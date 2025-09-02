Các mẫu xe đặc biệt của Công an trong diễu binh A80

Trong lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, lực lượng Công an nhân dân mang tới khoảng 20 chủng loại xe đặc chủng, trong đó phần lớn đều ít khi xuất hiện trên đường công cộng. Những mẫu xe trong bài xuất hiện trong các buổi hợp luyện, tổng duyệt cuối tháng 8.

Trong ảnh là xe cầu tấn công: Bán tải hạng nặng Ford Super Duty của Mỹ được hoán cải bởi hãng Patriot 3, thành phương tiện gắn hệ thống cầu tấn công MARS (Modular Assault Ramp System).

Thiết kế này cho phép lực lượng nhanh chóng triển khai cầu vượt tường rào, tiếp cận mục tiêu ở tầng cao hoặc vượt qua chướng ngại vật trong môi trường đô thị. Xe thường được dùng trong nhiệm vụ chống khủng bố và giải cứu con tin.