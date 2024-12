Cách Marvy Group tạo dấu ấn với công nghệ AR, VR

Ứng dụng công nghệ thực tế ảo vào ngành marketing và quảng cáo, Marvy Group thực hiện thành công hơn 200 dự án, hợp tác cùng hơn 200 agency và thương hiệu lớn.

Thành lập năm 2019, Marvy Group hướng tới mục tiêu đưa công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) và thực tế ảo (VR) ứng dụng phổ biến vào đời sống. Sau 4 năm hoạt động, doanh nghiệp này đã khẳng định vị trí trong ngành với loạt dự án hợp tác cùng các thương hiệu lớn như Heineken, Aeon Mall, TetraPak, Mitsubishi, Acecook, PNJ, VIB... Những dự án này mang lại gần 30 tỷ đồng doanh thu, đồng thời góp phần vào việc tạo ra những tiêu chuẩn mới trong ứng dụng AR/VR vào chiến dịch marketing sáng tạo.

Từ khi hoạt động, công ty không ngừng giới thiệu các giải pháp sáng tạo như WebAR Filter, AR Backdrops, thiệp mời AR, AR scan bàn tay, sân khấu AR, game AR Geo-Location, AR kết hợp AI, game. Những giải pháp này góp phần mang lại trải nghiệm mới cho hàng triệu người dùng trong các chiến dịch marketing số và sự kiện offline.

Thiệp AR Hand-tracking (thiệp AR scan bàn tay) là một sản phẩm nổi tiếng tại Marvy Co được nhiều sự kiện, event sử dụng. Ảnh: Marvy Co.

Marvy Group là đơn vị đứng sau loạt dự án nổi bật như đưa thẻ ngân hàng thực tế ảo AR đầu tiên vào ứng dụng thực tế với ngân hàng số VIB; chương trình AR Drone Show trước 10.000 người của SEA Games 31 với Bia Việt, hay dự án Pediasure ứng dụng công nghệ AI Rigging để biến hàng nghìn tranh vẽ tay của trẻ em thành nhân vật sống động. Từ năm 2023, Marvy bắt đầu ứng dụng cả Trí tuệ nhân tạo (AI) vào các chiến dịch marketing. Đại diện doanh nghiệp cho biết, những dự án này không chỉ tạo ra các trải nghiệm tương tác ấn tượng mà còn giúp thương hiệu nâng cao giá trị và kết nối hơn với khách hàng.

"Chiến lược của Marvy Group là ‘Bình thường hoá AR/VR’, đưa công nghệ AR/VR gần gũi và dễ dàng tiếp cận với đông đảo người dùng mạng xã hội", CEO Trần Khánh Vy của Marvy Group chia sẻ.

Marvy Group là "trái ngọt" của nữ doanh nhân trẻ sinh năm 1996 Trần Khánh Vy. Cô tự mày mò học lập trình, nghiên cứu công nghệ trước khi khởi nghiệp năm 22 tuổi. Cột mốc đầu tiên đánh dấu niềm say mê với công nghệ của nữ lãnh đạo bắt nguồn từ việc cô là một trong những đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi AR Hackathon châu Á do Meta tổ chức tại Ấn Độ và giành giải ba. Từ đó, cô ký được hợp đồng đầu tiên với Meta, cũng là vốn khởi nghiệp đầu tiên cho sự hình thành của Marvy Group.

Trần Khánh Vy, CEO Công ty Cổ phần Công nghệ Marvy Group. Ảnh: Marvy Co.

Vừa qua, Khánh Vy cùng đội ngũ 15 kỹ sư phát triển Octokit - công cụ tạo game online kéo-thả, không cần lập trình, giúp marketer tự tạo chiến dịch game hoàn chỉnh chỉ trong 15 phút. Nữ CEO cho biết, Octokit ra đời từ kinh nghiệm làm việc với hàng trăm khách hàng và hiểu rõ những khó khăn mà họ gặp phải, sản phẩm giúp doanh nghiệp tiết kiệm 90% chi phí làm một chiến dịch game (từ 4.000 USD xuống 200 USD) và 99% thời gian làm game (từ một tháng còn 15 phút).

Sau hai tháng, Octokit thu hút hơn 1.000 người dùng từ 10 quốc gia, đạt 10.000 USD doanh thu và tăng trưởng 15% hàng tháng. Sản phẩm này cũng lọt vào Google for Startups Accelerator 2024 khu vực Đông Nam Á và giành huy hiệu "Top 1 Product of the Day" trên Product Hunt.

Octokit đvới nền tảng tạo game kéo - thả, thân thiện với thao tác người dùng. Ảnh: Octokit

Trước đó, doanh nghiệp cũng được ghi nhận là đơn vị thực thi công nghệ AR/VR cho loạt chiến dịch đạt giải thưởng lớn như ba chiến thắng tại MMA Smarties Awards 2023 với các dự án Heineken AR game "eKoin Arena" (giải bạc), L’Oréal Chính Nữ 2.0 AR Filter (giải đồng), và PNJ Immersive AR (giải đồng). Đồng thời, doanh nghiệp cũng được tổ chức đánh giá Clutch vinh danh "Công ty AR/VR hàng đầu tại Việt Nam năm 2022" và lọt vào danh sách 20 công ty VR & AR hàng đầu do phụ nữ sở hữu.

Đại diện Marvy Group kỳ vọng các sản phẩm sẽ góp phần đánh dấu bước tiến quan trọng trong ngành công nghệ AR/VR và Gamification trong nước, qua đó thúc đẩy vị thế của Việt trên bản đồ công nghệ thế giới.

Tìm hiểu dịch vụ AR/VR/Game tại đây.