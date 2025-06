Các tỉnh thành tất bật chỉnh trang trước ngày sáp nhập

Người dân đi làm thủ tục hành chính ở trụ sở phường Long An, tỉnh Tây Ninh. Nơi này vốn là trụ sở UBND TP Tân An, tỉnh Long An (cũ). Sau sáp nhập TP Tân An từ 13 xã phường giảm còn 3 phường là Long An, Tân An và Khánh Hậu. Tỉnh Tây Ninh sau khi hợp nhất với Long An có 96 xã, phường.

Theo nghị quyết của Trung ương, từ ngày 1/7, 63 tỉnh thành cả nước sẽ sắp xếp giảm còn 28 tỉnh và 6 thành phố trực thuộc trung ương. Chính quyền địa phương không còn cấp huyện, chỉ còn cấp tỉnh và cơ sở (xã, phường, đặc khu). Ảnh: Hoàng Nam