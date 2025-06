Cách điệp viên Israel tiến hành chiến dịch tập kích phòng không Iran

Truyền thông Iran công bố video cho thấy cách các điệp viên Israel chuẩn bị cho đòn tập kích bí mật nhằm vào trận địa phòng không nước này.

Trong vài giờ đầu của chiến dịch "Sư tử Trỗi dậy" vào rạng sáng 13/6, các đặc vụ Israel đã sử dụng drone góc nhìn thứ nhất (FPV) và UAV tấn công, vô hiệu hóa một số tổ hợp phòng không nằm sâu trong lãnh thổ Iran.

Truyền thông Iran ngày 20/6 công bố các hình ảnh cho thấy lực lượng an ninh nước này phát hiện những chiếc xe tải, xe bán tải được ngụy trang để vận chuyển drone, cũng như các xưởng chế tạo drone của đặc vụ Israel trên lãnh thổ nước này.

Các nhân chứng cho biết trong những khoảng khắc đầu tiên của chiến dịch không kích, drone xuất hiện trên bầu trời nhiều thành phố của Iran, đặc biệt là Tehran. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sau đó công bố video cho thấy drone và UAV tấn công các hệ thống tên lửa phòng không của Iran.

Iran công bố hình ảnh chiến dịch bí mật của Israel Xe ôtô chở drone nghi của điệp viên Israel bị Iran phát hiện trong video công bố ngày 18/6. Video: Defense News

An ninh Iran sau đó phát hiện nhiều xe được hoán cải để chở drone, cũng như các xưởng chế tạo nằm gần thành phố Tehran và Isfahan. Trong một xưởng bí mật đặt tại tòa nhà ba tầng gần Tehran, giới chức Iran phát hiện các bộ dụng cụ chế tạo drone và UAV trong trạng thái sẵn sàng lắp ráp.

Theo Farzin Nadimi, chuyên gia tại Viện Washington, tình báo Israel "trong nhiều năm xâm nhập sâu rộng vào Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và cơ quan tình báo trực thuộc, cũng như các đơn vị quân đội, cơ quan tình báo khác và thậm chí có mặt trong hàng ngũ chính trị gia nước này".

Iran công bố hình ảnh chiến dịch bí mật của Israel Đặc vụ tình báo Israel sử dụng drone tấn công trận địa tên lửa phòng không Iran ngày 13/6. Video: Mossad

Nhiều quan chức Iran từng cảnh báo về việc điệp viên Israel xâm nhập vào nước này. Ali Younesi, cựu bộ trưởng tình báo Iran, năm 2021 cảnh báo "trong thập kỷ qua, cơ quan tình báo Mossad của Israel đã xâm nhập vào mọi cấu trúc của chính quyền đến độ mọi quan chức Iran hiện đều phải lo lắng cho mạng sống của mình".

Cựu tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad trong cuộc phỏng vấn với CNN Turk năm 2024 cho biết "người đứng đầu cơ quan phản gián của Iran, được giao nhiệm vụ truy lùng các đặc vụ Mossad, lại là điệp viên Israel".

"Các cơ quan tình báo của Iran huấn luyện nhân sự chủ yếu đối phó với các rủi ro an ninh trong nước, do họ coi đây là mối đe dọa cấp bách hơn so với một cuộc tấn công từ bên ngoài", Nadimi nói.

Việc chuyển lậu drone vào Iran không quá phức tạp. Nhiều bộ phận nhỏ có thể dễ dàng được chuyển vào Iran, số khác dễ sản xuất tại Iran. Các linh kiện điện tử và bộ phận điều khiển có thể được tuồn vào Iran qua khu vực Vịnh Ba Tư.

Tuy nhiên, nhiệm vụ tấn công hệ thống phòng không Iran đòi hỏi Israel phải triển khai điệp viên tới thực địa để vận hành và điều khiển drone. Các điệp viên Israel đã lên kế hoạch tấn công và bố trí nhân lực, vật lực trong nhiều năm.

Iran công bố hình ảnh chiến dịch bí mật của Israel Xưởng chế tạo drone và UAV gần Tehran, Iran trong video công bố ngày 18/6. Video: IRIB

Để đối phó việc điệp viên Israel tiếp tục sử dụng chiến thuật dùng drone tấn công các tổ hợp phòng không, lực lượng an ninh Iran ngày 14/6 kêu gọi người dân cảnh giác và báo tin về bất cứ xe tải hoặc xe bán tải nào có hoạt động đáng ngờ.

Giới chức Iran cắt kết nối Internet từ 18/6, cho biết giải pháp này hạn chế đáng kể các đòn tập kích bằng FPV và UAV. Theo Nadimi, điều này phần nào hạn chế hoạt động của drone sử dụng mạng Internet di động băng thông rộng như LTE hoặc 5G để điều khiển.

Đây không phải lần đầu tiên điệp viên Israel xâm nhập vào Iran trong những năm qua. Iran cáo buộc Israel hồi tháng 7/2024 cử các đặc vụ tới Tehran để ám sát Ismail Haniyeh, thủ lĩnh chính trị Hamas, khi ông tới thăm nước này.

Vào tháng 11/2020, Israel cũng bị cáo buộc đã ám sát Mohsen Fakhrizadeh, nhà khoa học mà nước này mà phương Tây nghi là lãnh đạo dự án Amad chế tạo bom hạt nhân của Iran. Ông Fakhrizadeh bị một khẩu súng máy điều khiển qua vệ tinh bắn chết khi trên đường về nhà.

