Các mẫu xe đặc biệt của Công an trong diễu binh A80

Trong lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, lực lượng Công an nhân dân mang tới khoảng 20 chủng loại xe đặc chủng, trong đó phần lớn đều ít khi xuất hiện trên đường công cộng. Những mẫu xe trong bài xuất hiện trong các buổi hợp luyện, tổng duyệt cuối tháng 8.
Trong ảnh là xe cầu tấn công: Bán tải hạng nặng Ford Super Duty của Mỹ được hoán cải bởi hãng Patriot 3, thành phương tiện gắn hệ thống cầu tấn công MARS (Modular Assault Ramp System).
Thiết kế này cho phép lực lượng nhanh chóng triển khai cầu vượt tường rào, tiếp cận mục tiêu ở tầng cao hoặc vượt qua chướng ngại vật trong môi trường đô thị. Xe thường được dùng trong nhiệm vụ chống khủng bố và giải cứu con tin.
Trong lễ diễu binh, diễu hành mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, lực lượng Công an nhân dân mang tới khoảng 20 chủng loại xe đặc chủng, trong đó phần lớn đều ít khi xuất hiện trên đường công cộng. Những mẫu xe trong bài xuất hiện trong các buổi hợp luyện, tổng duyệt cuối tháng 8.
Trong ảnh là xe cầu tấn công: Bán tải hạng nặng Ford Super Duty của Mỹ được hoán cải bởi hãng Patriot 3, thành phương tiện gắn hệ thống cầu tấn công MARS (Modular Assault Ramp System).
Thiết kế này cho phép lực lượng nhanh chóng triển khai cầu vượt tường rào, tiếp cận mục tiêu ở tầng cao hoặc vượt qua chướng ngại vật trong môi trường đô thị. Xe thường được dùng trong nhiệm vụ chống khủng bố và giải cứu con tin.
Xe bọc thép chở quân: Inkas Titan-V là dòng xe bọc thép chở quân (APC) được phát triển trên nền tảng Ford F-550 Super Duty, trang bị động cơ diesel 6.7 V8 công suất 333 mã lực. Xe có thể chống được đạn súng trường và mảnh nổ.
Cabin có sức chứa tới 10 lính đặc nhiệm. Titan-V là lựa chọn lý tưởng cho lực lượng cảnh sát đặc nhiệm và chống khủng bố trong môi trường đô thị lẫn tác chiến hỗn hợp.
Xe bọc thép chở quân: Inkas Titan-V là dòng xe bọc thép chở quân (APC) được phát triển trên nền tảng Ford F-550 Super Duty, trang bị động cơ diesel 6.7 V8 công suất 333 mã lực. Xe có thể chống được đạn súng trường và mảnh nổ.
Cabin có sức chứa tới 10 lính đặc nhiệm. Titan-V là lựa chọn lý tưởng cho lực lượng cảnh sát đặc nhiệm và chống khủng bố trong môi trường đô thị lẫn tác chiến hỗn hợp.
Xe chữa cháy cứu hộ: MAN TGM là dòng xe tải hạng trung của Đức, được hãng BAI (Italy) hoán cải thành xe chữa cháy cứu hộ đa năng. Xe dùng động cơ diesel 6 xi-lanh, công suất 250-340 mã lực, trọng tải 13-18 tấn.
Trên nóc xe gắn thang nhôm gấp và đèn pha chiếu sáng, trong thùng có máy bơm công suất lớn, vòi rồng, bình bọt và dụng cụ thủy lực và thiết bị cứu hộ, phục vụ hiệu quả công tác ứng cứu và tác chiến đặc biệt.
Xe chữa cháy cứu hộ: MAN TGM là dòng xe tải hạng trung của Đức, được hãng BAI (Italy) hoán cải thành xe chữa cháy cứu hộ đa năng. Xe dùng động cơ diesel 6 xi-lanh, công suất 250-340 mã lực, trọng tải 13-18 tấn.
Trên nóc xe gắn thang nhôm gấp và đèn pha chiếu sáng, trong thùng có máy bơm công suất lớn, vòi rồng, bình bọt và dụng cụ thủy lực và thiết bị cứu hộ, phục vụ hiệu quả công tác ứng cứu và tác chiến đặc biệt.
Xe thang chữa cháy: Dựa trên khung gầm MAN của Đức, xe được hãng Morita (Nhật Bản) hoán cải thành xe thang cứu hỏa hiện đại. Trên nóc gắn tháp thang thủy lực, kèm giỏ cứu hộ và hệ thống phun nước trực tiếp từ trên cao. Thùng xe tích hợp nhiều khoang chứa vòi rồng, bình bọt, dụng cụ chuyên dụng. Xe đóng vai trò quan trọng trong công tác chữa cháy đô thị, đặc biệt là tại các tòa nhà cao tầng.
Xe thang chữa cháy: Dựa trên khung gầm MAN của Đức, xe được hãng Morita (Nhật Bản) hoán cải thành xe thang cứu hỏa hiện đại. Trên nóc gắn tháp thang thủy lực, kèm giỏ cứu hộ và hệ thống phun nước trực tiếp từ trên cao. Thùng xe tích hợp nhiều khoang chứa vòi rồng, bình bọt, dụng cụ chuyên dụng. Xe đóng vai trò quan trọng trong công tác chữa cháy đô thị, đặc biệt là tại các tòa nhà cao tầng.
Xe bồn chở nhiên liệu: Mercedes Atego được hoán cải thành xe bồn chở nhiên liệu phục vụ công tác hậu cần. Với thiết kế bền bỉ, động cơ diesel tiết kiệm nhiên liệu cùng khả năng vận hành ổn định trên nhiều loại địa hình, Atego được nhiều lực lượng quân đội và dân sự trên thế giới sử dụng trong các nhiệm vụ tiếp vận, tiếp tế xăng dầu.
Xe bồn chở nhiên liệu: Mercedes Atego được hoán cải thành xe bồn chở nhiên liệu phục vụ công tác hậu cần. Với thiết kế bền bỉ, động cơ diesel tiết kiệm nhiên liệu cùng khả năng vận hành ổn định trên nhiều loại địa hình, Atego được nhiều lực lượng quân đội và dân sự trên thế giới sử dụng trong các nhiệm vụ tiếp vận, tiếp tế xăng dầu.
Xe cẩu hậu cần - kỹ thuật: Xe tải việt dã từ hãng Nga KAMAZ-4326 dẫn động bốn bánh, dùng động cơ diesel, cho khả năng vượt địa hình phức tạp và chịu tải nặng. Trên thùng xe được lắp cần cẩu tự hành Sany Palfinger SPS 8000, hỗ trợ nâng hạ trang thiết bị, phục vụ công tác bảo đảm kỹ thuật. Xe thường được dùng để chở hàng hóa, khí tài, hoặc làm xe công trình, nhằm bảo đảm hậu cần và kỹ thuật cho các đơn vị trong nhiều nhiệm vụ khác nhau.
Xe cẩu hậu cần - kỹ thuật: Xe tải việt dã từ hãng Nga KAMAZ-4326 dẫn động bốn bánh, dùng động cơ diesel, cho khả năng vượt địa hình phức tạp và chịu tải nặng. Trên thùng xe được lắp cần cẩu tự hành Sany Palfinger SPS 8000, hỗ trợ nâng hạ trang thiết bị, phục vụ công tác bảo đảm kỹ thuật. Xe thường được dùng để chở hàng hóa, khí tài, hoặc làm xe công trình, nhằm bảo đảm hậu cần và kỹ thuật cho các đơn vị trong nhiều nhiệm vụ khác nhau.
Xe trung tâm chỉ huy tác chiến: Freightliner MT50e là dòng step-van (khoang lái và khoang hàng liền nhau, hành khách có thể đứng thẳng và đi lại bên trong) chạy điện của hãng Mỹ, được hoán cải thành Trung tâm chỉ huy tác chiến di động. Bản tiêu chuẩn sử dụng môtơ e-Axle Dana eS9000r, công suất 318 mã lực, pin dung lượng 246 kWh, cho tầm hoạt động 290 km, hỗ trợ sạc nhanh DC trong 3 giờ và tùy chọn sạc AC, đạt tốc độ tối đa 110 km/h.
Tổng tải trọng nằm trong khoảng 7,25–10,4 tấn, trang bị phanh đĩa thủy lực và phanh tái sinh, tích hợp hệ thống an toàn chủ động. Trên nóc gắn anten vệ tinh và nhiều thiết bị liên lạc, phục vụ điều hành lực lượng tại hiện trường.
Xe trung tâm chỉ huy tác chiến: Freightliner MT50e là dòng step-van (khoang lái và khoang hàng liền nhau, hành khách có thể đứng thẳng và đi lại bên trong) chạy điện của hãng Mỹ, được hoán cải thành Trung tâm chỉ huy tác chiến di động. Bản tiêu chuẩn sử dụng môtơ e-Axle Dana eS9000r, công suất 318 mã lực, pin dung lượng 246 kWh, cho tầm hoạt động 290 km, hỗ trợ sạc nhanh DC trong 3 giờ và tùy chọn sạc AC, đạt tốc độ tối đa 110 km/h.
Tổng tải trọng nằm trong khoảng 7,25–10,4 tấn, trang bị phanh đĩa thủy lực và phanh tái sinh, tích hợp hệ thống an toàn chủ động. Trên nóc gắn anten vệ tinh và nhiều thiết bị liên lạc, phục vụ điều hành lực lượng tại hiện trường.
Xe trung tâm chỉ huy tác chiến: Iveco Eurocargo là xe tải hạng trung của Italy. Xe trang bị động cơ diesel Tector dung tích 5,9-6,7 lít, công suất 210-280 mã lực, tải trọng từ 7,5 đến 18 tấn. Khoang thùng được thiết kế chuyên dụng với hệ thống anten liên lạc và thiết bị điều hành, cho phép chỉ huy lực lượng tại hiện trường.
Xe trung tâm chỉ huy tác chiến: Iveco Eurocargo là xe tải hạng trung của Italy. Xe trang bị động cơ diesel Tector dung tích 5,9-6,7 lít, công suất 210-280 mã lực, tải trọng từ 7,5 đến 18 tấn. Khoang thùng được thiết kế chuyên dụng với hệ thống anten liên lạc và thiết bị điều hành, cho phép chỉ huy lực lượng tại hiện trường.
Xe bọc thép chở quân: Inkas Sentry là xe bọc thép chở quân (APC) phát triển dựa trên khung gầm Ford F-550. Xe được thiết kế chuyên cho tác chiến đô thị, chống khủng bố và bảo vệ đoàn xe. Thân vỏ chế tạo từ thép chống đạn, chịu được đạn xuyên giáp và mìn nhỏ. Khoang chở quân chứa tới 10 người, trên nóc có tháp quan sát và chốt vũ khí. Phía trước gắn tấm ủi chống bạo loạn, hỗ trợ mở đường hoặc phá chướng ngại vật.
Xe bọc thép chở quân: Inkas Sentry là xe bọc thép chở quân (APC) phát triển dựa trên khung gầm Ford F-550. Xe được thiết kế chuyên cho tác chiến đô thị, chống khủng bố và bảo vệ đoàn xe. Thân vỏ chế tạo từ thép chống đạn, chịu được đạn xuyên giáp và mìn nhỏ. Khoang chở quân chứa tới 10 người, trên nóc có tháp quan sát và chốt vũ khí. Phía trước gắn tấm ủi chống bạo loạn, hỗ trợ mở đường hoặc phá chướng ngại vật.
Xe bọc thép chở quân: BTR-60 là xe bọc thép chở quân (APC) do Liên Xô phát triển từ cuối thập niên 1950. Đây là một trong những mẫu APC đầu tiên của Liên Xô sử dụng cấu hình bánh lốp tám bánh, cho khả năng cơ động cao trên nhiều loại địa hình, bao gồm đường đất, cát, và bùn lầy. BTR-60 được thiết kế để vận chuyển bộ binh và trang bị hạng nhẹ, đồng thời hỗ trợ hỏa lực với các phiên bản được trang bị súng máy hoặc pháo nhỏ.
Xe bọc thép chở quân: BTR-60 là xe bọc thép chở quân (APC) do Liên Xô phát triển từ cuối thập niên 1950. Đây là một trong những mẫu APC đầu tiên của Liên Xô sử dụng cấu hình bánh lốp tám bánh, cho khả năng cơ động cao trên nhiều loại địa hình, bao gồm đường đất, cát, và bùn lầy. BTR-60 được thiết kế để vận chuyển bộ binh và trang bị hạng nhẹ, đồng thời hỗ trợ hỏa lực với các phiên bản được trang bị súng máy hoặc pháo nhỏ.
Xe phun nước chống bạo loạn: Katmerciler TOMA là dòng xe phun nước chống bạo loạn (Riot Control Vehicle) do công ty Katmerciler của Thổ Nhĩ Kỳ phát triển từ năm 2010. Xe trang bị hai vòi phun nước áp lực cao có thể xoay đa hướng và điều chỉnh tầm phun từ 50-70 m, nhằm kiểm soát đám đông và dập tắt các cuộc bạo loạn một cách phi bạo lực.
Xe phun nước chống bạo loạn: Katmerciler TOMA là dòng xe phun nước chống bạo loạn (Riot Control Vehicle) do công ty Katmerciler của Thổ Nhĩ Kỳ phát triển từ năm 2010. Xe trang bị hai vòi phun nước áp lực cao có thể xoay đa hướng và điều chỉnh tầm phun từ 50-70 m, nhằm kiểm soát đám đông và dập tắt các cuộc bạo loạn một cách phi bạo lực.
Xe bọc thép: Shinjeong Development S5 (Hàn Quốc) là xe bọc thép đa năng với khả năng chống đạn, chống mìn, và lốp tự bơm hơi ngay cả khi bị thủng. Xe được trang bị tời điện, lưỡi gạt, ống phóng lựu đạn khói, hệ thống phá sóng và giá gắn súng, giúp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ truy bắt tội phạm nguy hiểm.
Xe bọc thép: Shinjeong Development S5 (Hàn Quốc) là xe bọc thép đa năng với khả năng chống đạn, chống mìn, và lốp tự bơm hơi ngay cả khi bị thủng. Xe được trang bị tời điện, lưỡi gạt, ống phóng lựu đạn khói, hệ thống phá sóng và giá gắn súng, giúp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ truy bắt tội phạm nguy hiểm.
Xe chỉ huy: Hummer H2 chỉ huy là xe bọc thép chống đạn do GM (Mỹ) sản xuất. Xe được thiết kế để hỗ trợ công tác chỉ huy tại các khu vực an ninh phức tạp, trang bị kính chống đạn, lốp runflat và có giá gắn súng đại liên ở trên nóc.
Xe chỉ huy: Hummer H2 chỉ huy là xe bọc thép chống đạn do GM (Mỹ) sản xuất. Xe được thiết kế để hỗ trợ công tác chỉ huy tại các khu vực an ninh phức tạp, trang bị kính chống đạn, lốp runflat và có giá gắn súng đại liên ở trên nóc.
Xe hộ tống: Mẫu xe SUV cỡ lớn Chevrolet Suburban của GM (Mỹ), được sử dụng làm xe hộ tống cho các đoàn lãnh đạo cấp cao. Xe được trang bị vỏ bọc thép, kính chống đạn, lốp runflat. Với động cơ mạnh mẽ và khả năng vận hành linh hoạt, Chevrolet Suburban là phương tiện quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia.
Xe hộ tống: Mẫu xe SUV cỡ lớn Chevrolet Suburban của GM (Mỹ), được sử dụng làm xe hộ tống cho các đoàn lãnh đạo cấp cao. Xe được trang bị vỏ bọc thép, kính chống đạn, lốp runflat. Với động cơ mạnh mẽ và khả năng vận hành linh hoạt, Chevrolet Suburban là phương tiện quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia.
Xe cảnh sát giao thông: Toyota Land Cruiser LC300 là mẫu SUV hạng cỡ lớn được Cảnh sát Giao thông Việt Nam sử dụng. Xe trang bị động cơ V6 3,5 lít tăng áp kép, hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, vận hành trên nhiều loại địa hình.
Xe cảnh sát giao thông: Toyota Land Cruiser LC300 là mẫu SUV hạng cỡ lớn được Cảnh sát Giao thông Việt Nam sử dụng. Xe trang bị động cơ V6 3,5 lít tăng áp kép, hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, vận hành trên nhiều loại địa hình.
Xe cảnh sát giao thông: VF9 là mẫu SUV điện cỡ lớn của hãng Việt Nam VinFast. Phiên bản đặc biệt của VF9 đã được Cảnh sát Giao thông Việt Nam sử dụng trong các sự kiện quan trọng với những thay đổi phù hợp mục đích, ví dụ lưới tản nhiệt tượng trưng hình lục giác thay cho thanh ngang nhỏ, hẹp trên bản tiêu chuẩn.
Xe cảnh sát giao thông: VF9 là mẫu SUV điện cỡ lớn của hãng Việt Nam VinFast. Phiên bản đặc biệt của VF9 đã được Cảnh sát Giao thông Việt Nam sử dụng trong các sự kiện quan trọng với những thay đổi phù hợp mục đích, ví dụ lưới tản nhiệt tượng trưng hình lục giác thay cho thanh ngang nhỏ, hẹp trên bản tiêu chuẩn.
Môtô hộ tống: Mẫu Yamaha FJR1300P được sử dụng bởi lực lượng Cảnh vệ cho các nhiệm vụ hộ tống. Xe trang bị động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng dung tích 1.298 phân khối, công suất 145 mã lực, hộp số 5 cấp, hệ thống treo điều chỉnh điện tử, phanh ABS kết hợp cùng hệ thống kiểm soát lực kéo. Xe thường được sử dụng trong những nhiệm vụ đặc biệt, và trong những nghi thức ngoại giao cấp cao.
Môtô hộ tống: Mẫu Yamaha FJR1300P được sử dụng bởi lực lượng Cảnh vệ cho các nhiệm vụ hộ tống. Xe trang bị động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng dung tích 1.298 phân khối, công suất 145 mã lực, hộp số 5 cấp, hệ thống treo điều chỉnh điện tử, phanh ABS kết hợp cùng hệ thống kiểm soát lực kéo. Xe thường được sử dụng trong những nhiệm vụ đặc biệt, và trong những nghi thức ngoại giao cấp cao.
Tân Phan
Ảnh: Minh Quân