Các nước chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Lãnh đạo các nước gửi thư, điện và thông điệp chúc mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam, bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Các lãnh đạo Lào gửi điện mừng cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Bộ Ngoại giao.

Cách đây 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam đã tiến hành sự nghiệp cách mạng chiến đấu chống thực dân xâm lược bằng lòng dũng cảm, quyết tâm cao cả và sự hy sinh to lớn trong nhiều thập kỷ để giành được độc lập cho dân tộc vào năm 1945, các lãnh đạo Lào viết trong điện mừng. Việt Nam sau đó tiếp tục đấu tranh chống đế quốc xâm lược, kết hợp giữa sức mạnh đại đoàn kết dân tộc với sức mạnh thời đại và sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế cùng khát vọng cháy bỏng "không có gì quý hơn độc lập và tự do" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bày tỏ biết ơn Việt Nam luôn dành sự giúp đỡ to lớn, quý báu, hiệu quả và kịp thời cho Lào, các lãnh đạo Lào chúc mừng và coi những thắng lợi của Việt Nam là bài học kinh nghiệm vô giá, đồng thời là nguồn động viên to lớn trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước.

Trực thăng bay qua khu vực gần Cột cờ Hà Nội ngày 2/9. Ảnh: Võ Thạnh

Lãnh đạo Lào chúc Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII và tiến tới tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng để xây dựng Việt Nam thành nước công nghiệp hiện đại, hoàn thành mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng các lãnh đạo nước này gửi điện, chúc mừng các thành tựu Việt Nam đã đạt được, chính trị xã hội ổn định, kinh tế phát triển nhanh chóng, cuộc sống của người dân không ngừng được cải thiện, sức ảnh hưởng quốc tế và khu vực không ngừng được nâng cao.

Các lãnh đạo Trung Quốc tin tưởng Việt Nam nhất định sẽ vững bước trên con đường chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình đất nước, tổ chức thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, mạnh mẽ tiến bước hướng đến hai mục tiêu 100 năm nhân dịp thành lập Đảng, thành lập nước.

Về quan hệ song phương, các lãnh đạo Trung Quốc nhận định từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao 75 năm qua, tình hữu nghị truyền thống "vừa là đồng chí, vừa là anh em" giữa Việt Nam và Trung Quốc ngày càng phát triển.

Trung Quốc luôn coi Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong ngoại giao láng giềng, sẵn sàng cùng Việt Nam tiếp tục phát huy tình hữu nghị truyền thống, tăng cường đoàn kết hợp tác, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp to lớn hơn cho sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Khối nữ quân y tham gia diễu binh sáng 2/9. Ảnh: Quỳnh Trần

Các lãnh đạo Campuchia bày tỏ ngưỡng mộ Việt Nam về sự phát triển nhanh chóng, toàn diện, vai trò và vị thế ngày càng quan trọng ở khu vực và trên thế giới, nhấn mạnh Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là sự kiện lịch sử, phản ánh sức mạnh và tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh, hiện đại và tự cường.

Campuchia tin tưởng Việt Nam sẽ hiện thực hóa mục tiêu trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045, bày tỏ trân trọng và đánh giá cao quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước, tin tưởng quan hệ giữa hai nước tiếp tục được củng cố và tăng cường vì lợi ích của nhân dân, hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và thế giới.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez gửi thư mừng tới các lãnh đạo Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được trong suốt chiều dài lịch sử, nhấn mạnh việc thành lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tiền thân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay, là dấu mốc lịch sử quan trọng, hiện thân cho ước mơ về một đất nước giàu đẹp, hòa bình và phát triển.

Ông khẳng định những chiến thắng của Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống thực dân, đế quốc và công cuộc Đổi mới ngày nay là nguồn cảm hứng lớn cho các dân tộc đang đấu tranh giành độc lập, tự do. Cuba tái khẳng định quyết tâm củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc.

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Việt Nam phát triển, theo sau là các hệ thống phòng không trên đường Hùng Vương ngày 2/9. Ảnh: Ngọc Thành

Tổng thống Vladimir Putin và các lãnh đạo Nga nhấn mạnh trong 80 năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn và ngày nay đang tự tin vững bước trên con đường tiến bộ kinh tế - xã hội và có uy tín ngày càng tăng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên trường quốc tế.

Các lãnh đạo Nga đánh giá quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện đang phát triển tích cực, nỗ lực chung giữa hai nước trong các vấn đề khu vực và quốc tế đang đem lại kết quả tốt đẹp trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và cùng tính đến các lợi ích của nhau.

Các lãnh đạo Triều Tiên, trong đó có ông Kim Jong-un, đã gửi điện mừng, chúc Việt Nam đạt được thành tựu to lớn hơn nữa trong cuộc đấu tranh xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa, bày tỏ tin tưởng quan hệ hữu nghị truyền thống sẽ phát triển phù hợp với sự nghiệp chủ nghĩa xã hội và lợi ích chung của nhân dân hai nước.

Các lãnh đạo Ấn Độ bày tỏ khâm phục tinh thần dũng cảm, kiên cường của nhân dân Việt Nam trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước, nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ Ấn Độ - Việt Nam lên Đối tác Chiến lược Toàn diện thể hiện mối liên kết lâu đời, sự tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau và chia sẻ những giá trị chung.

Ấn Độ khẳng định quan hệ với Việt Nam là trụ cột quan trọng trong chính sách "Hành động hướng Đông" và chiến lược toàn cầu mới của nước này, đồng thời tái khẳng định cam kết tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương vì lợi ích của hai dân tộc.

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh và các lãnh đạo nước này chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong 80 năm qua.

Các lãnh đạo Mông Cổ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu mới to lớn hơn nữa, qua đó góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh và không ngừng nâng cao vị thế quốc tế.

Ngoại trưởng Marco Rubio thay mặt chính phủ Mỹ gửi lời chúc mừng nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam, bày tỏ ngưỡng mộ trước sự kiên cường, quyết tâm của người dân những bước tiến mà Việt Nam đã đạt được, theo thông cáo của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam.

Ông Rubio đánh giá Việt Nam tiếp tục cho thấy sự tăng trưởng và phát triển vượt bậc, trở thành một đối tác không thể thiếu của Mỹ trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và là một nước đi đầu trong việc ứng phó với các thách thức chung toàn cầu.

Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ tự hào về những bước tiến đã đạt được của hai nước trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, đồng thời tái khẳng định cam kết làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương và tiếp tục thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng, an ninh cho người dân hai nước cũng như toàn bộ khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Nguyễn Tiến