu. Đây cũng là bài toán các doanh nghiệp bảo hiểm cần giải quyết để có thể xây dựng đội ngũ tư vấn viên chất lượng và gắn bó với nghề.

Nắm bắt được khó khăn này, Prudential đã triển khai chương trình "Nhà tuyển dụng tài ba" và "90 ngày đồng hành" để xây dựng bộ khung nền vững vàng cho đội ngũ tư vấn viên.

Đối với chương trình "Nhà tuyển dụng tài ba", Prudential tập trung xây dựng trưởng nhóm chất lượng, có khả năng đánh giá ứng viên và tuyển dụng các tư vấn viên chất lượng.

Ngoài ra, Prudential còn triển khai chương trình "90 ngày đồng hành" cùng tư vấn viên, bao gồm các hoạt động huấn luyện chuyên sâu với nội dung được thiết kế chuyên biệt, xây dựng đội nhóm, được quản lý phát triển kinh doanh hướng dẫn trực tiếp để bắt nhịp với công việc trong thời gian đầu. Điều này giúp tạo nền móng để tư vấn viên phát triển về kiến thức và nghiệp vụ chuyên môn.

Theo ông Phương Tiến Minh - Tổng giám đốc Prudential Việt Nam, phát triển đội ngũ nhân sự là một trong ba chìa khóa được Prudential tập trung xây dựng.

Báo cáo tài chính năm 2022 của doanh nghiệp ghi nhận mức đầu tư ngân sách cho hoạt động này tăng trung bình 15% mỗi năm. Chuyên viên tư vấn tại Prudential được tập trung phát triển kỹ năng tư vấn, chăm sóc khách hàng, quản lý hoạt động khách hàng.

Đặc biệt, hoạt động đào tạo của Prudential cũng ứng dụng công nghệ qua giải pháp PruForce – trợ lý toàn năng của tư vấn viên, giúp giải đáp thắc mắc và kết nối khách hàng. Đến hết 2022, ứng dụng này đã thu hút gần 25.000 tư vấn vấn viên đăng ký sử dụng, trong đó gần 10.700 người thường xuyên sử dụng trong tháng.

Nhờ việc bồi dưỡng năng lực thường xuyên, tỷ lệ tư vấn viên đạt danh hiệu MDRT (Hiệp hội Bàn tròn Triệu đô) của Prudential là 1.974 người, trong đó, 75% MDRT duy trì danh hiệu từ 2022 sang 2023.

Thảo Vân