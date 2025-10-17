Các nước ASEAN sẽ đến Việt Nam bàn về phát triển 5G

Các nước thành viên ASEAN và các đối tác đối thoại sẽ cùng nhau chia sẻ tầm nhìn, thúc đẩy hợp tác trong phát triển hạ tầng, ứng dụng và hệ sinh thái 5G khu vực, ngày 27/10.

Các nội dung này sẽ được chia sẻ tại Hội nghị ASEAN lần thứ 6 về 5G với chủ đề: "5G và Trí tuệ nhân tạo (AI): Thúc đẩy chuyển đổi số bền vững, toàn diện và công bằng", tổ chức ngày 27/10 trong khuôn khổ Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025.

Hội nghị do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, với sự góp mặt của các nước thành viên ASEAN, cùng nhiều bộ, ngành, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, đây là sáng kiến quan trọng của Việt Nam trong vai trò nước chủ trì hợp tác số ASEAN năm 2025, thể hiện quyết tâm thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển hạ tầng 5G và ứng dụng AI phục vụ phát triển bền vững khu vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cùng các đại biểu tại lễ phát động phong trào "Cả nước thi đua đổi mơi sáng tạo và chuyển đổi số", ngày 24/4/2025 tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, Hà Nội. Ảnh: MST

Hội nghị gồm ba phiên thảo luận chính. Phiên thứ nhất - "Định hình tương lai", quy tụ đại diện Qualcomm, Cục Tần số vô tuyến điện, cùng 10 cơ quan quản lý viễn thông của các nước ASEAN và Timor Leste, cùng chia sẻ tầm nhìn toàn cầu và khu vực về sự kết hợp giữa 5G và AI.

Phiên thứ hai tập trung vào các ứng dụng thực tiễn của 5G và AI trong an toàn công cộng, y tế từ xa, nông nghiệp, giao thông, logistics, công nghiệp 4.0 và đô thị thông minh, với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Nhật Bản, Mỹ và các doanh nghiệp quốc tế.

Phiên cuối cùng hướng tới mục tiêu xây dựng hệ sinh thái 5G bền vững, nơi các cơ quan quản lý, địa phương, nhà mạng và các tập đoàn công nghệ lớn như Viettel, VNPT, Nokia, Ericsson, ZTE, Huawei, cùng đại diện các tổ chức khu vực như APT trao đổi, thảo luận.

Hội nghị ASEAN lần thứ 6 về 5G là một trong những điểm nhấn của Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025, sự kiện thường niên do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức. Năm nay, chương trình diễn ra từ ngày 27 đến 29/10 tại Ninh Bình, với chủ đề "Thể chế cho Trí tuệ nhân tạo - AI Governance", tập trung thảo luận về chính sách, khung pháp lý và hợp tác quốc tế nhằm bảo đảm AI phát triển an toàn, đáng tin cậy và vì con người.

Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025 sẽ có sự tham dự của nhiều lãnh cấp cao Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU), Liên Hợp Quốc, ASEAN, World Bank, EU, Bộ trưởng các nước ASEAN và các quốc gia đối tác như Australia, Hàn Quốc, Mỹ.

Phiên khai mạc dự kiến có sự tham dự và phát biểu của cựu Thủ tướng Anh, ông Tony Blair - Chủ tịch Viện Tony Blair vì Thay đổi Toàn cầu. Ông sẽ nhắc đến vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong việc thúc đẩy đối thoại quốc tế về thể chế số và phát triển AI có trách nhiệm. Bên cạnh đó, ông Amandeep Singh Gill, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về Công nghệ kỹ thuật số và Công nghệ mới nổi, cũng có bài phát biểu tại sự kiện.

Tại họp báo thường kỳ tháng 9, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cho biết Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam 2025 là nơi các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng trao đổi về xu hướng và phương thức triển khai chuyển đổi số, kinh tế số và xã hội số. "Đây là diễn đàn quan trọng", ông nhấn mạnh.

Tuần lễ Số quốc tế Việt Nam được tổ chức lần đầu năm 2022 tại Hà Nội, sau đó duy trì tại Quảng Ninh vào các năm 2023 và 2024. Năm nay, sự kiện trở lại với quy mô lớn hơn tại Ninh Bình.

